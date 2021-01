Charlene di Monaco compie 43 anni: la sorpresa di Alberto e la sua confessione

editato in: da

Charlene di Monaco senza fede nuziale, la svolta della Principessa

Alberto di Monaco si confessa sulla moglie Charlene Wittstock e svela la sorpresa per il suo compleanno. Il 25 gennaio l’ex sportiva ed ex modella compie 43 anni. Un traguardo importante che festeggerà con pochi intimi, come ha svelato il marito a People.

Il reale di Monaco ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del legame con Charlene e di come ha intenzione di celebrare il suo compleanno. La Wittstock ha già organizzato una piccola festa a cui ha invitato solo pochi intimi perché, tenendo fede al suo carattere discreto, non ama i party affollati. “Non le piacciono i grandi festeggiamenti – ha spiegato Alberto -. Sarà praticamente un affare di famiglia”. Invitati speciali al party i figli della coppia, i gemelli Jacques e Gabriella che lo scorso 10 dicembre hanno compiuto 6 anni.

La coppia inoltre è intenzionata a seguire le regole anti-Covid. “Non possiamo organizzare grandi raduni perché siamo limitati anche in situazioni private – ha svelato Alberto -. Non possiamo essere più di sei”. Anche il principe di Monaco ha combattuto contro il Coronavirus e Charlene non l’ha mai abbandonato. “Ci sono stati momenti durante il giorno in cui colpiva con maggiore forza, una sensazione di stanchezza fisica, come quella che si verifica quando hai fatto troppo o quando stai uscendo da una malattia. Questo virus rimane con te per un bel po’”.

Nonostante le restrizioni e il periodo difficile, Alberto ha comunque intenzione di regalare un compleanno speciale a Charlene. “Ho già il dono per lei – ha detto -. Una sorpresa perciò non possono divulgarlo in questo momento”. Una vera e propria dichiarazione d’amore che arriva in un periodo piuttosto complicato per i reali monegaschi che stanno facendo i conti con le indiscrezioni riguardo una nuova figlia segreta di Alberto.

Qualche giorno fa Charlene, intervistata da Point du Vue aveva ribadito il suo completo appoggio al consorte: “Quando mio marito ha dei problemi ne parla con me – aveva chiarito -. Gli dico spesso: “Qualunque cosa accada sono dalla tua parte al mille per cento. Ti starò accanto qualunque cosa tu faccia, nei momenti buoni e in quelli difficili”. E a chi le chiedeva se fosse felice aveva risposto: “Ci sono tempi più o meno facili, è così per tutti, ma sono felice come sono, soddisfatta, so di essere molto privilegiata”.