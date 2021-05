Kate Middleton in denim: osa coi jeans skinny e maglione rosa. Poi indossa il blazer perfetto

editato in: da

Kate Middleton osa coi jeans skinny e poi indossa il blazer perfetto

Prosegue il tour in Scozia di Kate Middleton e William. La giovane coppia si è sfidata in una gara di go-kart sulla spiaggia e naturalmente la Duchessa ha stracciato il marito. Mentre ha di nuovo osato coi jeans skinny che le stanno d’incanto.

Kate Middleton, in questi giorni in Scozia, sta dando il meglio di sé in fatto di look. Era da tempo che non sfoggiava così tanti cambi d’abito in poco tempo. Prima si è presentata col completo bluette, con giacca a doppio petto di Zara, in onore della bandiera scozzese, poi col cappotto color cammello di Massimo Dutti e la sciarpa di un brand locale. Infine, ha indossato il suo giaccone con tasconi e cappuccio per la visita alla centrale idroelettrica, sfoggiando un outfit sportivo perfetto che in parte ha riproposto per la gita in spiaggia, per la precisione alla West Sands Beach, a St. Andrews, proprio dove i Duchi hanno frequentato l’università e si sono conosciuti.

Un tuffo dunque negli anni spensierati all’inizio della loro storia d’amore, quando ancora non dovevano condividere il peso della Monarchia con la Regina Elisabetta e il Principe Carlo. La stessa atmosfera leggera e divertente William e Kate l’hanno ritrovata sulla spiaggia mentre si sono sfidati sui go-kart a vela, in una gara di blow-kart. Lady Middleton è stata immortalata mentre divertita stracciava Will.

Jeans skinny Puoi comprare online una versione simile ai jeans di Kate Middleton

Per l’occasione Kate, come abbiamo detto, ha indossato abiti comodi ma caldi per proteggersi dal vento gelido che proviene dall’oceano. La Duchessa ha optato per un piumino blu, confortevole, di Barbour, da 159 sterline (184 euro circa), che ha abbinato a un paio di jeans skinny e agli scarponcini di See by Chloe, entrambi già indossati il giorno precedente.

Ma la vera novità del look casual è il maglione rosa Campbell’s of Beauly, in stile nordico, realizzato in Scozia con materie prime di alta qualità e disponibile anche in altri colori, che ha abbinato alla camicia in cotone bianco del marchio locale, Brora. Lady Middleton ha sfruttato un accessorio particolare rispetto al suo guardaroba: un cappellino mimetico con visiera. Mentre ha sostituito gli orecchini a foglia con dei piccoli cerchi dorati, creati da Orelia.

Dopo la gara in spiaggia i Duchi di Cambridge hanno visitato la loro università dove si sono innamorati e si sono laureati nel 2005. Kate si è presentata all’appuntamento amarcord con un outfit-college che prevede un maglione bianco a righe blu di Erdem (650 sterline), una splendida giacca navy, a doppiopetto con bottoni d’oro, firmata Jade Holland Cooper, pantaloni a sigaretta e sneaker bianche di Veja (90 sterline).