Kate Middleton, cambio di giacca favoloso e si supera coi pantaloni palazzo

Kate Middleton si supera col cambio di giacca strepitoso

Prosegue il tour in Scozia di Kate Middleton con William e ancora una volta ci delizia con un cambio di look perfetto, passando dal classico cappotto color cammello, di Massimo Dutti, al giaccone sportivo con cappuccio e tasconi. Mentre i suoi pantaloni palazzo sono la vera tendenza di stagione.

Dopo il completo bluette con blazer doppiopetto di Zara che era un omaggio alla bandiera scozzese, Kate Middleton ha inaugurato l’ospedale di Balfour Hospital, a Kirkwall, nelle Orcadi scegliendo un outfit da working girl sulle tonalità del beige. Per l’appuntamento la Duchessa di Cambridge ha deciso di riciclare il suo lungo cappotto di Massimo Dutti, uno dei brand preferiti da Letizia di Spagna, da 349 sterline (288 euro circa) che ha abbinato a un paio di pantaloni palazzo, un modello che ama particolarmente. Per slanciare la figura ha optato per un paio di décolletée dal tacco largo e clutch coordinata, di Emmy London.

Kate, che è sempre più vicina a prendere il posto che occupò il Principe Filippo a Corte, ha voluto omaggiare il Paese ospitante con un paio di dettagli ricercatissimi. In Scozia infatti è nota come Contessa di Strathearn e per sottolineare il suo particolare legame con questa terra, ha indossato una sciarpa scozzese Strathearn, gialla, rossa e verde, che ha acquistato online su ScotWeb. Mentre ha scelto nuovamente gli splendidi orecchini a foglia stilizzata del marchio locale, Hamilton & Inches, da 1.395 sterline (1.610 euro circa).

Terminata l’inaugurazione i Duchi di Cambridge si sono recati all’European Marine Energy Center, lungo la costa, per visitare la più grande turbina al mondo che sfrutta l’energia delle onde marine. Ed ecco il cambio di look. Kate ha indossato il suo fidato giaccone di Seeland (190 sterline) per proteggersi dal freddo con tanto di cappuccio, jeans skinny che ha abbinato a una camicia in cotone bianco di Brora, brand locale e dunque altro omaggio alla Scozia. La Duchessa ha appreso la lezione di stile della Regina che per prima ha compreso il power dress per lanciare messaggi senza bisogno di discorsi. Infine, hanno fatto la loro comparsa gli scarponcini stringati del brand See by Chloe, un grande classico dei suoi outfit sportivi per eventi all’aperto.