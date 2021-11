Regali di Natale originali per tutte le tasche: da 10, 20, 30 e 50€!

Quest’anno puntiamo sui regali di Natale originali per stupire i nostri cari con regali insoliti, ma utili. Basta con i soliti regali scontati! Per questo abbiamo stilato una lista di idee regalo e pensierini adatti a tutti, pensando a tutte le tasche.

Regali di Natale originali sotto i 10€

Piccola spesa, massima resa. Se l’obiettivo è stare al di sotto dei 10€ per le idee regalo, nessun problema. Con un budget massimo di 10€ possiamo acquistare dei pensierini di Natale originali e utili al tempo stesso. Ecco qualche esempio.

La biscottiera

La biscottiera è un oggetto utile adatto anche come idea regalo, ed è perfetto per essere utilizzato in ogni abitazione: mantiene freschi e fragranti i biscotti per la colazione ed è adatto ad ogni famiglia.

Un timer per la cucina

Per chi ama dedicare ore tra i fornelli, il timer da cucina è sicuramente un regalo azzeccato. In commercio ne possiamo trovare di tante tipologie, con forme simpatiche ed originali.

Grembiuli per cucina e tempo libero

Con meno di 10€ possiamo acquistare anche dei simpatici grembiuli da dedicare agli hobby, come il tempo libero o la cucina. In commercio ne possiamo trovare anche delle versioni simpatiche, dedicate a lei e a lui.

Regali di Natale originali sotto i 20€

Se il nostro obiettivo è quello di spendere meno di 20€ possiamo comunque trovare regali di Natale originali e di vario genere: noi abbiamo selezionato delle lampade da tavolo diverse dal solito, dei portafoto originali e delle tazze davvero simpatiche.

Lampada da tavolo

Utilissime per tutti, specialmente sulla scrivania, sono le lampade da tavolo. In commercio ne possiamo trovare diversi modelli, molto originali, diversi dal solito e adatti alle nuove esigenze: molti sono touch (ovvero si accendono con il tocco della mano) e alcuni includono porte USB per ricaricare vari dispositivi.

Portafoto originali

Ideali per riempire una parete, questi portafoto originali sono capaci di dare un tocco unico grazie alle loro particolari forme. Si adattano ad ogni ambiente, dalla cameretta dei ragazzi ad un salotto o ingresso.

Una tazza originale

Tutti utilizziamo una tazza per la nostra colazione o per il nostro primo caffè della giornata: perchè non rendere unico e divertente questo rituale con una tazza particolare?

Regali di Natale originali sotto i 30€

Con un budget di 30€ possiamo acquistare regali di Natale originali, divertenti ma anche molto utili, come un affetta salame o un set per la crescita e la cura delle erbe aromatiche.

Affetta salame

Per chi ama offrire ai propri ospiti degli insaccati, magari per un aperitivo fatto in casa, ecco l’idea regalo perfetta! Un “affetta salame” permette di tagliare facilmente e in sicurezza tante fettine uguali, pronte per essere subito offerte agli ospiti.

Set per le erbe aromatiche

Chi ha il pollice verde, sicuramente apprezzerà questo regalo adatto ad ogni età: con un set per piantine aromatiche sarà possibile seguire la crescita della pianta, a partire dal semino.

Calendario Avvento originale

I calendari dell’Avvento piacciono a tutti, grandi e piccini. Ne possiamo trovare di ogni tipologia e tema, ma noi ne abbiamo scelti alcuni modelli particolari adatti un po’ a tutti.

Regali di Natale originali sotto i 50€

Con un budget di 50 euro per regalo, possiamo acquistare delle vere e proprie “chicche”, regali particolari e utili per ogni età.

Massaggiatore per il corpo

Chi non desidera, magari la sera dal rientro dal lavoro, farsi coccolare un pò con un bel massaggio? Per realizzare questo piccolo sogno possiamo acquistare dei massaggiatori pensati per diverse parti del corpo, con una spesa al di sotto dei 50€.

Taglieri per aperitivo

Ormai è un must e sempre più spesso l’aperitivo viene servito fra le mura domestiche insieme ai familiari ed amici più stretti. Per un aperitivo al top possiamo regalare un tagliere dedicato proprio a questo scopo, completo di tutti gli accessori.

Rompicapo

Un regalo davvero unico e originale? Scegli un rompicapo, un passatempo divertente adatto a tutti, grandi e piccoli di casa, che saprà intrattenere e divertire allo stesso tempo.