Il piccolo asteroide 2026 RW1 ha colpito l’atmosfera terrestre. Si è disintegrato senza alcuna conseguenza, ma per la scienza è importantissimo

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iStock Un asteroide si dirige verso la Terra

Alle ore 18:07 del 6 settembre 2026, l’asteroide denominato 2026 RW1 è entrato nell’atmosfera terrestre, nell’area a nord-ovest dell’Australia, proprio sopra l’Oceano Indiano. Il suo arrivo era previsto, il corpo celeste era stato individuato, più di 7 ore prima del suo arrivo, dalla Mount Lemmon Survey dell’Universita statunitense dell’Arizona. Si tratta del tredicesimo asteroide nella storia ad essere individuato dagli astronomi con anticipo. 2026 RW1 era minuscolo e non ha comportato alcuna conseguenza per il nostro Pianeta, ma per la ricerca scientifica rappresenta un elemento importantissimo.

Un asteoride così piccolo da non lasciare traccia

L’asteroide 2026 RW1 presentava dimensioni comprese tra gli 0,6 e 1,3 metri. Così piccolo da non rappresentare un vero pericolo per la Terra. Così come spiegato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), gli asteoridi con un diametro inferiore ai 25 metri sono soliti disintegrarsi già negli strati più alti dell’atmosfera, senza raggiungere il suolo.

E in ogni caso, anche se fossero sopravvissuti all’impatto, i frammenti di 2026 RW1 non sarebbero stati che minuscoli sassolini che si sarebbero inabissati nell’oceano senza lasciare alcuna traccia.

Individuato con largo anticipo

7 ore e 22 minuti prima del suo impatto con l’atmosfera terrestre, 2026 RW1 era stato individuato dal sistema Meerkat dell’ESA. Il responsabile dell’Ufficio di Difesa Planetaria dell’agenzia Richard Moissl ne aveva previsto l’ingresso con estrema precisione, collocandolo tra le ore 18:00 e le 18:30. Il merito è appunto del sistema Meerkat, progettato per valutare oggetti spaziali anche di dimensioni ridotte in un arco di tempo molto breve.

2026 RW1 è il tredicesimo asteroide nella storia avvisato in anticipo. Il primo fu 2008 TC3, individuato circa venti ore prima della sua caduta nel deserto della Nubia, in Sudan, nell’ottobre del 2008. Da allora la lista è cresciuta e non ha mai superato un tempo di preavviso delle 24 ore. L’ultimo risale allo scorso maggio. Allora, dopo quasi un anno e mezzo privo di avvistamenti, il piccolo corpo celestre 2026 JN4 entrò nell’atmosfera sopra la Nuova Guinea a tre ore dalla sua scoperta.

Un passo importante per la difesa della Terra

I telescopi moderni e sistemi di calcolo come il Meerkat sono ormai in grado di individuare, tracciare e prevedere con ore di anticipo la traiettoria di oggetti anche più piccoli di un metro. E ogni volta che un corpo celeste si avvicina al nostro Pianeta, gli scienziati e i loro strumenti vengono sottoposti a un test in grado di mettere concretamente alla prova i sistemi internazionali di monitoraggio dei near-Earth object, gli oggetti vicini alla nostra atmosfera.

Le stesse tecniche, che vengono continuamente perfezionate, potrebbero un giorno servire a individuare in breve tempo oggetti più grandi e potenzialmente pericolosi, il cui impatto potrebbe essere causa di danni ingenti se indirizzato in aree abitate.

Ecco perché anche il minuscolo RW1 rappresenta qualcosa di importantissimo per la scienza. Perché il suo arrivo si trasforma in un’esercitazione dal vivo dei sistemi di allerta precoce, che potrebbero salvarci da un evento catastrofico come quelli che, per il momento e per fortuna, abbiamo visto soltanto nei film di fantascienza.