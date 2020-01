Kate Middleton ammette l’errore fatto il giorno della messa di Natale con William

editato in: da

Kate Middleton trionfa alla messa di Natale con Charlotte (e nessuno rimpiange Meghan)

Kate Middleton ammette di aver commesso un terribile errore il giorno della messa di Natale con William. I duchi di Cambridge, come è noto, sono stati i grandi protagonisti il 25 dicembre 2019 quando hanno preso parte alla funzione che si è tenuta nella chiesa di St. Mary Magdalene a Sandringham.

La coppia reale ha sfilato di fronte ai sudditi insieme a George e Charlotte che hanno sostituito Meghan Markle e Harry, volati in Canada con Archie contro il volere della Regina. Alla messa di Natale è stato chiaro quanto i gossip su una crisi con William fossero veri. Kate è apparsa piuttosto tesa e distaccata, mentre il primogenito di Diana non ha sorriso molto e i contatti con la moglie sono stati pochissimi.

A distanza di giorni da quell’incontro pubblico, Metro ha svelato che Kate avrebbe ammesso il suo disagio a una fan, svelando di aver commesso un errore. Per affrontare l’impegno ufficiale nel Norfolk infatti Catherine Middleton ha scelto un cappotto di lana di Catherine Walker lungo sino alle caviglie, con collo e polsini in pelliccia ecologica. Un capo diventato in poche ore il più desiderato per l’inverno e, a quanto pare, anche piuttosto caldo.

A raccontarlo è stata proprio Kate che ha confidato di aver fatto un errore nella scelta del look. Il motivo? Sotto il sole tiepido di Sandringham, la Middleton sentiva eccessivamente caldo. “Kate stava parlando a mia figlia dei suoi vestiti – ha spiegato Karen Anvil a Metro – e del fatto che sentisse troppo caldo, ha detto ‘Non avrei dovuto vestirmi così!'”.

Nel frattempo continuano i gossip su una possibile crisi di Kate con William. Secondo indiscrezioni di Palazzo il nipote della Regina starebbe cercando di recuperare il rapporto con la moglie e per farlo avrebbe organizzato un viaggio nelle Antille con tutta la famiglia.

La speranza del duca di Cambridge è che presto l’attenzione della stampa si sposti su Meghan Markle e Harry che torneranno dal loro viaggio in Canada. La vacanza dei duchi di Sussex è quasi terminata e presto saranno di nuovo sotto i riflettori, lasciando un po’ di respiro a Kate e William.