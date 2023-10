Stanchi di appuntamenti “troppo perfetti”? C’è una soluzione: il trend di TikTok vanilla dating

In un mondo dominato dalle rappresentazioni esagerate delle relazioni sui social media, il trend del vanilla dating promuove l'autenticità. Incoraggia le coppie a trovare una connessione in esperienze ordinarie, celebrando la bellezza della routine quotidiana

Ah, l’amore nel XXI° secolo fatto di elettricità e autenticità, novità e comodità, avventura e sicurezza… Nell’era delle relazioni amplificate dai social media e dell’incessante ricerca di emozioni ed esperienze straordinarie, per aiutarci nella nostra ricerca caotica di un’anima gemella, c’è un nuovo trend che sta conquistando sempre più persone: il vanilla dating. Dopo che l’estate ci ha sfinito con un turbinio di appuntamenti movimentati e avventure effervescenti, sempre più persone stanno adottando un approccio diverso, preferendo la lentezza e la semplicità al caos e all’eccezionalità.

In un’epoca in cui i gesti spettacolari e le esperienze fuori dall’ordinario sembrano essere il cardine delle relazioni, la tendenza del vanilla dating invita a rallentare e a trovare la bellezza nella quotidianità. Niente cene sontuose, cocktail nei bar più alla modo o qualsiasi altra cosa di elettrizzante come quei primi appuntamenti. Questa tendenza eleva l’essenziale e il banale come condividere la stessa routine, passare serata a casa o semplicemente fare lunghe passeggiate.

Cos’è il trend vanilla dating

Il trend vanilla dating si basa sulla premessa che l’amore non solo non deve essere intriso di grandiosità o momenti cinematografici, ma potrebbe essere migliore senza di essi. Perché? Perché i sentimenti di infatuazione che accompagnano i primi appuntamenti e i grandi gesti sono deviazioni pericolose che nascondono il vero carattere di una persona dietro eventi adrenalinici.

Il vanilla dating ricorda un po’ il trend del “slow dating“, che enfatizza un approccio calmo e rilassato nella costruzione di connessioni. Ciò che però distingue il vanilla dating è il suo formato specifico e semplificato durante le prime fasi della conoscenza.

Questo trend si discosta dal tradizionale primo appuntamento: niente caffè in locali alla moda, cene eleganti o partecipazioni a eventi in città, il vanilla dating celebra la bellezza delle attività quotidiane e banali.

Perché questo trend di TikTok piace così tanto

Il motivo per cui il vanilla dating sta vivendo un forte aumento di popolarità è attribuito a una crescente insoddisfazione per come il romanticismo è rappresentato sui social media. Le coppie competono per il titolo del miglior fidanzato o della migliore fidanzata di Instagram, cercando sempre maggiore approvazione per serate ‘perfette’, gesti stravaganti e sorprese straordinarie.

In questo mondo digitale, le nuove relazioni sembrano spesso offuscare la realtà dietro un filtro glamour. Il vanilla dating, al contrario, rivendica l’onestà e la semplicità. Promuove l’idea che il vero amore possa essere trovato nelle piccole cose, nei momenti quotidiani condivisi. Gli incontri tradizionali con il loro sfarzo e glamour possono sembrare distanti e poco autentici rispetto alla sincerità di una serata in cui si cucina insieme o a una passeggiata sotto le stelle.

Quali sono i benefici

Il vanilla dating ci ricorda che l’amore è, prima di tutto, una connessione autentica, e non è necessario documentare ogni singolo momento per renderlo significativo.

Rimettendo al centro l’ordinario, questo trend offre una gradita tregua ai single dalle tensioni finanziarie degli appuntamenti nella fase iniziale. Non c’è più il peso di impressionare l’altro con cene sontuose, biglietti per concerti o fughe di fine settimana… Questa tipologia di appuntamenti ci invita ad assaporare momenti regolari, forse fornendo un assaggio più reale di ciò di cui sono costituite le connessioni significative.

Nella frenesia del mondo moderno, dove la vita sembra spesso scorrere in una serie di post e storie, il vanilla dating offre un’ancora di stabilità. Invece di cercare l’applauso dei social media, si concentra sulla costruzione di relazioni genuine che prosperano nella normalità. Questo approccio meno spettacolare ai primi incontri offre una pausa rinfrescante dalle aspettative e dalle pressioni di una rappresentazione perfetta.