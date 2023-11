Le frasi sulla tranquillità sono una guida per ricordare come vivere l’esistenza nel migliore dei modi

Affrontare la vita con il mood giusto è fondamentale. Le frasi sulla tranquillità servono a mantenere la rotta e a non dimenticarsi che non importa tanto quali sono gli accadimenti, ma come vengono accolti.

Se non sai come uscire da un periodo di difficoltà, se la tristezza prende il sopravvento e il bicchiere appare mezzo vuoto, ecco che l’ispirazione può essere quello che serve per ritrovare la retta via e vedere tutto dalla giusta prospettiva.

DiLei ha quindi deciso di raccogliere le citazioni e gli aforismi più significativi sulla serenità. La chiave per arrivare alla vera felicità. Un faro nella tempesta, una bussola in mare aperto.

Frasi sulla serenità e felicità

La felicità non può essere costante: è la serenità il sentimento che si deve ricercare per stare davvero bene e non avere rimpianti e/o rimorsi nella vita. Le frasi sulla tranquillità, di autori noti e meno noti, hanno l’obiettivo di dare una chiave di lettura ottimistica sulla vita. Se non riesci a trovare il tuo posto nel mondo, se le avversità prendono il sopravvento, fermati e rifletti su quello che conta davvero.

Ci sono due modi di ottenere abbastanza. Uno è continuare ad accumulare sempre di più. L’altro è desiderare di meno (G.K. Chesterton).

Beato chi è sereno / e trascorre il suo giorno / senza pianto (Alcmane).

Sii calmo. Dio ti aspetta alla porta (Gabriel García Márquez).

Se ti impegni a vivere soltanto ciò che stai vivendo, ossia il presente, potrai trascorrere senza turbamenti, serenamente e in dolce pace con il tuo demone, quel che ti resta fino alla morte (Marco Aurelio).

Se ti impegni a vivere soltanto ciò che stai vivendo, ossia il presente, potrai trascorrere senza turbamenti, serenamente e in dolce pace con il tuo demone, quel che ti resta fino alla morte (Marco Aurelio). Cambia quello che non può essere accettato ed accetta quello che non può essere cambiato (Reinhold Niebuhr).

Per essere sereni, bisogna conoscere i confini delle nostre possibilità, e amarci come siamo (Romano Battaglia).

Se perdi la calma, hai perso (Richard Diaz).

Alle spalle le noie e i grandi affanni / che caricano del loro peso l’esistenza brumosa, / beato chi può con ala vigorosa / slanciarsi verso i campi sereni e luminosi (Charles Baudelaire).

Alle spalle le noie e i grandi affanni / che caricano del loro peso l’esistenza brumosa, / beato chi può con ala vigorosa / slanciarsi verso i campi sereni e luminosi (Charles Baudelaire). È inutile dire che gli esseri umani dovrebbero essere soddisfatti con la tranquillità: essi devono avere azione, e la creeranno se non possono trovarla (Charlotte Bronte).

La chiave della serenità è la fiducia che l’universo è dalla tua parte (Gabrielle Bernstein).

La tranquillità non è altro che una mente bene ordinata (Marco Aurelio).

La tranquillità non è altro che una mente bene ordinata (Marco Aurelio). Di una possibile serenità: lasciare perdere il resto e per i miei ultimi anni farmi naturalista. Imparare i costumi delle erbe, degli insetti; studiare la vita e le opere della lucciola, della salamandra, della lucertola (Gesualdo Bufalino).

L’ideale di bellezza è semplicità e tranquillità (Johann Wolfgang Von Goethe).

L’ideale di bellezza è semplicità e tranquillità (Johann Wolfgang Von Goethe). Non accontentatevi della felicità, aspirate alla serenità (Aldo Busi).

Mai rispondere con ferocia ad una persona arrabbiata, anche se se lo merita… non permettere che la sua rabbia diventi la tua rabbia (Bohdi Sanders).

Addestrare l’anima alla serenità, che è la contemplazione felice del nulla (Roger Caillois).

L’allegria mantiene una sorta di luce del giorno nella mente, riempiendola di una serenità costante e perpetua (Joseph Addison).

Solo uno spirito disperato può raggiungere la serenità, e per essere disperati bisogna aver molto vissuto e amare ancora il mondo (Blaise Cendrars).

Solo uno spirito disperato può raggiungere la serenità, e per essere disperati bisogna aver molto vissuto e amare ancora il mondo (Blaise Cendrars). La lotta contro l’angoscia non produce mai serenità. La lotto contro l’angoscia produce solo nuove forme di angoscia (Simone Weil).

