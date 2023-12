Frasi sulle scelte di vita: fra conseguenze, amori e persone che cambiano

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Le frasi sulle scelte di vita ci ricordano che ogni giorno è un giorno buono per essere felici. Quotidianamente infatti veniamo posti di fronte a decisioni grandi o piccole che possono modificare il corso degli eventi per sempre.

DiLei ha raccolto le frasi sulle scelte più belle ed emozionanti per raccontare l’importanza di guardarsi dentro – in amore, nell’amicizia o sul lavoro – e scegliere la propria felicità…sempre.

Frasi sulle scelte di vita per amore

Ogni giorno ci capita di fare delle scelte, ma quelle più coraggiose sono senza dubbio quelle che riguardano l’amore. Quando si parla di sentimenti infatti a volte ci troviamo di fronte a un bivio importante oppure alla necessità di prendere una decisione che cambierà per sempre il corso degli eventi. L’importante, come sempre, è ascoltare il proprio cuore e vincere la paura dell’ignoto per seguire ciò che si prova.

Aspettare è doloroso. Dimenticare è doloroso. Ma non sapere quale decisione prendere è la peggiore delle sofferenze. (Paulo Coelho)

Non scegliere è comunque scegliere. (Jean-Paul Sartre)

Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla, se non risponde più ai tuoi desideri. (Rita Levi Montalcini)

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)

Le decisioni sono un modo per definire se stessi. Sono il modo per dare vita e significato ai sogni. Sono il modo per farci diventare ciò che vogliamo. (Dalai Lama)

Hai mai pensato di andare via e non tornare mai più? Scappare e far perdere ogni tua traccia, per andare in un posto lontano e ricominciare a vivere, vivere una vita nuova, solo tua, vivere davvero. Ci hai mai pensato? (Luigi Pirandello)

Come se si potesse scegliere in amore, come se non fosse un fulmine, che ti spezza le ossa e ti lascia lungo disteso in mezzo al cortile. (Julio Cortázar)

Essere infelici è un’abitudine. Essere felici è un’abitudine. La scelta spetta a te. (Tom Hopkins)

La cosa più difficile è la decisione di agire, il resto è solo tenacia. Le paure sono tigri di carta. Puoi fare tutto ciò che decidi di fare. Puoi agire per cambiare e controllare la tua vita; e la procedura, il processo è la sua stessa ricompensa. (Amelia Earhart)

Come l’onda sbriciola e porta con sé i castelli di sabbia, così le scelte decisive che implicano responsabilità sconcertano e raffreddano fino a spegnere i fuochi di paglia scambiati per amore. (Sosio Giordano)

Quando poi davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne uno a caso, ma siediti e aspetta. Respira con la tua stessa profondità fiduciosa con cui hai respirato il giorno che sei venuta al mondo. Senza farti distrarre da nulla, aspetta, aspetta ancora, stai ferma in silenzio e ascolta il tuo cuore. E quando poi ti parla alzati e va’ dove lui ti porta, va’ dove ti porta il cuore. (Susanna Tamaro)

Ci si può allenare a scegliere, oppure no. Anche non scegliere è una scelta. In tutti i casi avrai comunque ragione, perché sarai tu a decidere. (Caterina Carbonardi)

Frasi sulle scelte di vita e le conseguenze

Ognuno di noi deve scegliere la propria strada da solo e intraprenderla, senza paura delle conseguenze, lasciandosi guidare dall’istinto e dalla ricerca della felicità. Si tratta di ciò che ci suggeriscono grandi pensatori, scrittori e intellettuali che hanno provato a indagare il tema delle scelte di vita e delle conseguenze connesse regalandoci citazioni e aforismi unici.

La vita non è lunga. Non bisogna passarne una parte troppo grande in vaghe decisioni su come spenderla. (Samuel Johnson)

La regola secondo me è: quando sei a un bivio e trovi una strada che va in su e una che va in giù, piglia quella che va in su. È più facile andare in discesa, ma alla fine ti trovi in un buco. A salire c’è più speranza. È difficile, è un altro modo di vedere le cose, è una sfida, ti tiene all’erta. (Tiziano Terzani)

Scegli sempre il cammino che sembra il migliore anche se sembra il più difficile: l’abitudine lo renderà presto piacevole. (Pitagora)

Fa’ di ogni passo una tua scelta. Crea te stesso e assumitene l’intera responsabilità. (Osho)

La vita non è ciò che ci accade, ma ciò che facciamo con ciò che ci accade. (Fabio Volo)

Nel momento della decisione, la cosa migliore che puoi fare è la cosa giusta, la seconda cosa migliore che puoi fare è la cosa sbagliata, mentre la cosa peggiore che puoi fare è non fare nulla. (Theodore Roosevelt)

Se scegli, puoi essere gioioso in ogni momento della tua vita. È ora che tu faccia la tua scelta (Sadhguru)

Se incontrate un bivio, imboccatelo. (Yogi Berra)

Le indecisioni e i ritardi sono i genitori del fallimento. (George Canning)

Raramente ci si spezza una gamba finché nella vita si sale faticosamente, ciò avviene quando si comincia a fare le cose facili e a scegliere le vie comode. (Friedrich Nietzsche)

La vita è il tempo delle scelte forti, decisive, eterne. Scelte banali portano a una vita banale, scelte grandi rendono grande la vita. (Papa Francesco)

Vidi la mia vita protendere i suoi rami come il verde albero di fico del racconto. Dalla cima di ogni ramo, come un enorme fico purpureo ammiccava e occhieggiava un frutto meraviglioso. Un fico simboleggiava un marito con una casa felice e dei bambini, un altro un celebre poeta, un altro un brillante professore universitario, un altro I.G., lo straordinario redattore, un altro ancora rappresentava l’ Europa, l’Africa e il Sud America e uno era Constantin, Socrate, Attila e una schiera di altri innamorati dai nomi strani e dalle professioni eccentriche, un altro era una popolare campionessa olimpionica, e, al di là e al di sopra di questi fichi molti altri fichi c’erano che non potevo neanche scorgere. Mi vidi seduta sulla biforcazione di un ramo di questo albero, mentre morivo di fame, solo perché non sapevo decidermi a fare la mia scelta. Avrei voluto poterli scegliere tutti, ma scegliere voleva dire perdere tutti gli altri e, mentre sedevo là, incapace di decidermi, i fichi si raggrinzivano, diventavano neri e, uno dopo l’altro, caddero a terra ai miei piedi. (Sylvia Plath)

Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai. (Eleanor Roosevelt)

La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta. (Theodor W. Adorno)

La cosa più difficile della vita è capire quale ponte devi attraversare e quale ponte devi bruciare. (Bertrand Russell)

Lungo i bivi della tua strada incontri le altre vite, conoscerle o non conoscerle, viverle a fondo o lasciarle perdere dipende soltanto dalla scelta che fai in un attimo; anche se non lo sai, tra proseguire dritto o deviare spesso si gioca la tua esistenza, quella di chi ti sta vicino. (Susanna Tamaro)

Aver la forza di scegliere ciò che si preferisce e di attenervisi. Se no è meglio morire. (Albert Camus)

Il debole dubita prima di prendere una decisione. Il forte dopo. (Karl Kraus)

Non esiste un vento a favore per il marinaio che non sa dove andare. (Lucio Anneo Seneca)

Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. (Confucio)

Il difficile nella vita è scegliere. (George Moore)

Spesso l’uomo preferisce essere diretto, comandato, obbligato da una autorità superiore, perché questo lo solleva dal peso della responsabilità e dall’angoscia dei sensi di colpa, e quindi dal dover fare i conti con la propria coscienza. (Vasco Rossi)

Frasi sulle scelte di vita e le persone

Le scelte cambiano per sempre la nostra vita, possono infatti darci la serenità oppure nuovi problemi. Ciò che conta davvero è prendere delle decisioni sempre e unicamente con la propria testa, senza lasciarsi influenzare oppure plagiare. Questo perché l’esistenza ci offre tantissime possibilità, dobbiamo solo imparare a coglierle senza viverle passivamente. Soprattutto perché spesso dentro di noi siamo già consapevoli di quale sia la scela giusta da prendere, ma abbiamo solo paura di fare il primo passo.

La vita è la somma di tutte le tue scelte. (Albert Camus)

Avremmo voluto, avremmo dovuto, avremmo potuto. Le parole più dolorose del linguaggio. (Jonathan Coe)

Raramente ci si spezza una gamba finché nella vita si sale faticosamente, ciò avviene quando si comincia a fare le cose facili e a scegliere le vie comode. (Friedrich Nietzsche)

Sono le nostre scelte che dimostrano quel che siamo veramente, molto più delle nostre capacità. (J. K. Rowling)

La filosofia di una persona non viene espressa al meglio con le parole; viene espressa dalle scelte che si compiono… E le scelte che compiano sono alla fine sotto la nostra responsabilità. (Eleanor Anna Roosevelt)

Una volta deciso che una cosa può e deve essere fatta, bisogna solo trovare il modo. (Abraham Lincoln)

La cosa più importante nella vita è scegliere una direzione, e dimenticare le altre. (Kasturba Gandhi)

Due strade divergevano in un bosco. Io presi quella meno battuta, e questo fece la differenza. (Robert Frost)

Le decisioni impetuose e audaci in un primo momento riempiono di entusiasmo, ma poi sono difficili a seguirsi e disastrose nei risultati. (Tito Livio)

Possano le tue scelte riflettere le tue speranze, non le tue paure. (Nelson Mandela)

Ciò che non è assolutamente possibile è non scegliere. (Jean-Paul Sartre)

Chi corre dietro a due lepri non ne prende alcuna. (Erasmo Da Rotterdam)

Niente è più difficile, e quindi più prezioso, dell’abilità di saper prendere decisioni. (Napoleone Bonaparte)

Si deve decidere bene ciò che si vuol essere e ciò che si vuol fare, ma questa chiarezza purtroppo manca a tantissimi uomini. Invece è la condizione primaria per essere felici. (Émilie du Châtelet)