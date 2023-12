Fonte: iStock Le frasi migliori e gli aforismi per i problemi sulla vita di coppia

La vita di coppia può essere meravigliosa e unica, ma anche difficile, in alcuni momenti più di altri. Non sempre è facile capire i segnali di crisi in una coppia, che generalmente sono condivisi tra i due partner e riguardano svariati aspetti, non uno solo.

Spesso, essendoci un grande amore alla base del rapporto, si tende a sottovalutare la cosa, a normalizzare i litigi e i momenti più brutti, a pensare che per tutte le coppie esistono i momenti no. È importante però avere il coraggio di affrontare le crisi e gli attimi di sconforto, la crisi di coppia può essere superata solo se i due partner sono in grado e hanno la voglia di affrontarla, di rimettersi in gioco, di venirsi incontro, di parlarne e cercare soluzioni.

I momenti no non devono essere protratti nel tempo, perché a lungo andare spengono lentamente il rapporto, senza farsi notare. Vediamo alcune delle più belle frasi sulla vita di coppia in crisi, sui problemi tra partner, che DiLei ha scelto per te.

Frasi per ricostruire un rapporto

Per chi ha un partner che ama, la vita di coppia è meravigliosa, ricca di momenti di affetto reciproco, di istanti magici, di carezze, di abbracci e frasi dolci, di gesti che scaldano il cuore. Non dimentichiamo però che la vita ci porta a essere sempre di corsa, stressati, e ad affrontare problemi personali e non, che spesso ci innervosiscono e ci portano a essere involontariamente distanti anche dalle persone che amiamo, facendo loro del male.

Spesso non è facile capire un amante che soffre, non si riesce a stare accanto a una persona che sta attraversando un brutto momento come si dovrebbe. E questo può portare dei segnali di crisi in una coppia. Uno degli strumenti più importanti per ricostruire il rapporto e rafforzare il legame è senza dubbio il dialogo, le parole sono una grande medicina, soprattutto se sincere e ricche di amore, rispetto e comprensione. Vediamo alcune frasi per ricostruire un rapporto in crisi:

e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo. (Pablo Neruda) L’assenza è per l’amore ciò che il vento è per il fuoco; estingue quello piccolo, ravviva quello grande. (De Bussy)

Scusa sai non ti vorrei mai disturbare ma puoi dirmi come questo può finire? (Tiziano Ferro)

È facile stare insieme quando va tutto bene. Il difficile è quando si devono superare le montagne, fa freddo e tira vento. Allora, forse, per trovare calore, uno si deve fare un poco più vicino. (Maurizio De Giovanni)

Se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola. (Massimo Gramellini)

È il momento di alzarsi, piccola. Sto per accendere la luce. Voglio inseguire l’alba insieme a te. Buongiorno, splendore. (E. L. James)

Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altra. E questo deve essere, questo è l’essenziale. (Gabriele D’Annunzio)

Se tu non mi ami, non importa, sono in grado di amare per tutti e due. (Hemingway)

Due anime ma un singolo pensiero, due cuori che battono come uno. (Barone Friedrich Halm)

Posso renderti felice, – disse lui… – E a casa vicino al fuoco, ogni volta che alzerai lo sguardo io sarò lì; e ogni qualvolta che alzerò lo sguardo, tu sarai lì. (Thomas Hardy)

Capisce perché la gente si tiene per mano. Aveva sempre pensato che fosse questione di possessività, un modo per dire: “Questa è mia proprietà”. Invece è un modo per mantenere il contatto. Un modo di comunicare senza parole. Un modo per dire “Ti voglio con me” e “Non te ne andare”. (Cassandra Clare)

Siamo angeli con un’ala sola, solo restando abbracciati possiamo volare. (Luciano De Crescenzo)

Senza volontà, senza desiderio di stare insieme, i figli possono essere un’ottima scusa per andarsene. (Fabio Volo)

