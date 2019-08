15 frasi da dedicare alla tua amica del cuore

editato in: da

Trovare un amico è come trovare un tesoro, lo sappiamo tutti: l’amicizia è uno dei sentimenti che arricchisce la nostra vita e ci regala gioia, aiutandoci a sopportare i momenti no che possono capitare e amplificando i momenti di felicità grazie all’affetto e alla condivisione. Il sentimento d’amicizia non ha età, ma i legami più forti – quelli tra migliori amiche – spesso nascono ai tempi della scuola, quando si vive a stretto contatto ogni giorno e si finisce per condividere tutto, dalla paura per le interrogazioni ai primi amori sbocciati tra i banchi.

Spesso è proprio tra ragazze che nascono i rapporti più forti e simbiotici: avere una migliore amica rappresenta un approdo sicuro in cui rifugiarsi nel momento del bisogno, una spalla sui cui piangere o una confidente e complice a cui dire proprio tutto. Ecco perché è bello, tra amiche, dedicarsi delle frasi che esprimano al meglio l’affetto che si prova verso colei che ci sta sempre accanto. Se anche tu hai una migliore amica e vuoi dedicarle delle belle frasi per ringraziarla di stare sempre al tuo fianco, continua la lettura: stiamo per svelarti le 15 migliori frasi da dedicare ad un’amica per sorprenderla o farla sorridere.

Frasi per la migliore amica: le 10 più belle

Spesso tra migliori amiche non c’è bisogno di molte parole, ci si capisce anche con un semplice sguardo, ma a volte dire chiaramente quello che pensi della tua amica del cuore e farle sapere quanto le sei grata di averla nella tua vita può essere un ottimo modo per rinsaldare ancora di più il vostro rapporto. Ecco allora 10 bellissime frasi perfette per una migliore amica.

La migliore amica è colei che non giudica i tuoi sbagli, ascolta le tue parole e interpreta i tuoi silenzi. La migliore amica è colei che ti capisce prima ancora che tu possa parlare. Ricorda: sei la persona più importante della mia vita. Le amiche si meritano. E bisogna meritarle sempre, senza interruzione, correndo ogni giorno il rischio di contraddirle e di perderle. Una migliore amica è come un quadrifoglio: difficile da trovare, ma una fortuna averla. L’amicizia nasce nel momento in cui una persona dice ad un’altra: cosa? Anche tu? Credevo di essere l’unica. La vera amicizia non consiste nell’essere inseparabili, ma nell’essere in grado di separarsi senza che nulla cambi. Il miglior genere d’amico è quello con cui ti puoi sedere sotto un portico senza dire mai una parola, e a poco a poco sentirti come se avessi fatto la più bella conversazione del mondo. L’amicizia è una sola anima che abita in due corpi, un cuore che batte in due anime. Gli amici che contano sono quelli che possono essere chiamati alle 4 del mattino. La migliore amica è quella che, se ti presenti alla sua porta con un cadavere nel bagagliaio, non chiama la polizia, ma prende una pala e ti segue.

Frasi da dedicare ad un’amica: le migliori 5 ispirate alle canzoni

Con una migliore amica si condivide davvero tutto: pianti disperati, momenti di gioia ed entusiasmo, piccole vittorie e grandi sconfitte. Spesso tra migliori amiche si condividono anche vacanze, cose, persino canzoni: quante volte tu e la tua migliore amica avete trascorso interi pomeriggi a cantare le vostre canzoni del cuore?

Tra le migliori frasi da scambiarsi tra migliori amiche rientrano anche quelle ispirate alle canzoni più celebri. Ecco allora 5 frasi da dedicare alla tua amica del cuore prese direttamente dalle strofe di alcuni grandi artisti.