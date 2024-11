Joe Biden diventa bisnonno e lascia la Casa Bianca a Donald Trump

Fonte: IPA Naomi Biden e il marito Peter George Heermann Neal

Una giornata dolceamara per la famiglia dell’ultimo Presidente degli Stati Uniti d’America. Mentre la nipote Naomi ha mostrato per la prima volta il suo bel pancione tramite social, il felice futuro bisnonno Joe Biden ha appreso la notizia più nera: Donald Trump ha vinto le elezioni, a discapito della sua pupilla ed “erede” Kamala Harris.

Naomi Biden è incinta

Se è vero che i democratici americani hanno ben poco da festeggiare, in casa Biden è tutta un’altra storia. Naomi Biden, la nipote prediletta dell’ex presidente Joe Biden, ha condiviso su Instagram il primo scatto col pancione, scegliendo un giorno affatto casuale. La giovane ha scattato un selfie giusto dopo essersi recata alle urne per votare alle nuove presidenziali vinte, infine, da Donald Trump e non come auspicava il nonno dalla sua “erede” Kamala Harris.

“(Noi) abbiamo votato”, aveva scritto a corredo della foto. Comunque una gioia per il nonno Joe e la nonna Jill Biden che, all’amara sconfitta elettorale, hanno presto sostituito una gran bella vittoria in famiglia.

Naomi è incinta del primo figlio frutto dell’amore con Peter George Heermann Neal, col quale si è fidanzata ufficialmente nel 2021 e che poi ha sposato nel novembre 2022, con una splendida (e rigorosamente intima) cerimonia sul prato della Casa Bianca. Tra l’altro il suo è stato un matrimonio storico: non solo il primo celebrato nella location riservata ai leader USA in almeno un decennio, ma anche il primo in assoluto che ha visto protagonista la nipote di un presidente in carica.

Il rapporto speciale tra Joe Biden e la nipote Naomi

Sembra scontato parlare di rapporto speciale quando si tratta di un nonno e di sua nipote, ma per Joe Biden la dolce Naomi rappresenta davvero una parte importante della propria vita. E viceversa, naturalmente.

Il nome che il padre Hunter ha scelto per lei non è casuale. Alla sua nascita, infatti, ha deciso di chiamarla come la defunta sorella, la figlia che Joe Biden ha perso quando aveva appena 13 mesi insieme alla prima moglie Neilia, venuta a mancare in un incidente stradale nel 1972. L’ex presidente americano ha ammesso in un’intervista di aver meditato il suicidio dopo quella terribile tragedia.

Per fortuna è tornato sui suoi passi, nonostante il dolore, e la sua seconda vita è stata costellata di grande affetto e amore, specialmente da parte dei nipoti. Qualche tempo fa Naomi ha raccontato in un’intervista di quanto sia importante la presenza del nonno per tutti loro della terza generazione, un sorta di collante che li ha sempre tenuti uniti, sin da quando erano bambini.

“Siamo cresciuti insieme. Si è assicurato che ogni singola tradizione, ogni festa, fossimo tutti insieme… Non credo che ci sia stata una decisione, non importa quanto grande o piccola, che non abbiamo deciso come famiglia”, ha detto. Nonno Joe c’è sempre stato, nonostante gli impegni, per ogni singola occasione speciale che riguardasse Naomi o gli altri nipoti, dai diplomi alle lauree fino ai matrimoni e alle ricorrenze.