L’Amore non è una passione. L’Amore non è una emozione. L’amore è una comprensione profonda del fatto che in qualche modo l’altro ti completa. Qualcuno ti rende un cerchio perfetto; la presenza dell’altro rinforza la tua presenza. (Osho)

Ecco perché preferisco non parlarne con gli altri. Non capirebbero, e io non sento il bisogno di spiegare, semplicemente perché il mio cuore sa quanto sia stato vero. Quando penso a te, non posso fare a meno di sorridere, perché sento che mi hai completato. (Nicholas Sparks)

Una vita in coppia armonica e concorde non si copia né si incolla, ma si costruisce con pazienza, perseveranza e, soprattutto, con reciproca comprensione e tolleranza. (Jean-Paul Malfatti)

Bisogna essere almeno in due per sentirsi soli. (Mirko Badiale)

Distrugge i propri nervi l’essere amabile ogni giorno con lo stesso essere umano. (Benjamin Disraeli)

Vivere insieme è un’arte, un cammino paziente, bello e affascinante. Non finisce quando vi siete conquistati l’un l’altro… Anzi, è proprio allora che inizia! (Papa Francesco)

Quasi contro la sua volontà, si sentì diventare molle e flessuosa e allungarsi verso l’alto per intrecciargli le braccia intorno al collo come un girasole si volta verso la luce. (Cassandra Clare)

L’amore è uno spirito dentro due corpi. (Percy Bysshe Shelley)

Nulla è più bello che l’unione di due persone dove l’amore è maturato attraverso gli anni, dalla piccola ghianda di passione fino all’albero dalle grandi radici. Sopravvissuto a tutte le vicissitudini, e ricco con i suoi molteplici rami, ogni foglia conserva per sempre la sua dolce importanza ed unicità. (Victoria Sackville-West)

Ogni cosa con lui mi sembra talmente naturale, come se ci frequentassimo da una vita intera. (Daniela Volontè)

Il mio passato è il mio passato. È un fatto. Non posso cambiarlo. Sono fortunato che tu non ne abbia uno, perché impazzirei se l’avessi. (E. L. James)

Quando lei si addormenta sulla tua spalla e tu resti immobile per non svegliarla. E ti chiedi come faccia il cuore a stare così comodo. (Fedez)

Un gran numero di persone si innamora o si sente attratta da una persona che offre la minore possibilità di un’unione armoniosa. (Rudolf Dreikurs)

Il filo che lega due persone deve essere molto elastico per non rompersi. (Mogol)

Uno spettacolo per gli dei la vita di due innamorati. (Goethe)

La maggior parte dei componenti del sesso maschile non riesce a tollerare l’idea di vivere con qualcuno alla propria altezza. (John Stuart Mill)

Certi amori, pur abitando sotto lo stesso tetto, vivono più lontani che a migliaia di chilometri. (Luciano Sante Manara)

Oggigiorno il messaggio è: prenditi la donna che vuoi. È come girare per il supermercato con la lista della spesa. Tette grosse, ok. Sedere alto, ok. Non rompe. Perfetta. Invece la domanda che bisogna porsi non è “cosa voglio?”, ma “cosa ho da offrirle?”. (Hugh Jackman)

In questo lasciare e prendere, fuggire e ricercarsi, sembra davvero di vedere una determinazione superiore: si dà atto a tali esseri di una sorta di volontà e capacità di scelta, e si trova del tutto legittimo un termine tecnico come affinità elettive. (Goethe)

Nel mondo moderno ci sono due tipi di coppie: quelle borghesi privilegiate (edonistiche) che concepiscono il piacere distinto e separato dalla procreazione e quelle popolari, che per ignoranza e bestialità non arrivano a una simile concezione. (Pier Paolo Pasolini)

Lei come tutte le donne si fa prendere dall’idea romantica che basta voler stare insieme per riuscirci ed essere felici e contenti. (Fabio Volo)

Com’è importante stare a due, maschio e femmina, per questa città. Chi sta solo è meno di uno. (Erri De Luca)

Frasi sulla vita di coppia infelice

Con gli anni è importante capire quali sono i campanelli d’allarme che indicano una coppia in crisi, i momenti peggiori, che potrebbero trasformarsi in tragedie. I partner lo sanno quando c’è qualcosa che non va, quando non vanno d’accordo o battibeccano per ogni piccolezza: alla base c’è spesso una motivazione profonda, che può derivare da mancanza di affetto, di comprensione, di rispetto.

