Altro che convivenza: la felicità di coppia dipende dal micro-dating

Fonte: iStock Photo Coppie felici grazie ai micro-dating: cosa sono

Se è vero che dobbiamo godere di ogni singolo istante, è anche vero che sono proprio quelli che possono fare la differenza in un rapporto di coppia. Se si pensava che la convivenza con le sue gioie, ma anche con le sue difficoltà, potesse essere l’inizio di un percorso di grande felicità per due persone che si amano, è anche vero che gli impegni quotidiani, la routine, le passioni individuali, spesso possono rendere difficile il ritagliarsi momenti speciali a due.

Ecco che allora viene in aiuto il micro-dating: piccoli momenti quotidiani, da condividere con il proprio partner insieme, ma anche a distanza, con lo scopo di rafforzare la relazione e di ritagliarsi qualche istante di connessione che fa sempre bene quando si ama.

Micro-dating di cosa si tratta e come pianificarli

Ci sono gli impegni di lavoro. Ci sono gli hobby. Ci sono gli amici. Lo sport. Ma quando trovare del tempo per la vita di coppia? In un’epoca frenetica come la nostra il tempo è forse ciò che abbiamo di più prezioso e va trattato con cura. Spesso capita di sentirsi come se non fosse abbastanza, soprattutto per le cose importanti come – ad esempio – la relazione sentimentale. E quindi, come trovare una soluzione al problema? Grazie al micro-dating, ovvero organizzando con la propria dolce metà dei momenti quotidiani da dedicare solo a voi due.

Vanno pianificati, ma questo non toglie spontaneità all’incontro. Ad esempio, si può decidere di cucinare insieme, di ascoltare musica e, perché no, di concedersi un ballo di coppia. Oppure si può puntare la sveglia alla stessa ora la mattina (se si hanno dei figli, magari anticipando quello che sarà il loro risveglio) per godersi il primo caffè da soli e facendo una chiacchierata.

Micro-momenti di coppia, speciali e utili per costruire ricordi insieme, ma anche per rendervi più felici e complici. Non ci sono regole, se non quella di cercare di pianificare e di rispettare l’impegno. Perché, lo sappiamo bene, il rischio è che alla fine, trascinati dalla lista di cose da fare, l’appuntamento a due finisca per diventare procrastinabile.

Non solo micro-dating: cosa fa bene alla coppia

La parola chiave è cura. Prendersi cura del proprio rapporto non deve per forza di cose essere un percorso costellato di gesti eclatanti: vanno benissimo anche le piccole attenzioni quotidiane che possono arricchire i micro-appuntamenti che si programmano con il proprio partner.

Biglietti, attenzione, una coccola fatta quando meno è attesa, o una sorpresa golosa, sono tutti piccoli gesti, che danno un grande risultato: quello di far capire all’altra persona che si è presenti e che si pensa davvero alla sua felicità.

E, poi, perché non provare l’ultima tendenza di TikTok? Il social ci insegna una tecnica divertente per rafforzare il legame con l’altra persona. A proporla è stato il Dr. John Gottman che afferma che baciare per sei secondi la propria dolce metà sia un vero e proprio rituale di connessione, capace di creare un’instante di profonda intimità. Tentar non nuoce.

E poi potrebbe essere uno di quegli appuntamenti da pianificare con il proprio partner: micro-dating romantici, divertenti e rilassanti per rafforzare il legame e vivere un rapporto di coppia sereno e felice.