Alberto di Monaco è guarito: il messaggio su Instagram della figlia Jazmin

Alberto di Monaco guarito dal coronavirus: prime foto

Alberto di Monaco è guarito dall’infezione da coronavirus e ha terminato la quarantena. E sua figlia Jazmin esulta di gioia su Instagram.

Il Palazzo monegasco con una nota ufficiale condivisa su Facebook, fa sapere che il Principe sta bene. E a testimonianza di ciò pubblica alcune immagini che lo ritraggono sorridente e in forma mentre esce dai suoi appartamenti e si appresta a spostarsi in auto, mettendosi lui stesso al volante.

Nel documento, pubblicato su Facebook, si legge che Alberto presto si ricongiungerà alla sua famiglia, ossia a sua moglie Charlene e ai gemelli Jacques e Gabriella, che hanno vissuto in questi giorni in isolamento con la madre, lontani dal Principe che era stato trovato positivo al coronavirus di rientro da alcuni giorni di vacanza in montagna.

Sempre nella comunicazione ufficiale, si precisa che Alberto raccomanda a tutta la popolazione di seguire scrupolosamente le regole per contenere i contagi e uscire quindi al più presto da questa situazione d’emergenza.

Dunque, dopo la guarigione di Carlo d’Inghilterra, un’altra buona notizia arriva dal Principato di Monaco. Le due teste coronate si erano incontrate a Londra il 10 marzo e si era pensato che il Principe del Galles potesse aver contratto il virus proprio da Alberto, caduto malato pochi giorni prima di Carlo. Ma Alberto ha tenuto a precisare che è da escludere che fosse la causa del contagio, dato che con l’erede al trono inglese si erano salutati solo da lontano.

Intanto, Montecarlo tira un sospiro di sollievo, ma l’unica della famiglia di Alberto a esternare la sua gioia, è Jazmin Grace Grimaldi, la figlia che il Principe ha avuto fuori dal matrimonio, con Tamara Rotolo. La 28enne ha condiviso sul suo profilo Instagram le immagini del padre che esce da Palazzo perfettamente rimesso.

Invece Charlene di Monaco ha preferito mantenere il più stretto riserbo. Nessuna comunicazione ufficiale dalla Principessa è pervenuta al momento. Nel frattempo, suo marito è già in prima linea per fronteggiare l’emergenza.