Riconoscere i segnali può essere importante per capire, nel tempo, se la coppia sta prendendo una piega pericolosa ed è arrivato il momento di tirare i remi in barca, mettere da parte l’orgoglio e iniziare a parlare per risolvere la situazione. In ogni caso, DiLei ha scelto per voi una serie di frasi sui problemi della vita di coppia in crisi, per aiutarvi a comprendervi o darvi conforto:

Che cosa sono i problemi di coppia? Se ci sono problemi, non c’è coppia. (Romain Gary)

Addio coppia

Vedrò l’ombra che divenisti. (Stephane Mallarmé) L’amore non muore mai di morte naturale. Muore perché noi non sappiamo come rifornire la sua sorgente. Muore di cecità e di errori e tradimenti. Muore di malattia e di ferite, muore di stanchezza, per logorio o per opacità. (Anaïs Nin)

Ci sono complicità che, quando finiscono, portano la coppia alla sua fine. (Delphine De Vigan)

Come avevano fatto a passare gli ultimi sedici anni a disimpararsi a vicenda? Come aveva fatto la somma di tutta la presenza a trasformarsi in assenza? (Jonathan Safran Foer)

quando erano innamorate. Il ricordo dell’amore è solo un pensiero gelato, un sentimento che un tempo ha infiammato il cuore e di cui adesso si vede il riflesso e non si sente più il calore. (Fabrizio Caramagna) È solo un attimo o due nel corso della vita e tutto il resto è solo sopportarsi l’un l’altro con le proprie pazzie. (David Grossman)

Una coppia ben assortita: l’uno finge di ignorare quello che l’altro finge di sapere. (Jean Josipovici)

Un rapporto di coppia è come un giardino, per crescere rigoglioso deve essere annaffiato regolarmente. (John Gray)

Le parole se ne stanno zitte sulla soglia a un passo da te che resti fuori, e io non so come chiamarti e chiederti di tornare indietro. È così che nascono gli addii. (Fabrizio Caramagna)

se il vento che è fuori con la sua grande ombra, entrasse improvvisamente in casa, fra le coperte, sotto il cuscino e cambiasse l’amore delle coppie stanche con uno diverso, facendo rinascere i respiri, i battiti, i desideri. (Fabrizio Caramagna) In ogni vita di coppia è sempre possibile il respiro del desiderio se l’amore continua a esistere. (Massimo Recalcati)

La crisi di coppia nasce quando comincia a mancare la fedeltà al patto d’amore iniziale. Ci si era detti “ti amerò per sempre”, ma nelle difficoltà inaspettate il patto perde forza e si fa strada la delusione e la rabbia. (Maddalena Petrillo)

Una coppia in crisi è come una bella scatola vuota: un contenitore senza contenuti, un gomitolo di insoddisfazioni, di emozioni negative che si attribuiscono al partner e che fanno stare molto male. (Umberta Telfener)

Se non soffre nessuno, non è mai iniziato. Se soffrono entrambi, non è mai finito. (Marilyn Monroe) Nel loro essere coppia, C. ed L. avevano scelto una cornice talmente bella, fatta di viaggi, pezzi di antiquariato, cene mondane e auto di lusso, che alla fine si erano dimenticati di riempirla dell’unica cosa che contava: l’amore. (Fabrizio Caramagna)

