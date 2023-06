Provate il “6-second kiss” di TikTok per dare una svolta alla vostra relazione

Fonte: istockphoto.com Baciare

Vi è mai capitato di sentirvi lontani dal vostro partner? Forse nei periodi in cui siete più prese e stressate, magari in vista della maturità o degli esami universitari, vi sembra manchi intimità o connessione nella vostra relazione? Per fortuna, ci sono molte cose che potete fare per mantenere viva la passione, incluso baciare la vostra metà per sei secondi ogni giorno.

Il “6-second kiss” (cioè il “bacio dei 6 secondi”) è il nuovo trucco per ravvivare l’intimità e migliorare le relazioni che sta diventando virale su TikTok.

Cosa sapere sul “6-Second Kiss”

Il bacio di sei secondi, diffuso su TikTok dal terapista di coppia Dr. John Gottman, ha lo scopo di costruire un “rituale di connessione” in grado di riavvicinare voi e il vostro partner. Tutto ciò che dovete fare è baciare l’altra persona per il tempo assegnato.

Secondo Gottman, che ha osservato e studiato varie coppie per decenni, trascorrere almeno 6 secondi a baciare il proprio partner ogni volta che si è insieme è infatti un sano rituale di connessione.

Ma perché proprio sei secondi? Al di là dei vari tipi di baci, secondo gli esperti, si tratta di un tempo abbastanza lungo per creare un momento di intimità voluta, e allo stesso tempo ferma la frenesia nel cervello e concentra l’attenzione sul partner in quel momento.

Si tratta di un bacio della durata più lunga di quelli che ci si scambia quasi inintenzionalmente, e questo aiuta a creare un po’ di intenzionalità, il che probabilmente rende il bacio ancora più dolce.

Uno dei motivi per cui è una tecnica efficace è perché è un atto che si può fare ogni giorno in qualsiasi momento, in grado di creare vera intimità.

Baciarsi può (davvero) migliorare la relazione

I baci sono il modo migliore per entrare in contatto con il vostro partner, emotivamente e mentalmente. Questo semplice atto fisico può infatti accendere momenti di intimità e profonda connessione tra voi due, rafforzando il vostro legame ed aiutandovi a essere più vulnerabili l’uno con l’altro.

Secondo gli esperti di relazioni, è essenziale quindi baciare il proprio partner ogni qualvolta possibile (anche seguendo la tecnica del “6-second kiss”) per dare all’altra persona la certezza di essere connessi emotivamente e fisicamente. I baci infatti creano gioia e felicità nella relazione, e questo vi aiuterà a costruire e mantenere il vostro forte legame.

Inoltre, l’atto del baciarsi porta con sé molti benefici per la salute fisica e mentale. L’implementazione del “6-second kiss” nella vostra relazione può infatti ridurre il cortisolo (conosciuto anche l’ormone dello stress) e aumentare i livelli di ossitocina (noto anche come l’ormone dell’amore).