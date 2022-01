Le frasi più belle da dedicare ad una persona speciale

Nella vita di ognuno di noi ci sono persone che hanno davvero un posto speciale nel nostro cuore. Alcune le conosciamo da una vita, altre sono diventate importanti col tempo, persino un po’ per caso. Non importa di che tipo sia la relazione, quello che conta è che persone del genere riescono a farci stare bene, ad esserci nei momenti più belli e più brutti e a farci sentire amati e, di conseguenza, felici! Avere al proprio fianco figure del genere è una vera fortuna che non bisogna mai sottovalutare. Allora perché non dirlo con una frase? Scopri di seguito le frasi migliori per una persona speciale della tua vita.

Frasi da dedicare a una persona speciale

Certe volte le parole non bastano per esprimere quanto sia importante una persona per noi. Tuttavia, esprimere i propri sentimenti per far sapere all’altro quanto conti nella nostra vita alcune volte è davvero una necessità. Fortunatamente sono tantissime le citazioni e gli aforismi che poeti, scrittori e intellettuali hanno dedicato, nel corso del tempo, alle persone importanti della loro vita. Frasi universali, capaci di esprimere l’importanza della persona che amiamo. Se sei alla ricerca di una dedica perfetta ad una persona speciale ecco una raccolta di quelle più belle e significative:

“Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo.” – Charles Dickens

“Forse per il mondo sei solo una persona, ma per una persona sei tutto il mondo.” – Dr.Seuss

“Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere.” – Francis Scott Fitzgerald

“Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, non saprei dove condurti. Cammina semplicemente al mio fianco a e sii mio amico.” – Alber Camus

“È a partire da te che ho detto sì al mondo.” – Paul Éluard

“Sebbene io abbia chiuso me stesso come un pugno, tu mi apri sempre petalo per petalo come la primavera apre la sua prima rosa.” – E. E. Cummings

“Da quando ti amo la mia solitudine inizia a due passi da te.” – Jean Giraudoux

“Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.” – Frida Kahlo

“Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore.” – Franz Kafka

“Sarei perduto s’io vivessi un solo momento senza di te.” – Ugo Foscolo

“Soltanto per amore amami. E per sempre, per l’eternità.” – Elizabeth Barrett Browing

“Ti amo non solo per quello che sei, ma per quello che sono io quando sto con te.” – Elizabeth Barrett Browning

“Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.” – Jorge Luis Borges

“Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa.” – Charlotte Brontë

“Una macchina può fare il lavoro di cinquanta persone comuni, ma nessuna macchina può fare il lavoro di una persona eccezionale.” – Elbert Hubbard

“Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi.” – Jorge Riechmann

“Fra i rumori della folla ce ne stiamo noi due, felici di essere insieme, parlando piano, forse nemmeno una parola.” – Walt Whitman

“Nessuna distanza temporale né spaziale può indebolire l’amicizia di due persone che credono ognuna nel valore dell’altra.” – Robert Southey

“L’anima libera è rara, ma quando la vedi la riconosci, soprattutto perché provi un senso di benessere quando le sei vicino.” – Charles Bukowski

“Tu sei ogni ragione, ogni speranza e ogni sogno che abbia mai avuto.” – Nicholas Sparks

“Un tuo sguardo, una tua sola parola, mi dice più di tutta la saggezza di questo mondo.” – Johann Wolfgang von Goethe

Frasi per dire grazie a una persona speciale

Le persone importanti riempiono la nostra vita come nessun altro sa fare. Ciò ci riempie il cuore di felicità e gratitudine. Perché non esprimerla a parole? Ecco alcune delle migliori frasi per dire grazie a una persona speciale per noi:

“Grazie per essere sempre la ragione del mio sorriso.”

“Grazie per aver illuminato il mio mondo.”

“Nei momenti difficili è bello sentirti vicino, grazie.”

“Per tutta la vita, ringrazierò il cielo per avere un amico speciale come te.”

“Le persone come te rendono più sopportabili i momenti difficili della mia vita. Grazie mille di esserci!”

“Hai visto quello che nessun’altro prima aveva visto e hai tirato fuori il meglio di me. Grazie!”

“Grazie per aver creduto in me quando nessuno ci credeva e avermi dato la forza per non arrendermi mai.”

“Infinitamente grazie di esistere e di esserci sempre anche e soprattutto quando non me lo merito.”

“Grazie del bene che mi vuoi, grazie del sorriso che mi dai, grazie dell’amore che mi fai sentire ogni giorno… Grazie di esistere!”

“Grazie per quello che fai ogni giorno senza neanche saperlo. Grazie per essermi vicino sempre e comunque.”

