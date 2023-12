Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez all'opening di "A Christmas Magic"

C’è chi ancora deve fare l’albero e iniziare la grande corsa al regalo di Natale perfetto e chi, invece, sente aria di festa già dalla fine dei festeggiamenti di Halloween. A Milano, però, ora il Natale è davvero alle porte. Se dovete cercare ispirazione e volete immergervi in un vero e proprio habitat natalizio, A Christmas Magic è il posto giusto: un villaggio incantato che, grazie ai suoi super ospiti, ci regala un assaggio della festa più luccicante dell’anno.

Che cos’è “A Christmas Magic”

Luci, elfi e attrazioni. Tutto il necessario per creare un’atmosfera magica. A Christmas Magic è il parco a tema natalizio fortemente voluto da Clemente Zard e prodotto da Vivo Concerti che apre a tutti gli effetti la stagione delle feste invernali a Milano. Uno spazio di oltre 20.000 mq trasformato in un luogo incantato all’ALLIANZ MiCo in CityLife aperto fino al 7 gennaio in cui grandi e piccini possono sentire in prima persona lo spirito del Natale. Il viaggio inizia nella Welcome Plaza, una stazione di partenza in cui è possibile scattare foto e scegliere il proprio percorso. Una passeggiata sulla Via degli Elfi o il pattinaggio sul ghiaccio con tanto di belvedere ghiacciato, una piazza panoramica con vista sul mondo di Babbo Natale che, ovviamente, si può incontrare.

Gli ospiti possono poi continuare la loro avventura con la mongolfiera Luna Express, il calendario dell’avvento, l’iconica Fabbrica dei Regali in cui lavorano gli elfi e il Magic Cinema, che attraverso un gioco di luci mostra Babbo Natale e i suoi elfi intenti nella consegna dei regali. Un vero must per gli amanti di questa festa, che non potranno fare a meno di adorare ogni dettaglio del parco. Parlando del villaggio, i curatori dell’evento hanno raccontato: “La promessa è quella di regalare un’esperienza multisensoriale, dalle sonorità all’illuminazione, dai sapori suggestivi delle leccornie tradizionali al contatto con i particolari materiali utilizzati per le attrazioni, così da esaltare una sensorialità a 360° e rendere il visitatore protagonista del suo percorso passo dopo passo, in una totale immersione pensata per sbalordire, emozionare e intrattenere.“

Dai Ferragnez ad Alvin, tutti pazzi per “A Christmas Magic”

Un impero natalizio senza precedenti che si aggiudica il record di parco a tema più grande d’Italia e che ha da subito attirato tantissimi fan delle feste tra cui anche tanti vip. All’opening, tra i super ospitic’erano Chiara Ferragni e Fedez, che proprio per l’amore di Chiara verso questa festa, sono stati invitati ad accendere l’incantato Magic Tree alto 9 metri, il vero cuore pulsante del parco, dando vita a una festa di luci, musica e coreografie suggestive.

Insieme ai Ferragnez, tantissimi vip pronti a festeggiare la stagione delle feste: da Antonella Clerici, che ha scelto di festeggiare il suo sessantesimo compleanno, passando per Ambra Angiolini, Sfera Ebbasta, Guè Pequeno, Max Pezzali fino a Claudio Santamaria e Francesca Barra. Ma anche Gianluca Gazzoli, Paola Barale, Alvin e Paola Di Benedetto. Menzione d’onore a Radio 101, radio ufficiale di A Christmas Magic, che ogni giorno, fino al 7 gennaio, trasmetterà diversi programmi proprio dal parco, all’interno del Xmas Studio. Non c’è che dire: A Christmas Magic ha tutte le carte in regola per essere il posto preferito degli amanti del Natale.