L’uomo e la donna sono nati per amarsi, ma non per vivere insieme. Gli amanti celebri della storia hanno sempre vissuto separati. (Noel Clarasó Daudí)

e poesie in un barattolo vicino alla finestra che aspettano di essere liberate. Un giorno trovi la persona che ami e tutto questo succede in modo così inaspettato e sorprendente. Ogni cosa è una canzone, e da ogni barattolo nasce una poesia. Poi passano i mesi, gli anni e arriva un giorno in cui tutto cambia. Io e tua madre non riuscivamo più a cantare le nostre canzoni, non riuscivamo più a liberare le poesie dai barattoli. (Fabrizio Caramagna) Io penso che la coppia che dura di più sia quella dove ognuno dei due riesce a stare solo. (Massimo Recalcati)

Legge estiva delle foto di coppia: se posta una foto al tramonto mentre sta con te, vuol dire che lì ci voleva stare con un altro. (Ester Viola)

C’è una sola cosa peggiore di un matrimonio senza amore: uno in cui c’è amore, ma da una parte sola. (Oscar Wilde)

Tu avverti la realtà come risposta, io come domanda… è questa la differenza tra noi due, nella coppia, e questa la differenza tra donna e uomo, tra diversi. (Sándor Márai)

Era finita, le dispiaceva che fosse finita, ma era venuto meno l’amore. Fui sopraffatto da un senso di tradimento, tradimento perché una relazione, nella quale avevo investito così tanto, era stata dichiarata fallita senza che nemmeno me ne accorgessi. (Alain de Botton)

Io e te supereremo lo squallore e le miserie della coppia, le trappole dell’amore. Ne usciremo non indenni ma vivi. (Jacopo Ramonda)

Frasi di incoraggiamento per momenti difficili

Nella vita frenetica di tutti i giorni, purtroppo le difficoltà sono tante per tutti, e anche nella coppia a volte sembrano degli ostacoli insormontabili. Quando si iniziano a vivere momenti meno piacevoli, sembra che la scalata non finisca mai, continuano ad accumularsi difficoltà e pensieri negativi, e anche la coppia ne può risentire. È importante restare uniti e affrontare tutto sempre insieme, mano nella mano. Di seguito vediamo una brevissima raccolta di frasi di incoraggiamento per momenti difficili, scelte da DiLei per la vita di coppia in crisi, per aiutare a superare i momenti bui:

Quel che non mi uccide, mi rende più forte. (Friedrich Nietzsche)

Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi. (Muhammad Ali)

Quando meno ce lo aspettiamo, la vita ci pone davanti una sfida, per provare il nostro coraggio e la nostra volontà di cambiamento. (Paolo Coelho)

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)

Niente impedirà al sole di sorgere di nuovo, neppure la notte più oscura. Poiché oltre la nera cortina della notte c’è sempre un’alba che ci aspetta. (Khalil Gibran)

Vi diranno che non siete abbastanza. Non fatevi ingannare, siete molto meglio di quello che vi vogliono far credere. (Karol Wojtyla)

In mezzo a ogni difficoltà si trova un’opportunità. (Albert Einstein)

Non temete i momenti difficili, il meglio viene da lì. (Rita Levi Montalcini)

Chi è felice farà felici anche gli altri, chi ha coraggio e fiducia non sarà mai sopraffatto dalla sventura. (Anna Frank)

Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano. (Martin Luther King Jr.)

Frasi sulla complicità di coppia

Anche dopo parecchio tempo che stanno insieme, due partner che si amano non dovrebbero mai perdere una cosa fondamentale: la complicità di coppia. Un valore inestimabile, uno di quei fattori che più di tutti aiuta a mantenere vivo il rapporto, con quel pizzico di vivacità e ardore.

Vediamo alcune frasi che possono aiutare a superare un momento difficile nella vita di coppia in crisi, che ricordano quanto è importante la complicità tra due partner che vivono insieme un rapporto: