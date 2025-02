Giorgia Mondani: “L’orologio parla di noi, del nostro stile e apre a momenti inaspettati”

Fonte: Ufficio stampa - Giorgia Mondani Giorgia Mondani

L’orologio è lo strumento che segna il tempo, è un gioiello che fa parte della nostra immagine. Ma non basta. Infatti, “l’orologio non è solo un accessorio: è un simbolo, un ricordo che accompagna i momenti più importanti della nostra vita”. Questa è la filosofia e la passione che Giorgia Mondani, Esperta e Consulente Orologi di Lusso, Ambassador, autrice e Membro GPHG (Grand Prix d’Horlogerie de Geneve).

Giorgia Mondani è un vero e proprio punto di riferimento per i marchi più famosi e per tutti i collezionisti e gli amanti di orologi ed è seguitissima sui social dove condivide giornalmente curiosità e novità sul mondo del lusso. Lei è riuscita ad affermarsi in un mondo, quello degli orologi di lusso, prettamente maschile. A noi ha raccontato della sua passione, dei suoi orologi speciali, dandoci qualche consiglio su come scegliere questi straordinari oggetti che raccontano di noi.

L’orologio non è solo uno strumento per misurare il tempo, indossarlo cosa rappresenta?Un orologio può essere quasi un mondo: un orologio è un ricordo, un simbolo che può accompagnare i momenti più importanti della nostra vita e cementare nelle nostre menti quelli da ricordare. Può essere il simbolo di occasioni da celebrare e onorare rapporti importanti. L’orologio giusto può trasformare un momento già significativo in qualcosa di indimenticabile. Scelto con cura, può essere il punto che cattura lo sguardo nel nostro outfit o può rendere il completo che indossiamo qualcosa di unico. Un orologio parla di noi, del nostro stile e della nostra personalità in maniera sottile ma decisa, a volte quasi “aprendo una finestra” su aspetti del nostro carattere inaspettati.

Esistono orologi per donna e orologi per uomo o l’orologio è un oggetto unisex?

Esistono senz’altro modelli che nascono pensati per il polso femminile e altri per quello maschile, con caratteristiche ed elementi particolari, così come esistono orologi che nascono per essere assolutamente unisex. Ma è anche vero che, in quel senso, nel mondo dell’orologeria non ci sono regole precise e, quindi, non è raro vedere donne con orologi maschili al polso e vedere uomini indossare orologi più femminili. Perché, riprendendo un po’ la domanda qui sopra, l’orologio ci rappresenta e, più che concentrarsi su una questione di maschile/femminile, l’importante è che ci faccia sentire bene e, magari, riesca a rievocare ricordi speciali mentre lo indossiamo.

Perché acquistare un orologio di lusso?

Per passione, collezione, investimento, per ricordare una data importante, per esempio. L’acquisto di un orologio di lusso ovviamente non è per tutti, non per tutte le tasche; quindi, anche l’orologio che andremo ad acquistare dipenderà dalle nostre disponibilità economiche. Qualunque sia l’intento del nostro acquisto, è sempre importante essere ben informati prima di effettuarlo.

Quando si acquista un orologio di lusso, a cosa dobbiamo prestare attenzione?

Prima facciamo attenzione a scegliere il venditore, poi scegliamo l’orologio, soprattutto quando parliamo di orologi vintage. Acquistare da venditori referenziati, verificati, controllare recensioni, diffidare da gran parte delle cose che si leggono su internet e affidarsi a esperti del settore sono consigli chiave prima di acquistare.

Come è nata la sua passione per gli orologi?

Praticamente sono nata e cresciuta in mezzo agli orologi. Mio papà è Guido Mondani, editore professionista e collezionista Rolex conosciuto a livello internazionale e, sebbene ne fossi letteralmente circondata, ho sempre avuto difficoltà ad appassionarmi a quel mondo. La situazione però è cambiata quando i miei genitori mi hanno regalato il mio primo Rolex: un Rolex Oyster che mi hanno regalato per celebrare il titolo di Miglior Giocatrice Europea della categoria under 16. Quel Rolex mi ha aperto un mondo e posso dire che la mia passione è nata ufficialmente lì: non solo per i Rolex però, per tutti gli orologi in generale, per le loro caratteristiche e per le storie che nascondono.

