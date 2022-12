Regali di Natale per le amiche: tante idee per tutti i gusti (e tutti i budget)

Fonte: istockphoto Regali di natale per le amiche

Dicembre è senza dubbio il periodo più atteso dell’anno, quando l’atmosfera magica riempie le nostre giornate. È tempo di lucine, decorazioni, pandori e panettoni, e regali. Puntuale come ogni anno, infatti, nelle settimane precedenti al Natale ricomincia la ricerca dei regali perfetti. E che fatica!

Ma le nostre migliori amiche, che sono sempre al nostro fianco anche nei momenti più difficili, meritano un regalo davvero eccezionale. Quindi, oltre ai i graziosi braccialetti dell’amicizia e alle tazze da caffè che le avete indubbiamente regalato nel corso degli anni, ecco una selezione di idee regalo per migliori amiche piaceranno tantissimo (e a un prezzo contenuto).

Per l’amica che viaggia sempre

Trovare un regalo per la vostra amica che ha visto il mondo sembra un’impresa impossibile… ma non lo è affatto! Sicuramente, infatti, se le regalerete un biglietto aereo la farete la persona più felice sulla faccia dell’universo. La compagnia low cost Ryanair, per esempio, propone carte regalo a partire da 25 euro. Altrimenti potreste regalarle una guida della Lonely Planet o un diario di viaggio della National Geographic. Oppure ancora quelle cartine geografiche su cui grattare i paesi visitati.

Se invece avete un budget leggermente più ampio, potete regalare a voi e alla vostra migliore amica un viaggio a sorpresa di Waynabox. Si tratta di un nuovo tipo di esperienza legata al mondo dei viaggi in cui il viaggiatore scoprirà la destinazione solo 48 ore prima della partenza. Basta scegliere le date ed eliminare le città già visitate, e attendere la sorpresa per vivere un’esperienza senza precedenti.

Per l’amica che ama il tech

Non dovete per forza essere dei guru dei gadget per trovare il regalo perfetto per la vostra amica tech-obsessed! La cosa più bella del vivere nel 21° secolo è che siamo diventati così avanzati che qualsiasi tipo di oggetto quotidiano ha una sorta di equivalente high-tech.

Per esempio potete la cover che auto-carica il telefono, una bottiglia d’acqua che monitora i livelli di idratazione, una mini stampante fotografica wireless o addirittura una lampada da comodino a forma di luna.

Per l’amica foodie

L’amica foodie è quell’amica che invece di un braccialetto, di una palette make up o di un maglione apprezza di più una marmellata naturale o un’esperienza a un ristorante stellato. Cosa regalarle? Ci sono tantissime opzioni!

Se le piace cucinare potete regalarle una macchina per la pasta o per il gelato, o più in generale degli accessori da cucina. Anche un grembiule simpatico che può usare mentre è ai fornelli. Altrimenti altri idee carine sono un corso di cucina, un libro di ricette o degli accessori per smartphone per fotografare i suoi piatti.

Un’alternativa, sempre all’insegna della buona cucina, potrebbe essere la special box di Cube Selection. Si tratta di box che contengono prodotti siciliani di qualità con cui realizzare ricette dai sapori inconfondibili; dalla colazione all’aperitivo alla cena. Ogni box è ispirata ad un paesaggio particolare della Sicilia, celebrando le suggestive bellezze dell’isola: dalla box dedicata a Taormina a quella ispirata a Pantelleria, fino ad arrivare ai cubi dedicati all’Etna, a Bronte, a Marzameni, a Favignana, a Modica e a Trapani.

Per l’amica più zen

Abbiamo tutte quell’amica quello che preferisce lo yoga alla palestra e una tazza di tè matcha ricco di sostanze nutritive invece del caffè. È quell’amica che ha una collezione di cristalli nella sua camera da letto e sa leggere i tarocchi. Cosa regalarle per Natale? Le idee sono infinite!

Potete contribuire alla sua collezioni di cristalli o regalarle un libro sul crystal healing. Oppure una candela profumata o un diffusore dal design minimal perfetto per fare aromaterapia e rilassare i sensi prima di andare a dormire. Potreste regalarle del sale dell’Himalaya o una campana tibetana. Oppure ancora un bel mazzo di tarocchi per poi farvi leggere il futuro.

Per l’amica che ama leggere

Anche quest’anno, la lettura – soprattutto quella digitale – ha ricoperto un ruolo da protagonista nella quotidianità degli italiani. Dopo un significativo incremento di lettori a partire dalla pandemia, anche quest’anno il trend si conferma in forte crescita.

Se allora avete un’amica dunque andiate ha sempre con sé almeno un libro, allora potreste pensare di regalarle un eReader di ultima generazione; come il Rakuten Kobo. Si tratta di un device adatto a tutti i tipi di booklover, compatto e semplici da usare, dotato di caratteristiche da fascia alta ma ad un prezzo molto conveniente.

Oppure, potete optare per un regalo un po’ più cheap e farle trovare sotto l’albero uno dei libri più in voga del momento. Secondo le classifiche, l’autrice più popolare è Colleen Hoover, con un aumento anno su anno delle vendite del suo libro It Ends With Us quasi del 118%, grazie alla grande popolarità che i Sad Girl Books hanno ottenuto su TikTok.

Per l’amica che ama gli animali

Avete un’amica che ogni volta che vede un cane, un gatto o anche una lucertola si emoziona come se fosse la mattina di Natale? Se state cercando un regalo per lei, allora abbiamo qualche idea in mente!

Potete infatti farle trovare sotto l’albero accessori per cani o gatti (dipende da quale animale domestico ha), come un gioco o un vestitino natalizio per i suoi amici a quattro zampe.

Oppure, se volete sorprenderla veramente, potete regalarle l’adozione di un animale di alcune delle specie più vulnerabili questo Natale (sul sito del WWF si possono trovare varie opzioni, a partire da soli 3 euro al mese) o anche l’adozione a distanza di una renna, l’animale più caratteristico delle feste. Sul sito Reindeer Journey – adopt a reindeer con una quota a partire da 40 euro, si potrà adottare una renna e ricevere aggiornamenti regolari sulle sue attività, tracciate tramite GPS.