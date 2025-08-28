Gestire lo stress da rientro non è facile, ma la lettura giusta può aiutare: da quelle più divertenti e romantiche, alla storia d'amore in ufficio, fino a narrativa e volumi che fanno riflettere

iStock Libri da leggere per compattere il post vacation blues

Rientrare dalle vacanze potrebbe farci provare una sensazione di malessere, come se malinconia e tristezza avessero preso il sopravvento. Capita, è comprensibile e si chiama post vacation blues: magari abbiamo trascorso alcune settimane di pausa, vivendo senza guardare orologio e telefono, e dover ritornare ai ritmi abituali non è sempre facile.

Ma ci sono diverse soluzioni per vivere meglio questo periodo dell’anno e, una di queste, è quella di non perdere alcune piccole e ottime abitudini che magari avevano preso piede nella nostra routine durante le ferie.

Se tra quelle c’è la lettura, ad esempio, si deve fare il possibile per mantenerla: magari se ci si muove con i mezzi, o la sera prima di addormentarsi, avere un libro con sé (o un eReader) è la soluzione ideale.

Leggere, poi, è il modo perfetto per continuare a viaggiare, o per vivere avventure divertenti, staccare con la quotidianità, farci sognare. Che siano libri romantici che parlano di amori vacanzieri, o nati in un ufficio, oppure romanzi di viaggio o che ci facciano riflettere non importa: otto titoli per affrontare (ognuno a modo proprio) la sindrome da rientro, o post vacation blues.

Finché l’estate non ci separi di Meghan Quinn

Gli ingredienti giusti per far sorridere e battere il cuore ci sono tutti: dall’ambientazione lavorativa in un team di molti uomini, al finto matrimonio per far seguito a una bugia detta durante un momento di panico, sino a un rito matrimoniale estivo. I protagonisti sono Scottie, che ha da poco trovato il lavoro dei suoi sogni, e Wilder, un eccentrico milionario. Il resto lo potete scoprire leggendo Finché l’estate non ci separi di Meghan Quinn, pubblicato da Sperling & Kupfer.

Solo per un’estate di Abby Jimenez

Quella che doveva essere un semplice flirt estivo, nato perché entrambi soffrono di una “maledizione”, potrebbe diventare qualcosa di più. Ma di che cosa si tratta? Sia a Justin che a Emma, infatti, ogni volta che si lasciano con qualcuno, capita che quella persona incontri subito dopo di loro la proprio anima gemella. E se, stando insieme, potesse capitare la stessa cosa anche a loro? Magari proprio facendoli conoscere. Un romanzo ambientato in Minnesota, su un’isola privata sul lago Minnetonka: è Solo per un’estate di Abby Jimenez, pubblicato da Newton Compton.

Lacrime e stelle di Nike Ror

Un office romance di tutto rispetto, scritto da una delle penne più brillanti del rosa italiano: Lacrime e stelle di Naike Ror, pubblicato da Always Publishing è il romanzo perfetto per sognare di vivere un grande amore (anche molto sofferto e segreto) in ufficio. Trix e Archie sono i protagonisti di questa storia, nemici giurati e legati da una passione travolgente, ci accompagnano in viaggio nelle emozioni indimenticabile.

La magia dei momenti no di Alison Espach

Un bellissimo hotel a Newport, Rhode Island. Qui sta per essere celebrato un matrimonio ma Phoebe Stone non è lì perché è tra gli invitati, ma perché il suo desiderio è stato da sempre quello di trascorrere del tempo in questo luogo insieme al marito, che però l’ha lasciata. E ora lei ha deciso di uccidersi. Come andrà a finire La magia dei momenti no di Alison Espach, pubblicato da Bollati Boringhieri, lo possiamo scoprire immergendoci in questa storia narrata con una scrittura brillante e con grande humor.

Una cosa divertente che non farò mai più di David Foster Wallace

Sognavamo di fare un viaggio, ma non ci siamo riusciti? Oppure abbiamo appena fatto ritorno da una di quelle vacanze memorabili? La risposta è sempre quella di leggere Una cosa divertente che non farò mai più di David Foster Wallace pubblicato da Minimum Fax. Nato come reportage di una crociera extralusso ai Caraibi che l’autore doveva scrivere per Harper’s, è oggi un grande classico della letteratura umoristica.

Le coordinate della felicità di Gianluca Gotto

Gianluca Gotto è uno di quegli scrittori che sanno parlare al cuore delle persone, con Le coordinate della felicità (pubblicato da Mondadori) firma quello che può essere definito un manifesto delle anime libere, quelle che viaggiano intorno al mondo, lavorano da remoto e ovunque, vivono ed esplorano. Che poi è un po’ il sogno di tutti, ma non sempre la vita ci permette di metterlo in pratica.

Un indovino mi disse di Tiziano Terzani

Tiziano Terzani è stato un grande giornalista, che ha lasciato scritti potenti e che ancora oggi segnano la vita dei suoi lettori. Come Un indovino mi disse – Longanesi – in cui racconta un fatto che gli è realmente accaduto. Tutto inizia nel 1976, a Hong Kong: in quel luogo un indovino cinese avverte il giornalista che nel 1993 avrebbe rischiato di morire, quindi di non volare. E lui – anni dopo – lo fa davvero, fa il reporter girando per il mondo con mezzi alternativi. Un romanzo incredibile, per chi sogna di viaggiare davvero.

22 abitudini zen di Hiroki Yoshimura

Se vogliamo lavorare su di noi, invece, la soluzione arriva da quella tipologia di volumi che non ci raccontano una storia, ma che ci insegnano a guardare le nostre emozioni, a modificare la nostra percezione delle cose. Magari proprio attraverso atteggiamenti nuovi. E si può imparare a farlo con il volume 22 abitudini zen di Hiroki Yoshimura, un libro che promette di diventare una sorta di guida contemporanea per capire i concetti essenziali del buddismo zen, ma anche per imparare ad applicarli alla propria quotidianità. Un modo per cambiare prospettiva e, forse, non c’è momento migliore per farlo che quello in cui si deve ripartire.

