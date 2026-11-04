Brianna Menard, chi è la compagna di James Talarico, il seminarista che ha vinto in Texas

Chi è Brianna Menard, la compagna di James Talarico, il democratico seminarista che ha vinto in Texas: la carriera e la storia d'amore

Getty Images James Talarico e Brianna Menard

Nella notte delle elezioni di metà mandato americane, il nome di James Talarico ha fatto il giro del mondo. Il democratico texano, ex insegnante e seminarista, ha conquistato un seggio al Senato degli Stati Uniti per il Texas battendo il repubblicano Ken Paxton. Per tutta la campagna, al suo fianco c’è sempre stata una donna che lui stesso ha definito la sua “roccia”: Brianna Menard.

Chi è Brianna Menard, la compagna di James Talarico

Brianna Menard conosce molto bene la politica texana dall’interno. Trent’anni, nata nel “The Lone Star State”, ovvero il Texas, è laureata in scienze politiche all’Università del Texas ad Austin e ha trascorso quasi un decennio tra i corridoi del Parlamento statale. Al 2026, dirige TEXPAC, il comitato d’azione politica della Texas Medical Association, fondato nel 1962.

La sua storia con James Talarico è cominciata proprio sul lavoro. Prima di diventare la sua compagna, Brianna è stata capo del suo staff. Secondo un portavoce della campagna, avrebbe lasciato l’incarico circa quattro anni fa, quando tra i due è nata la relazione. Da lì ha continuato la sua carriera altrove: ha lavorato per l’elezione del deputato statale Salman Bhojani, diventandone poi capo dello staff, prima di arrivare alla Texas Medical Association.

Per molto tempo la coppia ha scelto la riservatezza, e i riflettori, a sentire Talarico, Brianna non li ha mai cercati. Tra loro all’inizio c’era un’amicizia profonda: “Poi ci siamo innamorati e da allora stiamo insieme”, ha raccontato, aggiungendo anche che lei “non vuole avere niente a che fare con tutto questo, ma è molto orgogliosa di me e mi sostiene”.

Tanta discrezione ha finito però per alimentare le malignità degli avversari. In diretta su Fox News, il conduttore Jesse Watters era arrivato a chiedersi se la fidanzata del candidato democratico esistesse davvero. Il nome di Brianna era già emerso sulla stampa a maggio. Ad agosto la campagna ha confermato la relazione al New York Times, chiedendo di rispettare la sua privacy come “privata cittadina”, e il 23 ottobre i due si sono presentati insieme al seggio del Gus Garcia Recreation Center, ad Austin, per votare.

Talarico non ha mai nascosto quanto lei sia stata importante. “È la mia roccia, la mia migliore amica”, ha detto ospite del podcast di Jamie Kern Lima, confessando che senza di lei accanto non sarebbe riuscito a reggere gli ultimi sei mesi di una corsa elettorale lunghissima.

James Talarico, dal seminario alla vittoria in Texas

Nato nel 1989 a Round Rock, in Texas, è cresciuto con una madre single nella zona est di Austin, dopo che il padre biologico si era rivelato violento. A dargli il cognome è stato Mark Talarico (di origini italiane), che ha sposato sua madre e lo ha adottato.

Prima della politica, ha insegnato in una scuola media, un’esperienza che ha segnato il suo impegno sull’istruzione pubblica. Eletto alla Camera dei rappresentanti del Texas, ha costruito la sua immagine anche su un elemento: la fede. È seminarista, studia per diventare pastore presbiteriano e spesso cita il Vangelo nei suoi discorsi per parlare di giustizia sociale e diritti. Ora per lui si apre un capitolo tutto nuovo, a Washington, dopo l’Onda Blu che ha travolto Donald Trump, il Presidente.