Un Antistene, un Epicuro, un Crisippo, che trovavano troppo complicati i costumi antichi, che cosa penserebbero dei nostri? Chi di loro, trapiantato nelle nostre metropoli, avrebbe una tempra tale da potervi conservare la propria serenità? (Emil Cioran).

Tutto ciò che fai può essere fatto meglio in un posto rilassante (Stephen C. Paul).

La serenità è il frutto della rassegnazione all’incertezza (Nicolás Gómez Dávila).

Un Antistene, un Epicuro, un Crisippo, che trovavano troppo complicati i costumi antichi, che cosa penserebbero dei nostri? Chi di loro, trapiantato nelle nostre metropoli, avrebbe una tempra tale da potervi conservare la propria serenità? (Emil Cioran). Tutto ciò che fai può essere fatto meglio in un posto rilassante (Stephen C. Paul). La serenità è il frutto della rassegnazione all’incertezza (Nicolás Gómez Dávila). Il povero desidera la ricchezza, il ricco desidera il cielo, ma il saggio desidera uno stato di serenità (Swami Rama).

Molto spesso la serenità è un dono dell’ignoranza (Vittorio Deriu).

Quiete, che alcuni uomini non possono sopportare perché rivela la loro povertà interiore, è come un palazzo di cedro per il saggio, poiché lungo le sue sacre corti il Re nella sua bellezza si degna di camminare (Charles H. Spurgeon).

Molto spesso la serenità è un dono dell’ignoranza (Vittorio Deriu). Quiete, che alcuni uomini non possono sopportare perché rivela la loro povertà interiore, è come un palazzo di cedro per il saggio, poiché lungo le sue sacre corti il Re nella sua bellezza si degna di camminare (Charles H. Spurgeon). Nei momenti sereni ricordati di temere sempre le avversità e nelle avversità ricordati di sperare sempre in cose migliori (Distici di Catone).

Il perseguimento, anche delle migliori cose, dovrebbe essere calmo e tranquillo (Cicerone).

Il dono della serenità è nascosto nel cuore di ciascuno di noi (Paulo Coelho).

Chi vuole vivere in pace e in tranquillità non deve dire tutto ciò che sa o tutto ciò che vede (Benjamin Franklin).

Quando passo giorni e giorni in mezzo a testi in cui si tratta unicamente di serenità, di contemplazione, di spoliazione, mi viene voglia d’uscire per la strada e spaccare il muso al primo che incontro (Emil Cioran).

Nulla dà ad una persona più vantaggio su un’altra che il rimanere calmo e composto in ogni circostanza (Thomas Jefferson).

Quando passo giorni e giorni in mezzo a testi in cui si tratta unicamente di serenità, di contemplazione, di spoliazione, mi viene voglia d’uscire per la strada e spaccare il muso al primo che incontro (Emil Cioran). Nulla dà ad una persona più vantaggio su un’altra che il rimanere calmo e composto in ogni circostanza (Thomas Jefferson). Credo che nessuno riesca a raggiungere una completa serenità perché siamo abituati a considerare con nostalgia il passato ricordandolo più roseo di quanto non fosse, e viviamo il presente considerandolo peggiore di quanto non sia, immaginando un futuro migliore di quello che sarà. Il valore della vita non sta nel classificare il tempo. ma nell’uso che ne facciamo (Romano Battaglia).

Frasi sulla tranquillità interiore

E, a proposito di frasi sulla tranquillità, è quella interiore la più importante. Se si è a posto con se stessi, se il cuore è sereno, non c’è nulla che possa scalfirlo. Le esperienze negative segnano, piegano, ma non spezzano.

Finché l’uomo non si accetta e non inizia un dialogo con se stesso, non troverà mai la serenità a cui anela, la pace interiore, la capacità di affrontare le tempeste della vita (Romano Battaglia).

Quando fai la cosa giusta, ottieni quel sentimento di pace e serenità ad essa associata. Falla e rifalla ancora (Roy T. Bennett).

E si parla ancora, a proposito degli antichi, di serenità, parola che, in nessuna epoca, ha avuto il minimo contenuto (Emil Cioran).

Dolce serenità; l’amore e la magia di due anime intrecciate per sempre (Debbie Nicholson).

