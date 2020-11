Kate Middleton e Meghan Markle di nuovo insieme per un invito speciale

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle a confronto: la verità sulla loro inimicizia

Kate Middleton e Meghan Markle di nuovo faccia a faccia, di nuovo presenti insieme, di nuovo a confronto nello stesso luogo e nello stesso evento. Le due cognate infatti sono state raggiunte da un invito speciale che potrebbe farle riunire dopo mesi di gelo e lontananza. Infatti, Victoria Beckham le ha invitate al matrimonio del figlio con l’attrice Nicola Peltz, che si terrà nel 2022, come riporta il Daily Mail.

Dunque, Kate e Meghan potrebbero ritrovarsi fianco a fianco e non per un evento qualsiasi, ma addirittura per un matrimonio che si preannuncia di tutto lusso, dove la moglie di William e quella di Harry daranno il meglio di sé in fatto di look. La sposa dovrebbe cominciare a preoccuparsi.

Sappiamo come sono andate le cose durante le nozze di Eugenia di York, quando Lady Markle le rubò la scena per annunciare alla Famiglia Reale di essere incinta. Annuncio che scatenò l’ira di Sarah Ferguson e gettò nell’imbarazzo Harry.

Se Kate, Meghan e rispettivi mariti parteciperanno al lieto evento, quel matrimonio si trasformerà in un evento epocale, poiché diventerà l’occasione per la reunion degli ex fab four, come venivano chiamati i Sussex e i Cambridge solo un paio di anni fa.

Tra i quattro è ormai rottura totale. Addirittura gli esperti reali sostengono che William e Harry non potranno riconciliarsi tra loro, a meno che non facciano naufragare i loro matrimoni con Kate e Meghan. In altre parole, le due donne sarebbero i veri ostacoli nel rapporto tra i fratelli. O meglio Lady Markle è la causa scatenante di ogni contrasto, perché sarebbe colei che ha aperto gli occhi al marito su quello che era il suo vero ruolo di serie B all’interno della Famiglia Reale.

I Beckham sono da sempre amici dei figli di Carlo e Diana. Ma in particolare Victoria è diventata intima di Meghan. Pare che la stilista abbia aiutato i Sussex perfino nel loro trasferimento a Los Angeles. Una fonte vicina ai Beckham ha dichiarato al Daily Mail che l’ex Spice Girl si è sentita in imbarazzo ad invitare Kate, William, Meghan e Harry al matrimonio del figlio. “È preoccupata per come potrebbero sentirsi nel ritrovarsi insieme, ma anche del fatto che la loro presenza metterà in ombra gli sposi”.

Al contrario, David non si fa problemi. È sicuro che i Reali sapranno come gestire la situazione. Anche se la direttrice di Majesty Magazine, Ingrid Seward, ha affermato che William e Harry non si riconcilieranno mai. E questo matrimonio non sarà l’evento che li farà ritrovare.