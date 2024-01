Gennaio è sinonimo di amore? 5 (+1) consigli per affrontare al meglio i primi appuntamenti dell’anno

L’inizio dell’anno nuovo è sempre accompagnato da una lista di buoni propositi. E se siete single, magari una delle vostre New Year’s resolution è quello di trovare l’amore.

Con l’arrivo del nuovo anno, molte persone nutrono la speranza di trovare il partner perfetto e iniziare una relazione. Questo desiderio spesso si traduce nell’esplorare nuove opportunità attraverso le dating app. Non è un caso infatti che, secondo Bumble e Tinder, i primi giorni di gennaio sono i più affollati dell’anno.

Il mese di gennaio simboleggia da sempre una tabula rasa, una possibilità di iniziare nuove storie d’amore e di abbracciare nuove esperienze romantiche. Ecco allora alcuni consigli pratici per vivere al meglio gli appuntamenti di gennaio in modo da affrontare il nuovo anno tornando alla quotidianità con in mente ben chiare le proprie intenzioni.

Anno nuovo, profilo nuovo

La creazione di un profilo tanto divertente quanto attraente è cruciale per catturare l’attenzione e costruire connessioni significative. In un mare di profili, emergere con originalità e umorismo ti rende memorabile. Un profilo accattivante mostra la tua personalità, suscitando interesse genuino da parte di chi cerca relazioni autentiche: non dimenticatevi quindi di completare al meglio la vostra bio e di aggiungere almeno 3 foto. Il vostro profilo serve a mostrare chi siete, e la creatività nel presentarsi indica fiducia in se stessi e apertura alle nuove esperienze.

Qualità più che quantità

Quest’anno più di una donna su tre (34%) ha deciso di praticare lo “slow dating“ per proteggere la propria salute mentale, mentre un uomo su due sta dando priorità alla qualità piuttosto che alla quantità quando esce con qualcuno. Proprio per questo, se volete fare match autentici, gli esperti consigliano di dedicare almeno 20-30 secondi al profilo di una persona, leggendolo per intero, e cercando i dettagli che vadano oltre la prima foto. È importante parlare con un’ampia gamma di persone per scoprire chi è più adatto a te. Per evitare di confonderti o creare un senso di indecisione, ripulisci la tua casella di posta, elimina le connessioni che non fanno per te e mantieni una visione chiara delle persone su cui vuoi investire il tuo tempo.

Aggiungi tutti i tuoi interessi

Trovare degli interessi comuni è uno dei modi più semplici per entrare in sintonia con qualcuno. Le tue passioni ti rendono unica e possono rivelarsi un ottimo spunto per rompere il ghiaccio e conoscere il match giusto per te. Comunicare i tuoi hobby e le tue passioni non solo rende il tuo profilo più accattivante, ma offre anche un modo efficace per attrarre potenziali partner con interessi simili. Non dimenticarti quindi di aggiungere i tuoi interessi sul tuo profilo.

Libera la tua personalità

È piuttosto difficile iniziare una conversazione dal nulla, soprattutto se i tuoi interlocutori non sanno molto della persona con cui stanno parlando. Approfitta allora dei nuovi aggiornamenti delle dating app per avere spunti di conversazione. Per esempio, con Tinder puoi raccontare qualcosa di te, scegliendo tra i suggerimenti “La prima cosa da fare sulla mia lista dei desideri…”, “Il titolo della mia biografia…”, “Due verità e una bugia” ecc. Con Bumble puoi aggiungere una “Domanda iniziale”, a cui gli altri possono rispondere, e che ti può aiutare a capire se è la persona giusta per te.

Sfrutta al massimo i momenti di picco

Quasi un terzo degli italiani (30%) vuole gestire in modo più attento il proprio tempo quando si tratta di appuntamenti. Invece di fare swipe distrattamente, dedica un’ora alla ricerca di un match e fatelo con attenzione. Le dating app suggeriscono degli orari di punti che pupi usare a tuo vantaggio, sia per fare swipe di profili che per fare la prima mossa o rispondere ai messaggi. Gli orari sono: alle 18:00 di martedì, il lunedì e il mercoledì alle 21:00 e il giovedì alle 20:00.

Se necessario, segnala

Essendo questo il momento più busy sulle dating app, è possibile anche incontrare qualcuno di… dubbioso. In questo caso, ricordati sempre di segnalare. Segnalare profili o elementi sospetti su una dating app è fondamentale per garantire la sicurezza personale e collettiva, e contribuisce a creare un ambiente più sicuro. Questa pratica non solo protegge te stesso, ma anche gli altri utenti, contribuendo a eliminare potenziali rischi e a mantenere uno spazio di incontri online rispettoso. In definitiva, è un passo essenziale per costruire fiducia nell’utilizzo delle dating app e assicurare che l’esperienza di incontri online sia positiva e priva di rischi per tutti.