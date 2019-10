I Goonies, meravigliosa rivincita degli “sfigati”

editato in: da

I Goonies, film cult degli anni ’80, torna al cinema. I protagonisti oggi

Torna al cinema uno dei film più famosi e amati degli anni ’80: I Goonies. La storia della comitiva di quattro amici strampalati (più due ragazze e un fratello maggiore) di una cittadina americana dell’Oregon, Astoria, che parte alla ricerca di un misterioso tesoro per salvare le proprie famiglie dallo sfratto, viene riproposto nelle sale in versione 4k. Per la gioia di chi l’ha amato perdutamente e di chi non l’ha mai visto, e deve farlo assolutamente. Perché il successo del film è dovuto a diversi fattori e ad un unico importante messaggio di fondo: la rivincita degli “sfigati”.

I Goonies è il viaggio di formazione dei protagonisti attraverso la scoperta di sentimenti ancestrali, quali l’amore e la paura, e la testimonianza di valori fondamentali come il coraggio e l’amicizia.

Ma soprattutto, il film è il grande riscatto dei nerd: i Goonies sono in gergo gli sfigati (nello slang americano, “goony” vuol dire anche sfigato), quelli che -ancora- oggi sono oggetto delle attenzioni e angherie dei bulli e che in questo film alla fine vincono su tutti e tutto, trovando un tesoro e superando limiti e paure.

La combriccola dei quattro amici è il perfetto mix di soggetti potenzialmente bullizzabili: il grassotello Chunk, l’asiatico Data, il bruttino Mouth e Mikey, il protagonista, timido, insicuro e malato d’asma.

Al termine del loro divertente, avventuroso e meraviglioso viaggio, ognuno di loro uscirà diverso e cresciuto: Mikey alla fine butterà via il suo respiratore.

I Goonies è riuscito, 35 anni fa, a parlare di un problema, il bullismo, ancora e soprattutto oggi in primo piano. E a fare diventare vincenti le vittime. Senza dimenticare uno dei personaggi più amati del film, il diverso e mostruoso Sloth, fratello disabile della banda di criminali antagonisti dei protagonisti, che viene tenuto recluso dai famigliari e verrà adottato e salvato dai Goonies.

Gli “sfigati” che salvano il diverso, trovano il tesoro, qualcuno l’amore, salvano le loro famiglie e scoprono nell’amicizia, nel coraggio e nell’amore la benzina per salvare il mondo. Possibile non amarlo?