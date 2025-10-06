José Luis Sastre, il nuovo caso editoriale: “Come sarebbe la vita reale senza libri?”.

"Siamo di fronte a un uomo che sta per morire": José Luis Sastre ci racconta de "Le frasi rubate", il suo romanzo d'esordio e ci ha dato un'esclusiva

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Le frasi rubate, edito da Salani, è l’incredibile esordio letterario di José Luis Sastre. Il suo primo romanzo è già un caso editoriale.

Giornalista tra i più autorevoli e stimati in Spagna, José Luis Sastre ha deciso di cimentarsi nel campo letterario, quasi come una sfida personale, per capire se aveva qualcosa da dire e con uno stile tutto suo. Ebbene, ha decisamente raggiunto l’obiettivo.

A noi ha raccontato cosa ha ispirato la storia di Le frasi rubate e ci ha regalato un’esclusiva sul suo prossimo romanzo.

Il suo romanzo d’esordio, Le frasi rubate, racconta del rapporto padre-figlia in un momento decisivo e terminale: che cosa ti ha ispirato?

Vengo dal giornalismo dal giornalismo e cercavo un terreno in cui sentirmi autentico, per capire se fossi capace di trovare una voce narrativa mia. Ho pensato che il legame tra un padre e una figlia potesse costituire un argomento dove pensavo di avere sufficiente autorevolezza non solo per scrivere, ma anche per avere una voce letteraria mia, uno stile, insomma, un modo di raccontare qualcosa che in realtà succede a tutti e che riguarda tutti noi. Poiché mi stavo confrontando con un nuovo terreno, volevo capire se ero in grado di trasferire la gioia di vivere, trasmettere la gioia di vivere nella luce che troviamo nelle piccole cose, partendo da un momento così difficile che prima o poi conosceremo tutti – se non c’è già successo – quello di dover affrontare un addio. E questo è quello che diciamo, mi ha spinto a scrivere questo romanzo.

Pensa che l’universalità del tema è la chiave del successo del suo romanzo che è già un caso editoriale?

Probabilmente sì, anche considerando quello che i lettori mi dicono quando li incontro ai firmacopie. Ho scritto senza pregiudizi su qualcosa che tocca tutti. È quello che, credo, spinge chi legge a consigliarlo a un’altra persona—il passaparola che ogni scrittore sogna.

Cosa sono “le frasi rubate” del titolo?

Le “frasi rubate” sono le frasi con cui il padre, che è uno dei due protagonisti del romanzo, si esprime nei momenti in cui sta perdendo la lucidità. Ci troviamo di fronte alla storia di un uomo che sa che sta per morire e una delle paure cui deve far fronte è la consapevolezza che la sua testa sta cominciando a smettere di funzionare. Le frasi rubate dai libri gli servono d’aiuto, da supporto, per poter lasciare a sua figlia il messaggio che vuole darle.

Secondo lei quanto i libri influenzano la vita reale?

Potrei rispondere alla domanda con un’altra domanda: come sarebbe una vita reale senza libri, senza libri di narrativa? Non è forse della vita reale che parlano i romanzi, che pure sono finzione?

Ci sono dei libri cui non rinuncerebbe mai? Che le hanno cambiato la vita?

I racconti di Julio Cortázar—qualunque volume—e gli editoriali giornalistici di Leila Guerriero. Non so se mi abbiano “cambiato la vita”, ma hanno guidato il mio modo di scrivere.

Lei è un giornalista, perché ha deciso di scrivere un romanzo?

In primo luogo perché ritengo che come giornalista c’è sempre stata l’idea in un angolo nella mia testa di voler scrivere un libro. E poi si è trattato di una sorta di sfida, un esercizio, volevo vedere se ero in grado di avere una voce e di trovare uno stile all’interno della letteratura.

Allora sta già lavorando a un nuovo romanzo?

Ti voglio raccontare una cosa, una cosa che non ho raccontato mai fino a questo momento. Avevo già scritto oltre metà della storia ma arrivato a quel punto mi sono detto: ‘No, non va bene’ e mi sono fermato. E ho ricominciato dall’inizio un’altra storia e mi auguro di tutto cuore che funzioni. Spero tu possa apprezzare l’esclusiva che ti ho dato [ride ndr].