123RF Bérénice Pichat, La piccola cameriera

Con La piccola cameriera, edito da Salani, la scrittrice francese Bérénice Pichat costruisce una storia intensa e sorprendente, in cui la forma narrativa in versi liberi dà voce a personaggi invisibili, segnati dal dolore e dal senso di colpa.

Un romanzo che si sviluppa come una tragedia, interrogando il lettore sul destino, sulla responsabilità individuale e su ciò che la società preferisce non vedere. La piccola cameriera è diventato un vero e proprio caso letterario, acclamato dai lettori e dalla critica, e ha ricevuto diversi premi, tra cui il Prix des Libraires e il Prix Libraires en Seine.

L’autrice Bérénice Pichat, maestra elementare a Le Havre in Normandia, ci racconta la genesi del libro, le scelte stilistiche che lo rendono unico e la straordinaria accoglienza ricevuta dai lettori. E annuncia il suo nuovo romanzo, dedicato alla vita quotidiana dei parigini durante l’occupazione.

Come è nato questo romanzo e che cosa l’ha ispirata?

Mi ha ispirata la lettura di un altro romanzo, Alla Linea di Joseph Ponthus, che mi ha affascinata moltissimo per il suo modo di scrivere in versi liberi. Mi ha colpita soprattutto la forza che questa forma riusciva a trasmettere. A un certo punto mi sono chiesta che cosa sarebbe successo se avessi adottato anch’io una modalità narrativa simile. È stato allora che mi è apparsa immediatamente la figura della piccola cameriera. L’ho vista nella sua umiltà, nel suo modo di camminare, nel suo respiro, in tutta la forza che porta dentro di sé e nei pensieri che le attraversano continuamente la mente. Ho cominciato a immaginare il suo mondo e a darle una voce attraverso questa particolare forma letteraria. È così che è iniziato tutto.

La scelta dei versi liberi è una delle caratteristiche più originali del libro. In che modo questa struttura l’ha aiutata a costruire i personaggi e a dare forma al loro mondo interiore?

I versi liberi sono stati fondamentali per far prendere corpo ai personaggi. La piccola cameriera, innanzitutto, è una figura invisibile: nessuno la vede davvero, nessuno si interessa a lei, nessuno sente il bisogno di conoscerla. È una persona che esiste quasi esclusivamente attraverso il proprio ruolo sociale. Quando mi sono chiesta come proseguire la storia, ho sentito la necessità di costruire un personaggio che facesse da contrappeso alla cameriera. È così che è nato Blaise Daniel, un uomo borghese, completamente immobile, come se fosse rimasto cristallizzato nel proprio dolore e nella propria vicenda personale. È un sopravvissuto della Prima guerra mondiale, una persona che porta dentro di sé ferite profonde.

Mi serviva poi un terzo personaggio, Alexandrine, per completare questo intreccio. Attraverso queste tre figure ho potuto costruire una sorta di dialogo interiore, mettendo in relazione persone che, pur vivendo esperienze diverse, sono accomunate da una profonda difficoltà a comunicare e a trovare il proprio posto nel mondo.

I tre protagonisti sono molto diversi tra loro, eppure sembrano condividere qualcosa di essenziale. Qual è il filo che li unisce?

Sono tutti personaggi ai margini della società. La società non si interessa a loro, anche se per ragioni differenti. La piccola cameriera viene ignorata a causa della sua condizione sociale: per gli altri è semplicemente una domestica, una persona definita dalla funzione che svolge. Blaise, invece, porta dentro di sé un dolore così profondo che sembra quasi impossibile da comunicare. È come se la società preferisse non vedere la sua sofferenza. Alexandrine, infine, è una donna borghese che diventa una badante e che, proprio attraverso questo cambiamento, perde le prerogative legate alla sua posizione sociale.

Tutti e tre hanno una storia personale complessa e sono accompagnati da un senso di colpa. Questo sentimento rappresenta un motore narrativo molto potente: li spinge a compiere determinate scelte, li mette di fronte alle proprie responsabilità e li conduce progressivamente verso un destino tragico.

È proprio questo che mi interessava raccontare: persone che sembrano non avere più spazio nella società, ma che dentro di sé custodiscono una storia, un dolore e una responsabilità.

Lei ha descritto il romanzo come una tragedia. Il lettore avverte fin dall’inizio che qualcosa di drammatico incombe sui protagonisti. Perché ha scelto questa impostazione?

Ho costruito il libro pensando alla tragedia teatrale. Fin dall’inizio c’è una voce che, in qualche modo, avverte lo spettatore che ci sarà una conclusione tragica. È come un cuore antico che continua a battere sullo sfondo e che sembra conoscere già il destino dei personaggi. Eppure gli attori continuano a recitare e gli spettatori continuano a guardare. Questa tensione mi interessava molto: sappiamo che qualcosa di doloroso potrebbe accadere, ma vogliamo comunque seguire la storia, capire le ragioni dei personaggi e assistere alle loro scelte.

Nella tragedia, inoltre, ciascuno ha una parte di responsabilità. Non volevo costruire una vicenda in cui il destino fosse semplicemente qualcosa che si abbatte dall’esterno sui protagonisti. I miei personaggi contribuiscono, con le loro decisioni e con il loro senso di colpa, a costruire la propria storia. Il loro percorso è segnato da una dimensione tragica, ma non è privo di responsabilità individuale.

La protagonista non ha un nome e non ha un’identità. Perché ha deciso di lasciarla anonima?

La piccola cameriera non è nessuno e, proprio per questo, può essere tutti. L’anonimato consente al lettore di identificarsi con lei, di entrare nei suoi pensieri, di seguirne le azioni e di comprenderne le reazioni nei diversi momenti del racconto. La sua esistenza è definita quasi esclusivamente dal suo ruolo. Non ha una vera dimensione privata agli occhi degli altri, perché nessuno si interessa davvero a chi sia. È la cameriera, la domestica, l’aiuto: viene riconosciuta attraverso la funzione che svolge, non attraverso la sua individualità. Per questo non ha un nome. Nessuno la chiama con un’identità propria, ma le attribuisce soprannomi legati al lavoro che fa. Mi sembrava importante che questa condizione emergesse anche nella struttura del romanzo. L’assenza del nome non significa che la protagonista non abbia una personalità o un mondo interiore. Al contrario, è proprio attraverso i suoi pensieri e il suo respiro che il lettore può avvicinarsi a lei e scoprire quanto ci sia dietro una figura apparentemente insignificante.

In questo senso, il romanzo sembra parlare anche di tutte quelle persone che la società tende a rendere invisibili. Quanto era importante per lei affrontare questo tema?

Era importante mostrare come una persona possa essere presente nella vita degli altri e, nello stesso tempo, non essere davvero vista. La piccola cameriera lavora, si muove negli spazi domestici, partecipa alla quotidianità di altre persone, ma rimane ai margini. Il suo ruolo è riconosciuto, mentre la sua individualità viene ignorata. Questa invisibilità è una condizione che riguarda anche gli altri personaggi, sebbene in forme differenti. Ognuno porta qualcosa che gli impedisce di essere pienamente riconosciuto: la condizione sociale, il dolore, la perdita di uno status o un passato difficile da affrontare. Mi interessava dare spazio a queste esistenze e permettere al lettore di guardarle da vicino. La letteratura può aiutarci a comprendere ciò che normalmente non vediamo, a entrare in contatto con esperienze lontane dalla nostra e a riconoscere l’umanità di chi, nella vita quotidiana, rischia di rimanere sullo sfondo.

Perché ha scelto Parigi come ambientazione del suo romanzo e, in particolare, un quartiere non centrale della città?

Avevo bisogno innanzitutto di una casa borghese, perché l’ambiente domestico doveva essere coerente con la storia e con le relazioni tra i personaggi. Successivamente, dovevo trovare un luogo che permettesse ad Alexandrine di utilizzare una linea ferroviaria che conosco bene, perché vivo in quella zona.

Era quindi indispensabile scegliere un quartiere parigino non centrale, ma vicino a una stazione. Questo elemento era importante per lo sviluppo della vicenda, perché avrebbe permesso ad Alexandrine di lasciare la casa e accettare un invito.

Anche la storia di Blaise richiedeva un’ambientazione parigina: aveva studiato al Conservatorio di Parigi ed era stato pianista al Ritz. Si tratta di elementi che appartengono specificamente alla città e che mi hanno aiutata a costruire un contesto credibile per i personaggi.

La piccola cameriera ha ottenuto un’accoglienza molto positiva, sia da parte della critica sia da parte del pubblico. Il libro ha suscitato emozioni, discussioni e riconoscimenti. A che cosa attribuisce questo successo?

Sono ormai due anni che rifletto su come tutto questo sia potuto accadere. Credo che una delle ragioni principali sia l’effetto sorpresa. I lettori sono stati sorpresi dalla forma narrativa, dai temi affrontati, dalla storia e dal finale, o meglio dai diversi finali possibili. Il libro propone qualcosa che forse non ci si aspetta e questa sorpresa ha contribuito alla sua accoglienza.

Ma c’è stato anche un elemento che mi ha colpita profondamente: l’affetto che si è creato intorno al romanzo. Molti lettori sono venuti a parlarmi dei personaggi con grande emozione. Non si sono limitati a raccontarmi che cosa avevano pensato del libro, ma mi hanno trasmesso il modo in cui la storia li aveva toccati.

Questo è successo sia con i lettori comuni sia con i professionisti del mondo letterario. Il romanzo ha ricevuto riconoscimenti in Francia e in Belgio e ha attirato l’attenzione di altri scrittori. È stata un’avventura straordinaria, della quale io stessa sono ancora molto sorpresa.

Quando un libro suscita una risposta emotiva così forte, significa che i personaggi sono riusciti a superare le pagine e a entrare nella vita dei lettori. È questo, in fondo, uno degli obiettivi più importanti della scrittura?

Vedere che i lettori si avvicinano ai personaggi con tanto coinvolgimento è qualcosa che mi ha sorpresa e commossa. Non credo che si possa prevedere fino in fondo il modo in cui un libro verrà accolto o il tipo di relazione che si creerà tra una storia e chi la legge. Nel caso di La piccola cameriera, la forma, la struttura e la vicenda hanno prodotto un effetto che non avrei potuto programmare completamente. La cosa più bella è stata scoprire quanto amore si sia sviluppato intorno a questi personaggi e quanto le loro esperienze siano riuscite a parlare a persone diverse.

È questo che ha reso l’avventura così formidabile: vedere che una storia nata da un’intuizione personale ha trovato una propria vita e ha incontrato lettori che l’hanno fatta propria.

Dopo La piccola cameriera, sta già lavorando a un nuovo libro?

In realtà, il mio nuovo romanzo è già uscito da qualche settimana in Francia. Si intitola Un marché noir e affronta il tema dell’occupazione di Parigi durante la guerra. Anche in questo caso mi interessa raccontare la storia attraverso una prospettiva intima, concentrandomi sulla vita quotidiana dei parigini in quegli anni. Come riuscivano a sopravvivere? Quali scelte erano costretti a compiere? Che cosa significava cercare di andare avanti in un contesto così difficile?

Il romanzo si concentra proprio su queste esperienze e sulle decisioni che le persone prendevano per sopravvivere. Mi interessava avvicinarmi alla guerra non soltanto attraverso i grandi eventi storici, ma attraverso la vita concreta degli individui, le loro necessità e i dilemmi che dovevano affrontare ogni giorno.

Anche qui la grande storia si intreccia con le storie dei singoli individui?

Sì, mi interessa molto questa dimensione intima. Dietro ogni periodo storico ci sono persone che cercano di vivere, di prendere decisioni e di trovare un modo per andare avanti. Le loro storie individuali permettono di avvicinarsi agli eventi da una prospettiva diversa, più vicina all’esperienza umana. Con Un marché noir ho voluto raccontare proprio questo: la quotidianità durante l’occupazione, le difficoltà della sopravvivenza e le scelte che le persone erano chiamate a compiere in circostanze estreme.