Beatrice di York, le parole d’amore del marito per il primo anniversario

Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi sposi: matrimonio segreto

È tempo di ricorrenze per la Famiglia Reale: Beatrice di York festeggia il primo anniversario di nozze con Edoardo Mapelli Mozzi. La coppia non potrebbe essere più felice: la Principessa e l’imprenditore sono infatti in attesa del loro primo figlio, che dovrebbe nascere il prossimo autunno.

L’imprenditore italiano, in occasione del loro primo anniversario, ha voluto dedicare alla sua Beatrice parole ricche d’amore, pubblicando su Instagram un selfie di un viaggio insieme:

Non riesco a credere che sia passato un anno. Ogni secondo di ogni giorno è stato così pieno di gioia, felicità, risate e amore. Sei la persona più gentile, più amorevole e più bella del mondo. Grazie tesoro mio per ogni secondo!

Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, dopo poco più di un anno di frequentazione, si sono sposati con una cerimonia private e segreta alla presenza di soli venti ospiti, tra cui la Regina Elisabetta, che ha prestato alla nipote il suo abito da sposa, il 17 luglio del 2020 nella Royal Chapel di All Saints nel Royal Lodge del Castello di Windsor.

La coppia avrebbe dovuto convolare a nozze il 29 maggio 2020 con una grande festa, la Principessa ha dovuto rinviare per ben due volte il matrimonio: inizialmente per alcune polemiche che hanno investito il padre, il Principe Andrea, poi a causa della pandemia, che ha colpito tutto il mondo.

Beatrice ha dovuto rinunciare al Royal Wedding da sogno che invece ha avuto Eugenia di York, ma insieme al marito si è concessa una luna di miele da favola tutta italiana, con un viaggio nella sua amata Costiera Amalfitana. Per la coppia è un luogo di grande significato perché è proprio a Positano che, nell’estate prima del matrimonio, il Conte Mapelli Mozzi ha chiesto la mano alla sua amata Beatrice.

Quel viaggio è stato particolarmente importante per la coppia perché i due hanno avuto modo di trascorrere dei giorni meravigliosi anche con il piccolo Christopher, il figlio che il Conte ha avuto da una precedente relazione.

Adesso la Principessa e il marito sono in attesa del loro primo figlio. La notizia, oltre a rendere felicissima la coppia, è stata una grande notizia anche per la Regina Elisabetta -che ha dovuto fare i conti con la perdita del principe Filippo – e per Eugenia, che ha dato alla luce il piccolo August e che non vede l’ora di essere zia.