Frasi sul tradimento, da usare in ogni occasione

Essere traditi o tradire può capitare e in genere è un’azione che crea sofferenza, ma che potrebbe anche portare a una rottura. Succede in amore, ma può succedere anche in un rapporto di amicizia ed è sempre difficile riuscire a sistemare il legame dopo che la fiducia è venuta meno.

A raccontare quanta sofferenza possa creare un evento simile ci pensano le frasi sul tradimento, aforismi e citazioni scritti da personagi di spicco della cultura che colgono il significato più profondo di questo gesto. Magari anche ironizzandoci su, perché a volte per superare un dolore è importante provare a sorriderne. DiLei ha selezionato le frasi più interessanti sul tradimento, da usare in ogni occasione.

Frasi sul tradimento

Frasi sul tradimento da dedicare o da dedicarsi: possono essere utili per tirare su di morale, oppure per trasmettere empatia, o magari suscitare un sorriso in un momento duro. Essere traditi o tradire è qualcosa di profondamente doloroso, può capitare in una relazione sentimentale, ma anche nel corso di un’amicizia. Il risultato? È difficile continuare con il rapporto, ma se si decide di lasciarsi il passato alle spalle servono tempo, stima, sicurezza: tutti elementi necessari per ripristinare la fiducia che è andata perduta. Ecco alcune citazioni e aforismi sul tradimento per far riflettere, o semplicemente per trasmettere comprensione a chi sta soffrendo dopo essere stato vittima di un tradimento.

È meglio essere infedeli che essere fedeli senza volerlo essere. (Brigitte Bardot)

L’ultima tentazione è il peggiore dei tradimenti: fare la cosa giusta per il motivo sbagliato. (Thomas Stearns Eliot)

Per me, la cosa peggiore della morte è il tradimento. (Malcolm X)

Ci ho messo un po’ a capire che è più importante che una donna sia felice che fedele. Perché una donna felice non tradisce. Una donna felice è sempre fedele. Non ha bisogno di nient’altro. Questo vale anche per l’uomo, ma per lui è più difficile perché deve lottare con l’impulso alla salvaguardia della specie. (Fabio Volo)

Ho conosciuto mariti fedeli che erano pessimi mariti. E ho conosciuto mariti infedeli che erano ottimi mariti. Le due cose non vanno necessariamente assieme. (Gianni Agnelli)

Il vero infedele è colui che ti ama solo con una frazione di sé e ti nega tutto il resto. (Fabrizio Caramagna)

Se qualcuno ti tradisce una volta, è un suo errore; se qualcuno ti tradisce due volte è un tuo errore. (Eleanor Roosevelt)

Un tradimento uccide soltanto gli amori già morti. Quelli che non uccide a volte diventano immortali. (Massimo Gramellini)

A proposito dell’adulterio: presto mi accorsi che non ero più il solo a condividere la fedeltà della mia sposa. (Eugène Labiche)

Ricucire un rapporto con chi ha tradito la nostra fiducia è possibile, ma è come rammendare un abito rotto: il segno rimane, indelebile. (Emanuela Breda)

La violenza e il tradimento sono armi a doppio taglio: feriscono più gravemente chi le usa, di chi le soffre. (Emily Bronte)

Il tradimento viene attuato soltanto da coloro che non sono arrivati a comprendere il gran tesoro che si possiede quando si è degni di una coscienza onorata e pura. (Vicente Espinel)

Frasi sul tradimento scoperto

Scoprire un tradimento è un momento profondamente doloroso, perché è molto meglio che – quando avviene – venga detto direttamente. Scoprirlo è perdere un pochino di più la fiducia nell’altro, perché significa che non solo ha tradito una volta, ma non ha avuto neppure la forza di confessarlo.

Cosa dire quando accade? Ecco una selezione di frasi sul tradimento scoperto da usare in tutte le occasioni.

L’amore non muore mai di morte naturale. Muore perché noi non sappiamo come rifornire la sua sorgente. Muore di cecità e di errori e tradimenti. Muore di malattia e di ferite, muore di stanchezza, per logorio o per opacità. (Anais Nin)

Si può essere innamorati di diverse persone per volta, e di tutte con lo stesso dolore, senza tradirne nessuna, il cuore ha più stanze di un bordello. (Gabriel Garcia Marquez)

Tradire. Parola grossa. Che significa tradimento? Di un uomo si dice che ha tradito il paese, gli amici, l’innamorata. In realtà l’unica cosa che l’uomo può tradire è la sua coscienza. (Joseph Conrad)

È preferibile l’aver amato e aver perso l’amore al non aver amato affatto. (Alfred Tennyson)

Il massimo della stupidità si raggiunge non tanto ingannando gli altri ma sé stessi, sapendolo. Si può ingannare tutti una volta, qualcuno qualche volta, mai tutti per sempre. (John Fitzgerald Kennedy)

Tutte le battaglie nella vita servono a insegnarci qualcosa, anche quelle perdute. (P. Coelho)

Non sono arrabbiato perché mi hai mentito, sono arrabbiato perché d’ora in poi non potrò più crederti. (Friedrich Nietzsche)

Battute sul tradimento

Una delle armi migliori per affrontare un evento che causa grande sofferenza è quello di ironizzarci su: così da togliergli il potere di far stare male. Ironizzare sulle cose è una grande capacità, non sempre è facile farlo, ma quando è possibile è un’ottima strategia per riprendersi più in fretta da ciò che ha fatto soffrire. Quindi perché non scherzare anche sul tradimento: ecco le più belle citazioni e gli aforismi più divertenti per fare delle battute sul tradimento.