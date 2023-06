L’emozione della scimpanzé Vanilla che vede il cielo per la prima volta: il video

Difficile non emozionarsi nel guardare il video che ritrae Vanilla vedere il cielo per la prima volta nella sua vita. È difficile non farlo, perché nello sguardo e nella reazione della scimpanzé c’è tutta la gioia che si può provare nel momento in cui si conquista la libertà, quella degli spazi aperti e dell’aria pura. A lungo, infatti, Vanilla è stata reclusa e adesso, grazie all’associazione Save the Chimps, può finalmente vivere nell’omonimo santuario che si trova a Fort Pierce in Florida.

L’emozione della libertà: il video di Vanilla

Prima l’esitazione, poi il salto e l’abbraccio e, infine, lo sguardo rivolto verso il cielo e colmo di meraviglia. Si emoziona e ci emoziona Vanilla, la scimpanzé che ha vissuto per 29 anni in gabbia. Lo scorso anno la sua vita è cambiata quando è approdata al santuario di Save the Chimps a Fort Pierce in Florida, lì si è dovuta adattare e piano piano ha trovato la sua dimensione ideale. Come si nota dal video, è integrata nel gruppo tanto che è stato il maschio alfa Dwight a convincerla a uscire e a gettarsi tra le sue braccia. E poi è sempre stato lui, insieme a un altro scimpanzé, ad accompagnarla nell’esplorazione dello spazio all’aperto.

Il momento più bello, però, resta quello in cui Vanilla volge il suo sguardo all’ambiente circostante: gli occhi stupiti e la bocca che si apre in un sorriso contagioso, simboli dell’emozione di essere finalmente libera di muoversi, di uscire e di guardare il cielo senza reti e senza limiti. Con un’euforia travolgente e che commuove anche noi.

Vanilla, la storia della scimpanzé

È una storia a lieto fine quella di Vanilla, la scimpanzé che con il suo video ha fatto emozionare le persone in tutto il mondo. Una vita iniziata in cattività 29 anni fa, in un laboratorio di New York che si occupava di ricerca scientifica. Separata dalla madre poco dopo la nascita, ha vissuto in gabbia senza mai poterne uscire. Nel 1998 la struttura ha chiuso i battenti e la scimpanzé è stata trasferita in un rifugio senza scopo di lucro in California, ma anche qui è sempre stata tenuta in uno piccolo recinto, insieme ad altri scimpanzé.

La svolta nella sua vita è arrivata lo scorso anno grazie a Save the Chimps. Come si legge sul sito si tratta di: “Uno dei più grandi santuari di scimpanzé al mondo la cui missione è fornire rifugio e cure esemplari agli scimpanzé bisognosi. Save the Chimps offre assistenza per tutta la vita agli scimpanzé salvati dai laboratori di ricerca, dal commercio di animali domestici e dall’industria dell’intrattenimento”. Un luogo in cui gli animali vengono salvati e possono vivere a lungo e serenamente.

E così è accaduto a Vanilla che è stata portata nel santuario di Fort Pierce in Florida, un rifugio perfetto per lei. Lì ha trovato ad attenderla altri 226 esemplari, ma prima di poter uscire all’aria aperta ha trascorso una fase di adattamento. Quando il momento è arrivato l’emozione è stata indescrivibile. Non solo per la scimpanzé, ma anche per noi che nei suoi occhi vediamo riflessa la gioia e lo stupore per una libertà conquistata.