Accetta con serenità il combattimento che ti attende domani, giacché siamo pervasi e guidati dallo Spirito Eterno, che spesso ci obbliga ad affrontare situazioni che reputa indispensabili per il prosieguo del nostro cammino (Paulo Coelho).

La serenità è la guardiana che lenisce la tua anima e da sollievo alla tua mente (Courtney Brooks).

Dolce serenità; l’amore e la magia di due anime intrecciate per sempre (Debbie Nicholson). Accetta con serenità il combattimento che ti attende domani, giacché siamo pervasi e guidati dallo Spirito Eterno, che spesso ci obbliga ad affrontare situazioni che reputa indispensabili per il prosieguo del nostro cammino (Paulo Coelho). La serenità è la guardiana che lenisce la tua anima e da sollievo alla tua mente (Courtney Brooks). Per una mente serena tutto è possibile (Meister Eckhart).

Mentre proclami pace con le tue labbra, stai attento ad averla anche più pienamente nel tuo cuore (San Francesco di Assisi).

L’uomo sereno procura serenità a sé e agli altri (Epicuro).

La serenità non è libertà dalla tempesta, ma pace in mezzo alla tempesta.

Non devi cercare di fare in modo che le cose vadano come vuoi, ma accettare le cose come vanno: così sarai sereno (Epitteto).

Se non siamo in grado di trovare serenità dentro noi stessi, è inutile cercarla altrove (Francois de La Rochefoucauld).

Nessuno deve pensare che, nel corso della vita, tutto debba sempre andargli bene, perché la sorte è volubile: e dopo un lungo periodo di sereno è inevitabile che venga il brutto tempo (Esopo).

Non sono ricchezza e splendore, ma la serenità ed attività che ti danno la felicità (Thomas Jefferson).

Nulla vale tanto a dare serenità all’animo come il non darsi troppo da fare, il non cacciarsi in imprese di difficile esito, e il non sforzarsi al di là delle proprie capacità, tutte cose che ad altro non servono se non a mettere il disordine nella nostra natura (Epicuro).

Nulla vale tanto a dare serenità all’animo come il non darsi troppo da fare, il non cacciarsi in imprese di difficile esito, e il non sforzarsi al di là delle proprie capacità, tutte cose che ad altro non servono se non a mettere il disordine nella nostra natura (Epicuro). Un giorno guarderai indietro e ti accorgerai che ti preoccupavi troppo per cose che non contavano davvero.

La felicità è una menzogna la cui ricerca è causa di tutti le calamità della vita. Ma ci sono momenti di pace serena che la imitano e forse la superano (Gustave Flaubert).

Dove vi sono pace e meditazione, non ci sono ne ansia ne dubbio (San Francesco di Assisi).

La serenità ce la può dare anche la certezza che la felicità non esiste (Roberto Gervaso).

Solo quando ci si connette al proprio sé interiore ci si connette agli altri, sto iniziando a scoprirlo. E, per quanto mi riguarda, il se, la fonte interna, può essere alimentata meglio con la solitudine (Anne Morrow Lindbergh).

La sola arte di cui mi accontento è quella che, elevandosi dall’inquietudine, tende alla serenità (André Gide).

Niente può portare pace tranne che te stesso. Niente può portare pace come il trionfo dei principi (Ralph Waldo Emerson).

Per l’uomo sano nel corpo e sereno nello spirito non esiste il brutto tempo. Ogni giorno ha la sua bellezza e le tempeste che sferzano il sangue non fanno altro che farlo pulsare più vigorosamente (George Gissing).

Serenità, frasi zen

E perché non rivolgersi a coloro che delle frasi sulla tranquillità e della serenità dello spirito ne hanno fatto uno stile di vita. Pensatori, religiosi, monaci e filosofi sono le migliori fonti di ispirazione per chi ha bisogno di ritrovarsi.

Il miglior lottatore non è mai arrabbiato (Lao Tzu).

La pace e la serenità non germogliano dalla ragione, sono una conquista del cuore (Romano Battaglia).

Sei mai stato completamente felice ed in seguito iniziato a preoccuparti senza alcuna ragione apparente? Viviamo in costante conflitto e paragone. Se smetti di etichettare o giudicare, imparerai l’accettazione e la comprensione che è la base dell’equilibrio interno (Osho).

Quando l’uomo istruito si libera della vanità per mezzo della consapevolezza, egli, saggio, scalando le vette più alte della saggezza, guarda giù gli stolti, sereno guarda la gente che si accapiglia, come uno che dall’alto di una montagna guarda coloro che stanno sulla pianura (Siddhārtha Gautama Buddha).

