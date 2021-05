Kate Middleton, abito da Regina e collana da 10.400 euro. Ma il cambio di look è low cost

editato in: da

Kate Middleton, abito avorio da Regina e blazer bluette low cost

Kate Middleton si mostra nuovamente in pubblico e incanta con un look bianco da Regina, firmato Alexander Mcqueen, e la collana di diamanti da 9000 sterline (circa 10.430 euro).

Dopo il nuovo abito pied de poule di Alessandra Rich sfoggiato durante la visita al Victoria & Albert Museum, Kate Middleton affronta il nuovo impegno di Corte con un videomessaggio dove incoraggia e ringrazia infermiere e infermieri per “gli enormi sacrifici fatti”. La moglie di William si presenta davanti alle telecamere con un outfit raffinato e di estrema eleganza, realizzato da Alexander McQueen, il brand che sceglie per quasi tutti i suoi look più formali, compreso l’abito da sposa, quelli dei battesimi dei suoi tre figli e le cene di Stato a Buckingham Palace.

Dunque, con quell’abito Kate ha voluto lanciare un messaggio preciso, sottolineando il suo ruolo a Corte, sempre più vicino a Elisabetta, sempre più in primo piano nel sostegno alla Monarchia. In altri termini, Lady Middleton si presenta sempre più spesso come futura Regina consorte della Gran Bretagna.

In attesa di raggiungere William per il suo quarto giorno in Scozia, Kate si è mostrata in video per celebrare la chiusura della campagna triennale, Nursing Now, a supporto del corpo infermieristico.

La Duchessa di Cambridge si è quindi mostrata con l’abito avorio con cui ha debuttato nel 2017 a conclusione del viaggio a Varsavia. Si tratta di un dress coat, con scollo a V intrecciato, maniche a tre quarti, cintura in stoffa ton su ton e gonna svasata midi. Costo? 2.380 sterline (2.757 euro circa) che Kate ha impreziosito con collana di Asprey (10.430 euro) e orecchini in diamanti, creati da Mappin & Webb. Il make up dai toni color terra punta come sempre sullo sguardo, mentre i capelli sono lasciati ricadere sulla schiena con un accenno di boccoli come piace alla moglie di William.

Anche i toni del messaggio sono molto composti e solenni. Kate ha ricordato le difficoltà che infermiere e infermieri hanno dovuto affrontare in questo anno di pandemia e ha voluto ringraziarli per il loro grande e generoso contributo.

Adempiuto al suo dovere in video, Lady Middleton è volata in Scozia da William, presentandosi con un look decisamente differente, dall’imprevista svolta low cost, al meno in proporzione alle cifre sbalorditive della mise bianca. Per la visita a Turning Point Scotland, un ente di beneficenza che si occupa di assistenza sociale a Coatbridge, nel Lanarkshire settentrionale, Kate ha indossato un completo blu elettrico, in onore della bandiera scozzese: blazer (la Duchessa ama particolarmente le giacche) doppiopetto con bottoni in oro, di Zara da 59,99 sterline (65 euro) e gonna lunga a pieghe di Hope, 95 sterline (110 euro).