Frasi da usare come scherzi per il pesce d’aprile

Il primo aprile è tradizione organizzare delle burle, oppure – se si è distanti – si può anche pensare di dedicare alle persone delle frasi come scherzi per il pesce d’aprile. Ma perché è nata questa tradizione?

Si tratta di una consuetudine, che coinvolge molti Paesi del mondo, le cui origini non sono molto note, anche se sono state avanzate delle tesi diverse. A partire da quella che vorrebbe il beato Bertrando di San Genesio salvare la vita a un papa a cui si era conficcata una spina di pesce in gola. Per questa ragione il pontefice avrebbe stabilito all’epoca che il primo di aprile, nella cittadina di Aquileia, non si consumasse pesce.

Se ci spostiamo in Francia, invece, questa tradizione sarebbe nata quando si è iniziato a utilizzare il calendario gregoriano, decisione che ha spostato il Capodanno al primo giorno di gennaio, mentre prima veniva festeggiato tra il 25 marzo e il primo aprile. Quindi la tradizione vuole che quel giorno ci si scambiassero pacchetti vuoti.

Teorie, perché di origini “ufficiali” di questa tradizione non se ne conoscono. Nel tempo, però, ha preso piede l’usanza di fare degli scherzi divertenti proprio in occasione del primo di aprile.

E se invece si mandassero, ad amici e parenti, delle frasi come scherzi per il pesce d’aprile?

DiLei ha scelto le citazioni e gli aforismi più divertenti da dedicare agli amici il primo di aprile, frasi per regalare qualche istante di ilarità alle persone alle quali vogliamo bene.

Cosa scrivere per il pesce d’aprile: le frasi

Frasi perfette per strappare un sorriso: sono quelle da scrivere per il pesce d’aprile quando tutti si aspettano qualche scherzo o una risata. Possono essere collegate con questa giornata particolare, oppure possono semplicemente essere divertenti e far sorridere. Ecco le citazioni, gli aforismi e le frasi da scrivere per il pesce d’aprile.

Scusate il ritardo! Ero a pesca di pesci di aprile con una rete ferroviaria. (Groucho di Dylan Dog)

Scherzando, si può dire di tutto, anche la verità. (Sigmund Freud)

Anche gli dèi amano gli scherzi. (Platone)

Se i giornalisti avessero tutto l’anno la prudenza e la diffidenza che hanno con le notizie il 1° aprile, l’informazione sarebbe migliore. (Luca Sofri)

Fai attenzione quando leggi libri di medicina. Potresti morire di un errore di stampa. (Mark Twain)

L’esperienza insegna che gli uomini non hanno mai imparato nulla dall’esperienza. (George Bernard Shaw)

Il mio modo di scherzare è dire la verità. È lo scherzo più divertente al mondo. (George Bernard Shaw)

“Sai una cosa? Presto avremo un bambino”.

“Scherzi?”.

“No, avremo proprio un bambino: me l’ha detto il dottore, è sicuro. Sarà il mio regalo per Natale”.

“Ma a me bastava una cravatta!”. (Woody Allen)

In Francia, lo scherzo è re e signore di tutto: si scherza sul patibolo, alla Beresina, sulle barricate, e qualche francese probabilmente scherzerà anche alla grande assise del Giudizio universale. (Honoré de Balzac)

Il primo d’aprile è il giorno in cui ricordiamo cosa siamo gli altri 364 giorni dell’anno. (Mark Twain)

Come fare un pesce d’aprile su WhatsApp

Non è facile fare uno scherzo per messaggio, quindi il modo migliore per fare un pesce d’aprile su WhatsApp è madare delle citazioni e degli aforismi divertenti: frasi per fare degli scherzi in occasione del giorno più simpatico dell’anno e regalare un sorriso a chi le riceve.

Oggi è il 1 aprile, giorno in cui molti cercano di ingannare i loro amici e parenti.

Da non confondere con il 15 aprile, quando la gente cerca di ingannare il fisco. (Jay Leno)

Se c’è qualcosa che ci può insegnare questa tragedia è che la vita di un modello è un bene preziosissimo. Solo perché abbiamo addominali squadrati e dei lineamenti stupendi non vuol dire che non possiamo morire in un incidente durante un litigio a base di benzina. (Zoolander)

– Ricordati che devi morire!

– Come?

– Ricordati… che devi morire!

– Va bene…

– Ricordati che devi morire!

– Sì, sì… no… mo’ me lo segno… (Non ci resta che piangere)

Io non è che sia contrario al matrimonio, però mi pare che un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi. (Massimo Troisi)

La prova che nell’universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato.

(Bill Watterson)

Io amo l’umanità; è la gente che non sopporto! (Charles Schulz)

Sono rientrato a casa e ho trovato Frank, il mio migliore amico, a letto con mia moglie. Gli ho detto: “Frank, io devo! Ma tu?”. (Billy Crystal)

Frasi sul mese di aprile

Il mese di aprile è il primo in cui ci immergiamo totalmente nella Primavera: si tratta di un periodo dell’anno molto bello, in cui si assiste a una sorta di rinascita. Un momento speciale durante il quale si può ammirare il risveglio della natura in tutta la sua potenza e bellezza. Un mese che prende il via con l’ironia del pesce d’aprile, da tradizione il primo del mese, per poi proseguire per tutti gli altri giorni con riflessioni, citazioni e aforismi: le frasi sul mese di aprile da condividere.