Kate Middleton, le profezie dell’astrologa di Diana per il 2021

editato in: da

Kate Middleton, il mistero della camicia che indossa al contrario come Melania Trump

Sally Morgan, l’astrologa di fiducia di Lady Diana, che predisse la morte della Principessa in un incidente d’auto, l’annuncio della prima gravidanza di Meghan Markle nel 2018 e un matrimonio sereno per William e Kate Middleton, annuncia quello che accadrà alla Famiglia Reale nel 2021. E non sono sempre notizie confortanti.

Queste dunque sono le previsioni di Sally Morgan che riguardano i Windsor, così come vengono riportate dal magazine New Idea.

Kate Middleton e William

“Il 2021 sarà un anno molto impegnativo per William e Kate”. Stando alla astrologa, i Duchi di Cambridge dovranno assumersi sempre più responsabilità, mentre Carlo e Camilla avanzeranno verso il trono. Recentemente in effetti sono circolare indiscrezioni su una possibile abdicazione della Regina, voci però subito smentite dall’annuncio di Palazzo riguardanti i festeggiamenti per il Giubileo di Platino, previsto per il 2022, in occasione dei suoi 70 anni di regno.

Comunque, secondo le previsioni della Morgan, William e Kate avranno un maggio e un giugno ricchi di sorprese: “Verrà fatto un annuncio che porterà Kate sotto i riflettori. Potrebbe trattarsi di un’altra gravidanza. In ogni caso, si tratta di qualcosa di molto importante per loro”. A settembre William invece riceverà dalla Regina un riconoscimento prestigioso. Il 2021 sarà per loro molto complesso e positivo. Unica nota negativa, il rapporto con Harry: “Non migliorerà”.

Elisabetta e Filippo

Sally Morgan legge il futuro anche per la Regina e suo marito Filippo. E non nasconde qualche preoccupazione. “Alla fine del 2020 la Regina avrà qualche problema di salute che si protrarrà per il 2021. La Famiglia farà di tutto per mantenere il segreto ma potrebbe essere necessario un ricovero in ospedale. Però l’inizio del prossimo anno vedrà la Regina avviata verso la guarigione”.

Stando all’astrologa, come riporta New Idea, la Sovrana andrà incontro a qualche difficoltà verso marzo e aprile, al punto da affidare a Carlo e Camilla nuovi incarichi. Ma con un documento ufficiale verrà specificato che non intende abdicare. La Morgan prevede altri guai per Elisabetta: “Sento che sarà vittima di una caduta che le procurerà una frattura all’anca e al ginocchio sinistro costringendola alle cure ospedaliere. Vedo collegato in questa vicenda l’immagine di un cavallo. Nessuno saprà niente, finché qualcuno parlerà”.

Per Filippo invece il 2021 sarà abbastanza calmo, anche se a febbraio o marzo potrebbe avere qualche problema di salute.

Carlo e Camilla

Per Carlo e Camilla il 2021 sarà un anno ricco di emozioni. “Carlo avrà più responsabilità nella Monarchia, ma non prenderà il posto della Regina che non abdicherà”, su questo punto la Morgan è chiara. La astrologa profetizza un problema di salute per Camilla che le farà perdere peso. Proprio questo cambiamento costringerà la Duchessa di Cornovaglia a rende pubblico il suo problema che però non dovrebbe essere preoccupante. Il 2021 sarà pieno di impegni ma molto emozionante, anche perché sarà annunciato l’arrivo di un nuovo nipotino.