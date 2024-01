Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: Getty Images Ritratto di Jeanne Duval (Donna con ventaglio), Edouard Manet

Icona di un’epoca e simbolo dello stile di vita bohémien, Charles Baudelaire occupa un posto ineguagliabile nell’olimpo dei poeti più amati e noti di sempre. La sua eredità letteraria, audace ed emozionante, continua a influenzare generazioni di lettori e scrittori, avvolgendo il mondo con la sua poesia intensa e provocatoria.

Ma oltre al suo indiscusso genio creativo, la sua vita è stata segnata anche da una serie di relazioni personali complesse e controverse, che hanno aggiunto ulteriore fascino alla sua fama enigmatica.

Tra queste, emerge la figura di Jeanne Duval, una donna ingiustamente denigrata dai biografi e dagli studiosi dell’epoca. Nonostante sia stata spesso relegata ai margini della storia e ridotta a un semplice personaggio di sfondo, ha avuto un ruolo fondamentale nella vita di Baudelaire, influenzando le sue opere e la sua visione del mondo.

Una vita tra poesia e arte

Jeanne Duval è senza dubbio una delle figure più affascinanti ed enigmatiche dell’età romantica francese. Eppure, non si sa molto sulla sua vita. Le informazioni su di lei sono avvolte nel mistero, lasciando intravedere soltanto frammenti della sua vera essenza.

Di origini presumibilmente haitiane, con un intrigante mix di etnie africane e francesi, era una figura solenne. Il suo volto dal fascino occidentale, con una pelle olivastra, si sposava perfettamente con la sua statura straordinariamente imponente. Non si conosce con precisione la sua provenienza, né quando arrivò a Parigi,poiché spesso cambiava il suo cognome, oscillando tra Duval, Lemer e Lemaire.

Ben nota sulle scene dei teatri di Parigi come Mademoiselle Berthe, conquistava il pubblico con la sua bellezza esotica e il suo talento come attrice e ballerina. Tuttavia, le testimonianze dei suoi contemporanei, spesso influenzate dal razzismo dell’epoca, rendono difficile separare la realtà dai pregiudizi. L’idea che una donna nera potesse ammaliare un genio come Baudelaire era inimmaginabile per molti, ma Duval sfidò queste convenzioni con la sua arte e il suo fascino.

Tra le critiche più feroci spicca quella di Pascal Pia, rinomato critico e scrittore oltre che amico e compagno di avventure intellettuali di Albert Camus. Egli, infatti, la descriveva come una “vampira sorniona, bugiarda, debosciata, spendacciona, alcolista, e per di più ignorante e stupida“. Una descrizione crudele che sembra essere più un riflesso del clima culturale dell’epoca, segnato da pregiudizi e razzismo, piuttosto che un ritratto accurato della vera Jeanne Duval.

Jeanne Duval: l’amore tormentato del “poeta maledetto”

Lui, il poeta maledetto che ha ridefinito la letteratura francese con le sue opere rivoluzionarie come “I fiori del male”. Lei, la “Venere nera“, musa incantevole che ha ispirato versi indimenticabili.

Quando i loro sguardi si incontrarono per la prima volta nel 1842, due anime destinate a rimanere indissolubilmente legate si riconobbero. Da quel momento, per quasi vent’anni, vissero una relazione intensa e tumultuosa, fatta di alti e bassi, passioni devastanti e dolorose separazioni.

Charles Baudelaire era inesorabilmente ossessionato da Jeanne Duval. Nei margini dei suoi libri, i ritratti della venere nera fiorivano come fiori selvaggi, ogni tratto di penna cercando di catturare la sua bellezza eterea, il suo fascino illusorio. Le dedicava poesie di fuoco, versi ardenti che bruciavano con la passione che lui provava per lei. Jeanne era la sua musa, una bellezza pericolosa e la causa della sua perdizione.

Tuttavia, il loro amore destava scandalo in una Francia profondamente razzista di metà ‘800. La loro relazione, così apertamente sfrontata rispetto alla rigida struttura sociale dell’epoca, era considerata una sfida per la società benpensante. Le voci, i sussurri, e gli sguardi scandalizzati erano all’ordine del giorno. Eppure, lui rimase irrimediabilmente legato a lei, in un legame indissolubile.

Nel 1862, Jeanne Duval fu immortalata dal celebre pittore Édouard Manet, amico di Baudelaire. Nonostante la sua quasi totale cecità causata dalla sifilide, una malattia che presto l’avrebbe portata alla morte, viene ritratta con un’aura di forza e sensualità. Questo dipinto rappresenta un tributo duraturo alla sua indomabile forza e al suo ruolo di musa ispiratrice per uno dei più grandi poeti del XIX secolo.