Lei si è affermata in un mondo, quello degli orologi di lusso, prettamente maschile: quali sono state le maggiori difficoltà e quali le più grandi conquiste?

Purtroppo sì, il mondo dell’orologeria di lusso è un mondo ancora prettamente maschile. Specialmente quando ho iniziato, agli eventi ero spesso e volentieri l’unica donna presente. Senz’altro se devo pensare a quelle che sono le difficoltà principali che una donna incontra in questo ambiente, e che vorrei venissero affrontate maggiormente, è il riuscire a mettere d’accordo il proprio ruolo di donna in carriera, provando a emergere in un mondo, appunto, prettamente maschile, ed essendo allo stesso tempo una madre presente per i propri figli. È per questa ragione che sui miei social, oltre ai contenuti più strettamente correlati al mondo degli orologi, mi piace condividere momenti che raccontano la mia vita più privata in cui, oltre a essere una donna in carriera, divisa tra viaggi, presentazioni e incontri con i clienti internazionali, sono anche una mamma e moglie. Una grande soddisfazione? Oltre a quelle che questo lavoro e tutto quello che sto facendo mi stanno regalando giornalmente, mi piacerebbe tanto poter dire di essere stata l’esempio per altre ragazze che si stanno affacciando ora in questo mondo dimostrando loro, anzi, che credendo in loro stesse e continuando a seguire i loro sogni è possibile non farsi stringere in barriere o stereotipi che possiamo superare. Portando con loro il bagaglio di doti che, come donne, mamme, mogli e compagne, sfruttiamo nella vita di tutti i giorni: il mix perfetto tra praticità, concretezza, multitasking e sensibilità.

Qual è il suo orologio preferito?

…questa è una domanda difficile a cui rispondere! Però posso senz’altro dire che tra i miei orologi preferiti c’è quello che mi ha regalato mio marito Daniele il giorno del nostro matrimonio: un Rolex Day-Date ref. 118238 in oro giallo con quadrante verde, ovviamente del mio colore preferito, che aveva fatto personalizzare facendo incidere sul fondello il logo creato per il nostro matrimonio. Per me importantissimi sono anche gli orologi che ci siamo regalati con mio marito alla nascita dei nostri due figli : un Patek Philippe Nautilus ref. 5711 per la prima e un Audemars Piguet Royal Oak chrono 26331 per il secondo.

Quali orologi fanno parte della sua collezione?

Ancora troppo pochi :)

Ci racconta di Mondani Web?

Mondani Web nasce nel 2018, dopo diversi anni in cui ho lavorato come autrice e Direttore del marketing insieme ai miei genitori nella Guido Mondani Editore, casa editrice specializzata in alta orologeria fondata da mio papà nel 1979 e che, grazie ai volumi pubblicati, è diventata un vero e proprio punto di riferimento per collezionisti e commercianti di tutto il mondo. Si tratta di una piattaforma riconosciuta a livello internazionale, un vero e proprio network in cui commercianti di orologi con comprovata esperienza e competenza hanno modo di incontrarsi con collezionisti e acquirenti provenienti da tutto il mondo. Il mio obiettivo era, ed è oggi, quello di offrire un supporto a collezionisti e commercianti: ai primi per aiutarli a orientarsi nel mercato, specialmente quando si tratta di capire di chi fidarsi al momento dell’acquisto di un orologio di secondo polso; ai secondi, invece, aiutandoli soprattutto nella valorizzazione dei prodotti che propongono.

È vero che condivide con suo marito la passione per gli orologi? La pensate sempre allo stesso modo?

Sì, la nostra è una passione condivisa ma anche un lavoro condiviso. La Mondani Web è la società di entrambi e lui in più ha anche una società di compra-vendita di orologi di secondo polso. Insieme è tutto più bello certamente, ma è anche a volte difficile staccarsi dal lavoro e rilassarsi. Ma la condivisione per noi è sempre stata una delle chiavi del nostro successo