La vera ricchezza non deriva dall’abbondanza di beni materiali, ma da una mente serena

(Maometto).

La vera ricchezza non deriva dall’abbondanza di beni materiali, ma da una mente serena (Maometto). L’uomo superiore è contento e sereno, l’uomo da poco è sempre inquieto e pieno d’affanno (Confucio).

Fa’ il tuo lavoro, quindi fai un passo indietro. Il solo percorso verso la serenità (Lao Tzu).

Dalla combinazione del nostro pensiero, della nostra parola e della nostra azione deriva la nostra serenità interiore, mentre la felicità è quasi sempre determinata da qualcosa che vorremmo che succedesse. Ha una connotazione passiva: saremo felici quando nella nostra vita arriverà un certo lavoro, una certa quantità di denaro, una certa persona, un certo oggetto, una certa situazione. La serenità è invece attiva: siamo sereni quando ci comportiamo e vediamo la vita in un certo modo. Non è uno stato da raggiungere, ma da scegliere e adottare (Gianluca Gotto).

La chiave è la pace interiore: Se hai pace interiore, i problemi esterni non influenzeranno il tuo profondo senso di pace e tranquillità. Senza questa pace interiore, non importa quanto sarà confortevole la tua ricchezza materiale, sarai ancora preoccupato e disturbato, o infelice a causa delle circostanze (Dalai Lama).

Che Dio mi conceda la serenità di accettare ciò che non posso cambiare, la tenacia di cambiare ciò che posso e la fortuna di non fare troppe cazzate (Stephen King).

Il silenzio di una montagna ha la tranquillità e serenità di pace (Debasish Mridha).

La serenità, che può essere definita la chiave di volta del nostro benessere psicofisico, nasce dal naturale equilibrio fra interiorità ed esteriorità e si situa sulla linea di demarcazione fra opposte esigenze: è quell’armonia nei confronti di se stessi e degli altri che viene messa a dura prova dagli avvenimenti, positivi o negativi che siano (Claudio Lamparelli).

Solo lo sviluppo della compassione e della comprensione per gli altri può portarci la tranquillità e la felicità che tutti cerchiamo (Dalai Lama).

La serenità, che può essere definita la chiave di volta del nostro benessere psicofisico, nasce dal naturale equilibrio fra interiorità ed esteriorità e si situa sulla linea di demarcazione fra opposte esigenze: è quell’armonia nei confronti di se stessi e degli altri che viene messa a dura prova dagli avvenimenti, positivi o negativi che siano (Claudio Lamparelli). Solo lo sviluppo della compassione e della comprensione per gli altri può portarci la tranquillità e la felicità che tutti cerchiamo (Dalai Lama). Per essere davvero equilibrati e sereni è indispensabile che ciò che si fa sia realmente quello che si vuole e non quello che vogliono gli altri (Lorenzo Licalzi).

Quando libereremo noi stessi dal desiderio, troveremo serenità e libertà (Guatama Buddha).

Per me la serenità vale più della felicità. Felicità è una parola molto sopravvalutata. È la gioia che conta, o la beatitudine (Henry Miller).

Se sei a posto con il tuo passato, sei in pace con te stesso.

Esiste anche una serenità malinconica, tutt’altro che disprezzabile. (Alessandro Morandotti).

Il frutto del silenzio è la serenità (Proverbio arabo).

Tu devi imparare la serenità tibetana. Ti ricordi Bernardo Bertolucci cosa ha detto? “Al Festival di Cannes, anche se non vinco un premio non importa, io sono lo stesso tranquillo: è la serenità che ho imparato dai monaci tibetani” (Nanni Moretti).

Ho imparato che il più grande grado di serenità interiore proviene dallo sviluppo di amore e compassione. Più ci curiamo della felicità degli altri, più grande è il nostro senso di benessere (Tenzin Gyatso).

II pilastro dell’ordine sociale posa sulla base che ognuno guardi con serenità a ciò che è, fa e vuole, alla sua salute o malattia, alla sua povertà o agiatezza e alla sua distinzione o anonimità e al riguardo senta: “non cambierei con nessuno” (Friedrich Nietzsche).

Frasi sulla tranquillità della natura

E la natura – i suoi suoni, colori e profumi – sono ancora meglio delle frasi sulla tranquillità. Anzi, immersi nella sua immensa potenza, è più facile trovare la chiave di volta per la pace interiore.