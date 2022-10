Alessandra Locatelli, ministro della Disabilità del governo Meloni: perché veniva chiamata “sceriffa”

Fonte: IPA Alessandra Locatelli, la "sceriffa" ministro

Il 22 ottobre scorso la neo Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha formato il suo governo che ha avuto senza troppi problemi sia la fiducia della Camera che del Senato.

Tra ministri con e senza portafoglio il Governo di Giorgia Meloni – prima Presidente del Consiglio donna italiana – è formato da diciotto uomini e sei donne, tra le quali spiccano nomi ben noti del centrodestra politico del nostro paese, come Anna Maria Bernini (all’Università e ricerca) e Daniela Santanché (Turismo) ma anche una ex ministra del Governo Conte soprannominata la “sceriffa”, Alessandra Locatelli, che è stata scelta dalla premier per prendere le redini del Ministero della Disabilità.

Alessandra Locatelli la leghista del Governo Conte

I temi della famiglia e della disabilità hanno segnato la carriera politica e, più in generale, la vita di Alessandra Locatelli. Laureata in Sociologia, educatrice specializzata nella cura delle persone affette da disabilità psichica, la Locatelli ha lavorato nel campo dell’assistenza e della cura delle persone affette da disabilità intellettiva.

Classe 1976, la neoministra dopo anni trascorsi a gestire Comunità Alloggio a Como e periodi di volontariato in Africa e volontariato del soccorso, ha iniziato la sua ascesa politica come militante della Lega nella città di Como, fino all’ingresso in Parlamento come deputata Lega per Salvini Premier dal 2018 al 2021.

Durante il primo Governo Conte, ossia dal luglio al settembre del 2019, ha già ricoperto la carica di ministro per la famiglia e la disabilità per poi tornare a capo del medesimo ministero su volere di Giorgia Meloni, di recente definita dal compagno una super mamma.

Fonte: IPA

“La priorità è migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie” ha affermato la ministra a poche ore dal giuramento e l’augurio, ovviamente, è che davvero durante questo nuovo Governo ci si possa riuscire.

Perché Alessandra Locatelli era soprannominata “la sceriffa”

Per un certo periodo vicesindaco di Como, la Locatelli ha una tempra d’acciaio che – un po’ anche per le sue battaglie nel periodo in cui è stata un volto della politica di Como – le è valsa il soprannome di “sceriffa”.

Durante la sua carriera, infatti, la politica è stata segretaria cittadina a Como, dove nelle Amministrative 2017 è stata eletta nel Consiglio comunale e poi scelta dal sindaco Mario Landriscina come assessore e vicesindaco.

Nel periodo della la parentesi comense Alessandra Locatelli si è battuta contro chi, secondo lei, contribuiva al degrado della città, ovvero clochard e venditori di fiori ambulanti, promuovendo anche iniziative molto dure e opinabili che prevedevano l’uso di idranti per evitare che i senzatetto dormissero per strada. Nel giorno della Festa delle Donne la Locatelli ha anche dispiegato molte forze dell’ordine per evitare che ai venditori ambulanti di vendere le mimose i.

Inoltre, la Locatelli si è schierata anche contro la comunità musulmana di Como negando la possibilità ai cittadini questa religione di celebrare il ramadan nel parco della sostenendo che il loro credo fosse “una religione con la quale non è mai stato possibile raggiungere una intesa con la Repubblica Italiana”.

Non troppo amica delle ONG, Alessandra Locatelli si è battuta contro queste organizzazioni – comprese quelle che lavoravano per l’accoglienza dei minori – che sul territorio di Como sono molto attive essendo la città affacciata sull’omonimo lago luogo di Crocevia di migranti diretti verso la Svizzera.