Un mese di sconti e offerte per fare la spesa e risparmiare: da frigo e dispesensa, sino agli essenziali per la casa, senza dimenticare una coccola per noi

iStock Frigo vuoto: come fare la spesa online e risparmiare con Amazon Fresh

Il ritorno dalle vacanze è un momento sempre un po’ particolare: ci si deve riabituare alle abitudini quotidiane, riprendere uno stile di vita più impegnativo e stare dietro a orari e appuntamenti.

Ma, non si traduce solo in questo: infatti se si è partiti, quando si torna a casa il rischio è quello di trovarsi con la dispesa vuota: mancano gli alimentari, i prodotti per la pulizia e pure quelli per prenderci cura di noi.

E se il post vacation blues si può combattere mantenendo qualche bella routine, come quella della lettura, è anche vero che si deve cercare di essere pratici. Ed è qui che può arrivare in nostro aiuto Amazon Fresh, il servizio di Amazon che ci permette di fare la spesa, proprio come al supermercato, ma di farla online.

Ancora meglio se si può risparmiare grazie alla Amazon Fresh Weeks che ci permette di ottenere uno sconto fino al 30% su moltissimi prodotti, più un ulteriore ribasso di 30 euro. Grazie al codice WELCOME30 tutti i nuovi clienti possono ottenere lo sconto sui primi tre ordini (10 euro a ordine) con una spesa minima di 50 euro.

Il periodo è quello che va dal primo al 30 settembre e basta fare una ricerca nella pagina dedicata per scoprire cosa si può inserire in carrello risparmiando. Basta verificare se il servizio è attivo nella propria città e poi procedere con lo shopping.

E vale la pena essere iscritti ad Amazon Prime: il servizio offre spese gratuite e veloci, accesso a serie tv, film, musica ed ebook. Lo si può provare gratis per 30 giorni, al termine dei quali si sottoscrive l’abbonamento mensile (4,99 euro), o annuale (49,90 euro), oppure si può decidere di non proseguire.

Spesa alimentare: dalla dispensa al frigo

Dispensa e frigo vuoti al rientro dalle vacanze? Nessun problema, infatti con il servizio Amazon Fresh si può fare la spesa comodamente da ovunque ci si trovi e farsela recapitare a casa: è attivo a Milano, Monza e Brianza, Torino, Roma, Bologna e aree limitrofe ed è la soluzione ideale per chi vuole rifornire la casa risparmiando, grazie alle scontistiche attive per il mese di settembre.

Tra i prodotti da frigo, ad esempio, si può comprare l’insalata: come la busta di Bonduelle, tipo iceberg, senza residuo di pesticidi e in una confezione da 200 g.

Bonduelle insalata iceberg Senza residuo di pesticidi

Oppure la bevanda di Actimel a base di latte e al gusto di frutta mix, ricca di vitamine e magnesio: un concentrato di benessere in bottigliette da 100 g (ce ne sono 6).

Per i più golosi, invece, grazie al servizio si possono anche ricevere a casa i wurstel di Aia Wudy al formaggio: gustosi e perfetti per un secondo veloce.

Per la dispensa, invece, si può acquistare la pasta: tra i tanti marchi c’è anche Garofalo, il pacco di linguine da 1 kg ci permette di fare una maxi scorta e di preparare tanti primi. Ed è l’ideale per le famiglie numerose.

Pasta Garofalo Linguine nel pacco da un chilogrammo

Sempre da dispesa anche il tonno Rio Mare, nella versione leggera con il 60% di grassi in meno: all’olio d’oliva, qualità Pinne Gialle, a casa arrivano 4 lattine da 60 grammi.

Tonno Rio Mare All’olio d’oliva e nella versione leggera con molti grassi in meno

Prodotti per la cura della casa

Quando si sta via per un po’ di tempo, o comunque durante le ferie, magari succede che possano finire i prodotti per la pulizia e la cura della casa. Ci sono degli essenziali che non possono mai mancare, inoltre ogni persona ha i propri gusti e le proprie necessità in fatto di pulizia, quindi riuscire a trovare ogni cosa con un semplice clic facilita davvero la vita.

Con Amazon Fresh questo è possibile e ci permette di farlo anche spendendo meno grazie agli sconti previsi per il mese di settembre.

Un prodotto da avere (e magari in formato da 1250 ml) è Dash, il detersivo liquido per la lavatrice salva colore, che supporta fino a 25 lavaggi. È efficace anche con i cicli brevi e la bassa temperatura.

Dash detersivo Liquido per la lavatrice

Per la lavastoviglie, invece, c’è Finish Brillasciuga al limone, un additivo per stoviglie splendenti e asciutte: esattamente come le vogliamo portare in tavola.

Finish Brillasciuga Additivo al limone per lavastoviglie

Mastro Lindo Spray per il bagno, invece, è un prodotto che rimuove residui di sapone e calcare e lascia un pulito brillante, con una formula che protegge e previene la formazione di ulteriori macchie.

Mastro Lindo Spray Prodotto per il bagno anti sapone e calcare

Le salviette disinfettanti e sgrassanti di Napisan sono favolose per la pulizia degli ambienti domestici, andando a eliminare fino al 99,9 per cento dei batteri, lo sporco e il grasso. La confezione ne contiene 40.

Salviette Napisan Confezione da 40, per eliminare batteri, sporco e grasso

Per i vetri, infine, su Amazon Fresh ad esempio si può acquistare Glassex: si tratta di un detergente con aceto e speed alcol, che da una parte contrasta i cattivi odori, dall’altra elimina le tracce di calcare. È multiuso.

Glassex Detergente vetri con aceto e multiuso

Cura della persona: il top che puoi comprare

Dispesa, prodotti per la cura della casa: sono tantissime le cose super utili che si possono acquistare su Amazon Fresh. Da non dimenticare, ovviamente, anche qualche coccola per noi: prodotti, di grandi marchi e a prezzi imbattibili e che spaziano da ciò che serve per la detersione quotidiana, agli essenziali beauty per essere sempre al top.

Ad esempio, il dentifricio di Aquafresh alla menta fresca, che offre tripla protezione e che va bene per tutta la famiglia: denti forti, gengive sane e alito fresco.

Dentifricio Aquafresh Protezione 3 in 1 per tutta la famiglia

Oppure si può acquistare il Doccia Gel Fresh Fitness di Nivea: ai minerali marini e con una fragranza rigenerante, per sentirci sempre attive grazie al fatto che dona nuova energia.

Un grande classico da avere in casa è il deodorante di Dove: la versione Advanced care original ha una formula idratante che risulta delicata sulla pelle, inoltre non contiene alcol e la pelle rimane asciutta fino a 72 ore.

Deodorante Dove Advanced care original con una formula idratante

Strepitoso poi, il siero di Garnier alla vitamina C in crema, illuminante e anti-macchie, con SPF 25: regala un incarnato luminoso e uniforme.

Offerta Siero di Garnier Siero e crema idrante in un solo prodotto

Virale e amatissimo, infine, il correttore cancella età di Maybelline New York: coprenza modulabile grazie all’applicatore in spugna, idratante e ideale per imperfezioni e occhiaie. Contiene bacche di Goji e haloxyl. Ed è un mai più senza da comprare su Amazon Fresh nel mese di super sconti dall’1 al 30 settembre.

Correttore Maybelline Il più amato