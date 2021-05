La Regina punta su Kate Middleton: suo il ruolo di Filippo

editato in: da

Kate Middleton, abito avorio da Regina e blazer bluette low cost

Cresce il potere di Kate Middleton all’interno della Corte e la Regina Elisabetta non solo approva ma preme perché la moglie di William assuma il ruolo che una volta era stato del Principe Filippo.

Che Kate Middleton si stia preparando al suo futuro ruolo di Regina consorte è evidente da tempo e gli ultimi interventi pubblici lo hanno confermato, come il suo videomessaggio con la collana di diamanti da oltre 10mila euro. La Duchessa sta lavorando per supportare Sua Maestà, specialmente in un periodo come questo in cui la Monarchia sta attraversando una profonda crisi e in tal senso ha avuto un ruolo chiave nel tentativo di riappacificazione tra William e Harry. Tentativo che non ha portato a nulla visto la seconda ondata di accuse con cui il Duca di Sessex ha travolto nuovamente la sua famiglia e Carlo.

Ma tornando al nuovo ruolo di primo piano di Kate Middleton, il suo accresciuto potere è stato attentamente analizzato dagli esperti di questioni reali. Il conduttore dello show 60 Minutes Australia ha sottolineato: “La posizione di Kate nella Famiglia Reale è arrivata così lontano che molti credono che sia la loro più grande risorsa”.

Intervenendo nella stessa trasmissione, la commentatrice Katie Nicholl ha voluto sottolineare come la Duchessa stia prendendo il posto di Filippo: “Penso che Kate sia il collante della Monarchia. Come il Duca di Edimburgo che è sempre stato colui che aiutava a risolvere i problemi interni. Era il patriarca della famiglia”. E ha aggiunto: “Vedo Kate entrare in quel ruolo, sta cercando di tenere insieme le cose.”

E in effetti, come è stato osservato in più circostanze, è stato grazie all’intervento della Duchessa di Cambridge che William e Harry sono riusciti a parlarsi in modo diretto al funerale del Duca di Edimburgo. Kate sta dando prova di sé nel ruolo di mediatrice e pacificatrice, tanto è vero che lontano dal suo influsso Harry nuovamente non ha risparmiato la Famiglia Reale e ha dichiarato che Carlo lo ha fatto soffrire quando era piccolo, accusandolo di aver maltrattato sua madre, Diana.

La calma e la razionalità di Lady Middleton, che sembravano aver indirizzato il marito e il cognato verso la pacificazione, sono però state efficaci nel tranquillizzare Harry che tornato alla sua vita californiana è ripiombato negli antichi rancori, covati anche, come ha confessato, per il modo in cui sua moglie Meghan Markle a suo dire è stata trattata dalla Famiglia Reale.