La Regina parla alla Nazione e Kate Middleton è al suo fianco

Kate Middleton, il look a lutto in dettaglio

Nel giorno del suo 95esimo compleanno, la Regina Elisabetta si è rivolta alla Nazione con un messaggio condiviso sui social ufficiali della Monarchia. E Kate Middleton è sempre più presente al suo fianco.

Dopo 73 anni la Regina Elisabetta trascorre il giorno del suo compleanno senza Filippo, i cui funerali si sono svolti meno di una settimana fa, sabato 17 aprile. In molti erano pronti a credere che Sua Maestà avrebbe trascorso la giornata in totale silenzio, senza nemmeno la pubblicazione della consueta foto ufficiale, prevista in occasione di anniversari particolarmente significativi. Ma non è stato così.

Invece, ancora una volta la Regina ha prevalso sulla donna e sui sentimenti privati. Così, Elisabetta prima ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae sorridente, pur ricordando la recente scomparsa del Duca di Edimburgo, poi ha pubblicato un messaggio al Paese.

La Sovrana si è espressa con queste parole: “In occasione del mio 95esimo compleanno oggi ho ricevuto molti messaggi di auguri che sono stati davvero apprezzati. Come famiglia stiamo vivendo un periodo di profonda tristezza, ma è stato di grande conforto aver visto e sentito i molti tributi a mio marito, provenienti dal Regno Unito, dal Commonwealth e da tutto il mondo. La mia famiglia ed io vi ringraziamo per tutto il sostegno e la gentilezza che ci avete dimostrato in questi giorni. Siamo profondamente toccati e continuiamo a ribadire la grande influenza che Filippo ha esercitato su innumerevoli persone”. Firmato: “Elizabeth R.”.

Nel giorno del suo compleanno, il pensiero di Elisabetta va innanzitutto a suo marito Filippo e a tutti quanti hanno dimostrato affetto per lui e comprensione per il lutto della sua famiglia.

E a proposito di famiglia, la Regina ormai ha perso le speranze con Harry che è partito senza nemmeno aspettare un giorno per stare insieme alla nonna. Elisabetta, ora senza Filippo, ha però individuato un’altra persona su cui può contare, Kate Middleton, moglie di suo nipote William e futura Regina consorte.

Al funerale del Duca di Edimburgo sono stati molti i segnali che hanno mostrato come il legame della Duchessa di Cambridge con la Regina si sia rinsaldato. Evidentemente Elisabetta sta preparando la nipote acquisita ad assumere su di sé il peso della Monarchia, o meglio, le sta mostrando la via per essere il giusto supporto al futuro Re, William.

Dunque, più ancora che a Carlo, la Regina vede il futuro della Monarchia nelle mani di William e Kate che tra pochi giorni, il 29 aprile, festeggeranno 10 anni di matrimonio.

Dal canto suo, Lady Middleton si è dimostrata una perfetta allieva e da Elisabetta ha imparato pragmatismo, calma e tolleranza, qualità indispensabili per regnare in modo saldo. Il biografo reale, Phil Dampier, ha sottolineato come la Duchessa fosse presente al colloquio tra Carlo, William e Harry e ha aggiunto: “Deve essere stato difficile dopo quello che Harry e Meghan hanno detto di lei nell’intervista a Oprah Winfrey, ma Kate sta maturando rapidamente e vuole fare ciò che è meglio per la Famiglia Reale”, seguendo l’esempio della Regina che ha sempre messo avanti a tutto gli interessi della Monarchia.

A tal proposito Kate e William sono tornati in pubblico per un tour del 282 East Ham Squadron Air Training Corps, base aerea per cadetti. Data l’occasione, Lady Middleton ha indossato lo splendido cappotto a doppio petto con bottoni dorati, in stile militare, di Dolce & Gabbana.

La Duchessa di Cambridge lo aveva già sfoggiato nel 2017 durante il Remembrance Day. La visita nel giorno del compleanno di Sua Maestà non è casuale. Infatti, è un omaggio al Duca di Edimburgo che è stato Commodoro in capo della squadriglia per 63 anni prima che Kate assumesse la carica di Comandante in capo nel 2015.