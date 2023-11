Calendari dell’avvento 2023: i più dolci (e low cost) da regalare e regalarsi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Calendario dell'avvento 2023

Natale, lo sappiamo bene, è anche attesa: e cosa c’è di meglio che riempire i giorni che ci separano alle feste con del delizioso cioccolato? Il mese di dicembre sembra lunghissimo, e un po’ di dolcezza è proprio ciò di cui abbiamo bisogno per vivere la magia di questo periodo. Il calendario dell’avvento 2022 dovrà essere senza dubbio il più dolce e squisito che abbiamo mai avuto. Scopriamo quali sono i migliori da acquistare, per la gioia di grandi e piccini: un regalo meraviglioso che conquisterà ogni palato.

Calendario dell’avvento Kinder

Irrinunciabile, soprattutto per i bambini, il calendario dell’avvento Kinder è un’esplosione di gioia e bontà: come sempre, all’interno delle sue caselline si celano prodotti realizzati in finissimo cioccolato al latte di alta qualità, in una vasta scelta tra i dolcetti più amati di tutti i tempi. E anche dal punto di vista grafico è davvero bellissimo, perfetto da appendere vicino all’albero di Natale. Il calendario è disponibile in due varianti, ciascuna fornita di cioccolatini diversi (e tutti da gustare). Il regalo ideale per i più piccini.

Calendario dell'avvento Kinder Il più amato dai bambini, con tante sorprese da scoprire

Calendario dell’avvento Baci Perugina

Voglia di qualcosa di romantico? Il calendario dell’avvento Baci Perugina è il top per sorprendere il tuo partner con dolcezza e tanto amore (e ad un prezzo davvero piccino). L’attesa si fa così più gustosa: dietro ogni finestrella si nasconde un prezioso cioccolatino a sorpresa tra la versione classica con cioccolato fondente, quella con cioccolato al latte, quella con cioccolato bianco e la extra dark, con cioccolato fondente al 70%, solo per palati più raffinati.

Calendario dell'avvento Baci Perugina La sorpresa più romantica per la tua dolce metà

Calendario dell’avvento KitKat

Impossibile non innamorarsi del delicato cioccolato al latte che si fonde con il wafer croccante: è il calendario dell’avvento KitKat, che in occasione delle festività si trasforma in maniera davvero originale. Possiamo dimenticare il classico snack di tutti i giorni, per lasciar spazio alla fantasia. Ogni mattina possiamo infatti regalarci un graziosissimo personaggio natalizio realizzato con grande cura, tutto da assaporare. Il suo dolce guscio di cioccolato al latte racchiude un wafer squisito, marchio di fabbrica di KitKat. Non è proprio possibile farne a meno.

Calendario dell'avvento KitKat Il gusto del cioccolato e la croccantezza del wafer: una vera delizia

Calendario dell’avvento Ferrero

Infine, l’estasi del calendario dell’avvento Ferrero in un libro cartonato tutto da scoprire: una graziosissima scena invernale, tra neve che cade e bambini che giocano, nasconde piccole caselle da aprire giorno dopo giorno, per una lunga serie di dolcezza. Al suo interno, solamente tre prodotti che però racchiudono la magia del Natale. Si tratta del classico Ferrero Rocher, del gustosissimo Ferrero Rondnoir (un guscio croccante dal ripieno cremoso che avvolge una perla di cioccolato amaro) e del Raffaello (una pralina con mandorla croccante, ripieno bianco e scaglie di cocco dal sapore esotico). Sarà sempre una sorpresa scoprire quale delizia ci attende dietro la finestrella.

Calendario dell'avvento Ferrero Squisite praline in tre diverse versioni, da assaporare giorno dopo giorno

Calendario dell’avvento Lindt Teddy

Golossimo e dedicato agli amant del cioccolato al latte, il calendario dell’avvento Lindt racchiude cioccolatini pregiatissimi realizzati da maître chocolatier di indubbio talento. Prodotti ideale anche per i bambini, assumono per l’occasione una veste natalizia inedita, quella del dolce Teddy, che difficilmente si può trovare al supermercato. Insomma, una vera delizia che giorno dopo giorno si apre davanti ai nostri occhi, per accompagnarci al Natale.

Offerta Lindt Teddy Calendario dell'Avvento Calendario dell'avvento Lindt con cioccolato al latte

Calendario dell’avvento Loacker

Hai voglia di attendere il Natale con wafer e cioccolatini di vari gusti? Allora prova questo calendario dell’avvento. Firmato Loacker e perfetto da appendere al muro, nasconde bontà “cioccolatose” con crema alla nocciola, alla vaniglia, al cioccolato, al cioccolato al latte, fondente e al cocco.

Calendario dell’avvento di Harry Potter

Sei fan del cioccolato e pure di Harry Potter? Allora non puoi perderti questo calendario dell’avvento favoloso, realizzato apposta per te! 24 personaggi di cioccolata preparati in modo eccellente e ideali per ripercorrere le avventure della saga del maghetto più famoso del mondo in attesa del Natale.

Calendario dell'Avvento di Harry Potter Calendario dell'avvento con i personaggi di Harry Potter

Calendario dell’avvento Milka

Adori il cioccolato Milka? Allora quello che fa per te è questo delizioso calendario dell’avvento con tanti cioccolatini. Delizie ripiene di crema al cioccolato al latte da gustare, uno dopo l’altro, in attesa del periodo più dolce dell’anno.

Calendario dell’avvento Smarties

Per chi adora i cioccolatini ricoperti di glassa e coloratissimi l’ideale è il calendario dell’avvento Smarties. Un calendario per rendere l’attesa del Natale ancora più magica, con 23 personaggi e una sorpresa al cioccolato. Una delizia da non perdere e da scoprire insieme a tutta la famiglia!

Calendario dell'Avvento 2023 Smarties Calendario dell'avvento con personaggi di cioccolato al latte