“Grazie per avermi sostenuto, perdonato e amato, facendomi ridere e sfidandomi ad essere una persona migliore.”

“Grazie per essere una parte importante di questo lungo viaggio che chiamiamo vita.”

“È bello avere la possibilità di ringraziare di cuore una persona speciale come te, che mi è sempre stata accanto nei momenti più belli e anche più brutti della mia vita. Grazie per essere sempre al mio fianco.”

“Ho avuto la fortuna di trovare una delle cose più rare che si possa trovare al mondo: una persona speciale che mi è accanto sempre e comunque. Grazie di cuore.”

“Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici, sono gli affascinanti giardinieri che fanno fiorire la nostra anima.” – Marcel Proust

“Quando penso a te il mio cuore si riempie di felicità e gratitudine. È un onore per me averti a fianco.”

“Dirti grazie non è abbastanza per esprimere tutta la gratitudine che sento per te. Spero un giorno di poter ricambiare, anche solo in minima parte, tutto quello che hai fatto per me.”

Frasi per una sorella speciale

Nessun legame è così indissolubile come quello fra sorelle. Né il tempo né i litigi potrebbero mai separare un’unione indissolubile come quello che si ha con una sorella. Lei ci conosce come nessun altra al mondo e ci è vicina in tutti i momenti più belli e più difficili della nostra vita. Nessun litigio o incomprensione può spezzare mai un legame così forte. Ecco le più belle frasi d’autore per una persona speciale come solo una sorella può essere:

“Perché non c’è un’amica come una sorella, nei tempi di quiete e di tempesta.” – Christina Rossetti

“Le sorelle non hanno bisogno di parole. Hanno perfezionato un linguaggio di smorfie e sorrisi e aggrottamenti della fronte e strizzatine d’occhio – espressioni di stupore e scioccata sorpresa e incredulità. Soffi e sbuffi e rantoli e sospiri – che possono minare qualsiasi storia che stai raccontando.” – Pam Brown

“Essere sorelle è probabilmente la parentela più competitiva all’interno della famiglia, ma una volta che le sorelle sono cresciute, diventa la relazione più forte.” – Margaret Mead

“Aiutarsi l’una con l’altra, fa parte della religione della sorellanza.” – Louisa May Alcott

“Dolce è la voce di una sorella nella stagione del dolore, e saggio è il consiglio di coloro che ci amano.” – Benjamin Disraeli

“Gli amici vanno e vengono. Le sorelle restano per sempre.” – Pam Brown

“L’applauso di una sorella significa molto di più di quello di qualsiasi folla. Perchè gli altri vedono soltanto il risultato, mentre lei vede tutto ciò che ci ha portato fin lì.” – Pam Brown

“Mamma diceva che eravamo la stessa anima divisa in due e che andavamo in giro per il mondo con quattro gambe. Sembra innaturale nascere insieme e morire separati.” – Melodie Ramone

“Talvolta le sorelle parlano di come riescano a capirsi perfettamente, senza mai lasciarsi ingannare dalle piccole bugie dell’altra e riconoscendo istintivamente i reciproci veri sentimenti.” – Tara Woods

“Una sorella è un dono per il cuore, un’amica per lo spirito, un filo d’oro per il senso della vita.” – Isadora James

“L’amore tra due sorelle è il più durevole; assomiglia a una pietra preziosa che resiste ai più duri metalli e il cui valore si accresce con gli anni.” – Hector Carbonneau

“Da bambine, una sorella può essere una compagna di giochi sempre pronta. Da adolescenti, una consigliera che vive sotto il tuo stesso tetto. Da madri, una baby sitter sempre disponibile e da vecchie, una persona che non s’annoierà ad ascoltare tutte le tue storie sui “bei vecchi tempi”.” – Jane Dowdeswel

“Sai bene quanto me qual è il valore dell’affetto di una sorella: non c’è nulla di simile in questo mondo.” – Charlotte Brontë

“Non c’è consolazione più confortante di quella che si trova tra le braccia di una sorella.” – Alice Walker

“Una sorella è colei che ti dà l’ombrello nella tempesta e poi ti accompagna a vedere l’arcobaleno.” – Karen Brown

“Se mi cercherai, sempre e per sempre dalla tua parte mi troverai.” – Francesco De Gregori

“Avere un rapporto d’amore con una sorella non significa semplicemente avere un’amica e una confidente, ma un’anima gemella, e per tutta la vita.” – Victoria Secunda

“Una sorella è un pizzico d’infanzia che non potrà mai perdersi.” – Marion C. Garretty