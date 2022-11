5 regali inaspettati e super originali da fare agli amici più golosi

Fonte: iStock Photos

Natale tempo di regali, ma cosa acquistare per sorprendere un amico o un’amica? Quando si tratta di amicizie – soprattutto se ti conosci da anni – trovare un dono originale sembra quasi un’impresa e i classici profumi o le sciarpe appaiono fin troppo banali.

Regali per amici golosi: i più belli e originali

Il segreto per il regalo perfetto è quello di partire da un punto di forza: li conosci. Ad esempio sai perfettamente che la tua amica va pazza per il Natale e adora sorseggiare una tazza di cioccolata calda mentre guarda una serie su Netflix. Il tuo migliore amico, invece, è il re del barbecue e organizza spesso grigliate a casa sua. E poi c’è la tua amica-collega che non si perde mai un aperitivo ed è un asso nel preparare lo spritz, anche a casa. Partendo da qui troverai tantissimi regali per amici golosi super originali e inaspettati!

Se adora il Natale

Set regalo gourmet Set regalo con Doppio cioccolato, Pan di zenzero, Menta piperita e Caramello salato

Il regalo perfetto per l’amico (o l’amica) che va pazzo per il Natale? Un set super goloso a base di cioccolata. La confezione a forma di treno racconta la magia delle feste ed è semplicemente deliziosa! Il packaging super natalizio nasconde ben quattro confezioni di cioccolato da preparare in pochi minuti, sciogliendo tre cucchiaini di miscela in 170 grammi di latte o acqua calda. I gusti? Favolosi! Doppio Cioccolato, Pan di Zenzero, Menta Piperita e Caramello Salato: irresistibili!

Se ama cucinare

Collezione Definitiva di Spezie Set con venti spezie per preparare tante ricette deliziose e uniche

In cucina le spezie sono fondamentali. I più golosi lo sanno e non possono farne a meno! Allora perché non regalare alla tua amica un bel set con oltre venti spezie per arricchire e creare le sue ricette preferite? Il pack è davvero bello e le spezie sono tantissime, dal Lime Chipotle al Chilli Rosmarino, passano per il Jalapeno, il Black Cajun, il Chili Prezzemolo o il Sale all’aglio. Una vera e propria esplosione di gusto per le papille gustative!

Se non rinuncia mai all’aperitivo

Aperol Spritz - Kit ufficiale Un set con tutto l'occorrente per organizzare un aperitivo a casa

Amante dello spritz e fanatico dell’happy hour? Allora regalagli un kit per preparare l’aperitivo direttamente a casa. Un set imperdibile con una bottiglia di Aperol 70 cl, una bottiglia di Prosecco Frattina, due bottiglie di soda Thomas Henry e due calici Aperol Spritz. L’essenziale per brindare insieme in occasione delle feste di Natale!

Se adora il piccante

Collezione di salse piccanti Salse piccanti provenienti da tutto il mondo

Amante del piccante? Il regalo giusto è questa scatola super particolare con ben trenta salse piccanti differenti. Una collezione che porta i golosi del peperoncino in giro per il mondo, regalando nuove emozioni alle papille gustative. Si parte dalla salsa leggera e delicata Aglio del Fuego per arrivare alla Budapest Fire, consigliata solo per i più coraggiosi!

Se vuoi coccolarlo (e fare del bene)

Cioccolatini della ricerca AIRC Una collezione golosa di cioccolatini per sostenere la ricerca

Natale è il momento perfetto per fare un regalo che non sia solo materiale, ma anche spirituale. Se la tua amica o il tuo amico adora il cioccolato fagli trovare sotto l’albero i cioccolatini della ricerca. Una confezione colorata e gustosa con un vasto assortimento di cioccolatini Lindt (fondente 50%, fondente 72% e fondente cereali) per sostenere la ricerca contro il cancro dell’AIRC. Un regalo fatto con il cuore e molto utile!

