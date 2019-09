Kate Middleton spende più per l’istruzione di George che di Charlotte

editato in: da

A settembre suona la campanella per tutti i bambini del mondo, compresi i piccoli della Royal Family, pronti ad affrontare un nuovo anno scolastico.

Giovedì 5 settembre si riaprono i portoni delle scuole nel Regno Unito, e per Kate e William sarà un momento davvero speciale: quello del primo giorno di elementari della loro piccola Charlotte.

La principessa, lasciata la scuola materna di Willcocks a Kensington, raggiungerà quest’anno il fratello maggiore George tra i banchi dell’esclusiva scuola elementare Thomas’ Battersea nella zona sudest di Londra.

Una scuola ovviamente prestigiosissima, che offre un’educazione all’avanguardia che, oltre, alle materie tradizionali, prevede anche lo studio di una seconda lingua, quello dell’informatica con l’apprendimento degli algoritmi e molte altre attività extra, tra cui il balletto che tanto piace al principino George.

Una scuola così, non c’è da stupirsi, prevede una retta molto salata, ma William e Kate potranno usufruire di uno sconto sull’iscrizione di Charlotte visto che già il loro primo figlio frequenta il prestigioso istituto.

I duchi di Cambridge spenderanno quindi £ 6.429 ogni trimestre per George e sole (si fa per dire) £ 6.305 per la principessa Charlotte. Se Kate e William decidessero di far frequentare la Thomas’ Battersea anche al piccolo Louis, pagherebbero per lui ancora meno, cioè circa £ 5.790.

Rata a parte, di certo c’è grande emozione a Kensington Palace per il primo giorno di scuola elementare di Charlotte. Secondo fonti reali, la principessa non vede l’ora di raggiungere il fratello nella nuova scuola e il principe George, che con Charlotte è sempre molto unito e protettivo, sarà la migliore guida nel nuovo istituto per la sorella minore.

L’emozione coinvolge, ovviamente, anche i genitori della principessa, che accompagneranno la piccola alla Thomas’ Battersea giovedì prossimo. Un portavoce del palazzo ha infatti confermato: “La principessa Charlotte, accompagnata dal duca e dalla duchessa di Cambridge e dal principe George, assisterà al suo primo giorno di scuola al Thomas’ Battersea giovedì 5 settembre”.

Kate, quindi, si godrà finalmente il primo giorno di elementari di sua figlia, dopo aver dovuto rinunciare a vivere la stessa emozione con George. In quel periodo, infatti, la duchessa di Cambridge era incinta del terzogenito Louis e bloccata in casa a causa di fortissime nausee mattutine. Giovedì, invece, sarà a fianco della sua secondogenita, in un giorno così importante per la sua crescita.