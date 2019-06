Charlotte Casiraghi sposa: Charlene di Monaco dimenticata e omaggio a Grace Kelly

editato in: da

Charlotte Casiraghi ha sposato Dimitri Rassam con rito civile sabato primo giugno a Monaco.

La figlia di Carolina ha superato se stessa in fatto. Semplicemente splendida ed elegante: è lei la vera principessa di Montecarlo. Charlotte ha incantato i numerosi ospiti con due look da sogno che nascondono un significato segreto.

L’abito per il party serale esclusivo è color avorio, firmato Chanel, con bustier senza spalline che mette in risalto la collana di diamanti creata da Cartier per Grace Kelly. Anche la pettinatura, il faux bob, ossia il finto caschetto, è un omaggio a nonna Grace.

Mentre per il sì, la Casiraghi ha scelto un mini dress decorato da grandi fiocchi, realizzato da Anthony Vaccarello per Saint Laurent, marchio che Charlotte ha scelto recentemente per il red carpet di Cannes. Pare l’abito sia ispirato a quello rosa creato da Helen Rose per MGM con cui Grace Kelly divenne moglie del Principe Ranieri.

Dunque, Charlotte ha voluto omaggiare più volte la nonna, scomparsa in un incidente stradale nel 1982.

Da lei la Casiraghi ha ereditato la bellezza sfolgorante e un’eleganza innata che le permette di indossare qualsiasi cosa con una raffinatezza che non ha eguali. Lei è la vera “Principessa di Monaco”, anche se in realtà non ha titoli nobiliari. Charlene, la moglie di Alberto, per quanto si sforzi a copiare Grace Kelly non riesce a raggiungere quell’allure che invece appartiene alla nipote dell’attrice. Sarà per quella vena di malinconia che le è valso il nome di Principessa triste o per quella durezza dei tratti, Charlene è condannata a restare in ombra.

Anche al matrimonio della nipote acquisita è passata inosservata.

I festeggiamenti delle nozze di Charlotte e Dimitri, che sono genitori di Balthazar (ciascuno ha poi un altro figlio da precedenti relazioni), sono stati allietati anche da una band italiana, Alessandro Ristori e The Portofinos. Tra gli invitati Pierre e Andrea Casiraghi con le rispettive mogli, Beatrice Borromeo e Tatiana Santo Domingo, Alexandra di Hannover (sorellastra di Charlotte), Louis Giacobetti, Carole Bouquet, rispettivamente fratellastro e mamma dello sposo. E poi Bianca Brandolini D’Adda, Margherita Missoni e Camille Gottlieb, terza figlia di Stéphanie di Monaco che ha pubblicato sulle Stories di Instagram fiori e banchetti, infrangendo il divieto di postare sui social.