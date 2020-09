Kate Middleton, la strana abitudine che sua figlia Charlotte ha ereditato

editato in: da

Kate Middleton: la dieta a base di olive e cibi piccanti

Kate Middleton è tra i più giovani membri della Famiglia Reale quella che maggiormente segue tradizioni e abitudini inglesi, a cominciare dai look e dai suoi marchi preferiti. Ma anche lei ha rivelato dei gusti meno scontati, soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione.

Se Meghan Markle segue una dieta quasi vegana e ha imposto a Harry di fare altrettanto, Kate – a quanto si sa – non ha mai impedito a suo marito William di gustare una bistecca o della cacciagione, sebbene anche lei sia molto attenta a seguire un’alimentazione sana che eviti di eccedere in grassi e carne rossa. Lady Middleton ha poi sempre prediletto le proteine ai carboidrati – dopo la prima gravidanza ha seguito la dieta Dukan e dopo la terza la dieta Parker– ma forse anche per una questione di educazione alimentare.

Nonostante Kate sia tradizionalista anche a tavola, in realtà ha delle curiose abitudini che pare abbia trasmesso anche ai suoi figli, in particolare a Charlotte. La Duchessa di Cambridge adora il cibo così piccante che nemmeno William riesce a sopportarlo. Adora anche le spezie. Come riporta Hello!, quando era incinta del primogenito, George, si faceva cucinare le verdure al curry da un ristorante locale, l’Upper Bucklebury, nel Berkshire.

Anche se non c’è la conferma, pare che ami mangiare i sottaceti tagliati a fette su pane tostato. Non è golosa di dolci, nemmeno da piccola. Nel 2018 Kate rivelò: “Mangio tantissime olive da quando sono piccola”. La Principessina Charlotte segue le orme della madre, anche lei infatti fa merenda con le olive, come racconta il Daily Mail.

Nella dieta di Lady Middleton ci sono anche i centrifugati. E fin qui nulla di strano, la passione per succhi, spremute e centrifughe di frutta e verdura è condivisa da coloro che stanno attenti alla linea. Ma la moglie di William ha una ricetta tutta sua: lei si prepara una bibita a base di cavoli, spirulina, matcha, spinaci, coriandolo, mirtilli. Un beverone che prende ogni mattina a colazione per fare il pieno di vitamine ed energia, questo è il suo piccolo segreto per apparire sempre radiosa e in forma.