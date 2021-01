Kate Middleton, il segreto delle borse che porta sempre a sinistra

editato in: da

Kate Middleton, il segreto delle borse che dovremmo copiare

Niente nei look di Kate Middleton è lasciato al caso, tanto meno quando si tratta di borse e clutch che impegnano le mani della Duchessa. C’è una ragione ben precisa che le impone di tenerle con la sinistra, specialmente quando sono dotate di manici.

A rivelare la regola segreta seguita da Kate è l’esperta di buone maniere Myka Meier sul suo profilo Instagram. La questione in realtà è molto semplice. Quando Lady Middleton partecipa a un evento pubblico, deve incontrare persone, stringere le mani, per questo deve avere libera la destra. Ma non solo, spesso viene accolta da una folla festante che ha l’obbligo di salutare con un semplice gesto della mano e, se non si è mancini, si usa la destra.

Dunque, l’etichetta impone di tenere borse o altri accessori, come guanti e occhiali, con la sinistra per evitare attimi di imbarazzo ed impicci con oggetti da dove passare da una mano all’altra. O peggio ancora trovarsi a salutare i sudditi con la borsa a fare da intralcio.

Ci sono casi in cui si può fare eccezione. Ad esempio quando si cammina al fianco di un’altra persona. In quel caso, la borsa può essere tenuta con la destra per evitare di creare troppo distacco con chi si ha accanto. Naturalmente, questo può avvenire se non si devono stringere mani. Altra eccezione, è quando ci si trova con un’altra donna, come il giorno di Natale 2019 quando Kate e Meghan hanno camminato l’una accanto all’altra fino alla chiesa per assistere alla Messa. Lady Middleton (guarda anche i suoi splendidi cappotti) teneva la clutch con la destra mentre Lady Markle con la sinistra. In questo modo, hanno evitato di toccarsi con le borse e di creare troppo divario tra loro.

Come noto, la Duchessa di Cambridge preferisce in assoluto le clutch, perché le permettono di tenere impegnate le mani, evitando così il problema di non sapere dove metterle. Anche per questo accessorio vanno seguite specifiche regole d’etichetta, come sottolinea la stessa Meier. Infatti, è vietatissimo portare le pochette sotto il braccio, mentre vanno tenute correttamente con entrambe le mani davanti al grembo.

Ovviamente Kate non è la sola a dover attenersi al protocollo. Tutte le dame di Corte sono obbligate. Anche la ribelle Diana seguiva alla lettera la regola della borsa tenuta nella mano sinistra. A tal proposito, la Regina utilizza un codice specifico. A seconda di dove posiziona la sua borsa, l’interlocutore sa quando il colloquio è finito e deve lasciare la stanza.