Le più celebri frasi di Nelson Mandela: la pace, il coraggio, la libertà

Conosciamo tutti Nelson Mandela, un uomo che ha fatto parlare di sé, politico e attivista sudafricano, presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999. Grandissimo nemico dell’apartheid, la politica di segregazione razziale istituita nel 1948 dal governo di etnia bianca del Sudafrica rimasta in vigore fino al 1991 – una vera e propria restrizione dei diritti civili su base razzista.

Ha ottenuto il Premio Nobel per la Pace nel 1993. È stato il primo presidente sudafricano non bianco a ricoprire la carica, da sempre attivista per i diritti civili e avvocato, “a causa” della sua lotta contro il segregazionismo razziale ha scontato ben 27 anni di carcere duro, in isolamento. Un grandissimo esempio di pace, libertà, coraggio, vita.

Nato il 18 luglio 1918, sono trascorsi 105 anni, vediamo alcune delle più celebri frasi di Nelson Mandela, che possono essere di grande insegnamento per tutti noi; un uomo di grandi, immensi valori: le migliori citazioni scelte per te da DiLei.

Frasi di Nelson Mandela sul coraggio

Un grande personaggio per il mondo intero, un vero rivoluzionario e un uomo di un governo, votato alla pace e alla riconciliazione. Per anni ha lottato per i diritti degli uomini di colore in Sudafrica, vittime del segregazionismo razziale.

Un grandissimo leader del movimento anti-apartheid, la sua personalità e tutto il suo operato si sono rivelati indispensabili per la caduta di tale regime, nonostante purtroppo – proprio per aver spesso fatto sentire la sua voce – ha trascorso tantissimi anni in carcere.

Nelson Mandela è ancora oggi, a dieci anni dalla sua scomparsa, uno dei più grandi simboli dell’uguaglianza e dell’antirazzismo. Premio Nobel, Premio Lenin per la Pace e Premio Sakharov per la libertà di pensiero. Ha sempre lottato per ottenere la liberazione del suo popolo, ha dimostrato un grandioso coraggio per la sua intera esistenza, mettendo spesso a rischio la sua vita per salvare quella degli altri. Vediamo alcune delle frasi di Nelson Mandela sul coraggio, che DiLei ha scelto per te:

Sembra sempre impossibile finché non lo hai fatto.

Le persone coraggiose non hanno paura di perdonare, per il bene della pace.

Non mi giudicate per i miei successi ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi.

Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso.

È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.

Tutti possono migliorare a dispetto delle circostanze e raggiungere il successo se si dedicano con passione a ciò che fanno.

Coloro che affrontano i problemi con atteggiamento intollerante non sono adatti alla lotta.

L’uomo coraggioso non è colui che non prova paura, ma colui che riesce a superarla.

La parte più grande della nostra felicità o infelicità dipende dal nostro carattere e non dalle circostanze.

Ho sviluppato una forza interiore che mi ha fatto dimenticare la povertà in cui versavo, la sofferenza, la solitudine e la frustrazione.

Ho imparato che il coraggio non è la mancanza di paura, ma la vittoria sulla paura. L’uomo coraggioso non è colui che non prova paura ma colui che riesce a controllarla.

Una delle cose più difficili non è cambiare la società, ma cambiare te stesso.

Nella vita di qualunque nazione viene sempre il momento in cui restano solo due opzioni: arrendersi o combattere.

I veri leader devono essere in grado di sacrificare tutto per il bene della loro gente.

La lotta non si può condurre efficacemente nell’isolamento.

Il coraggio deve crescere di pari passo con il pericolo.

Unitevi! Mobilitatevi! Lottate! Tra l’incudine delle azioni di massa ed il martello della lottaarmata dobbiamo annientare l’apartheid.

Se potessi ricominciare da capo, farei esattamente lo stesso. E così farebbe ogni uomo che ha l’ambizione di definirsi tale.

Le difficoltà piegano alcuni uomini ma ne rafforzano altri. Non esiste ascia sufficientemente affilata da poter tagliare l’anima di un peccatore che continua a provare, armato solo di speranza, con la convinzione che alla fine riuscirà a rialzarsi.

Non si illumina nulla in questo mondo se tu ti ritiri, appassisci.

Credo che essere gentili e premurosi sia la vera base di un cambiamento reale.

Frasi di Nelson Mandela sulla vita

Nelson Mandela è nato 105 anni fa a Mvezo, un villaggio del Sudafrica, nella tribù di etnia Xhosa. La sua famiglia era reale e il suo nome d’origine – Rolihlahla – significa profeticamente “attaccabrighe”. Nelson è invece il nome che la maestra del collegio britannico frequentato da ragazzo scelse per lui.

Una figura fondamentale per la storia, abbiamo seguito per anni le sue lotte e i suoi continui scontri per la libertà e i diritti del popolo nero, contro le leggi di discriminazione razziale dei bianchi. Un uomo di grande coraggio, votato alla pace assoluta, che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro il razzismo, disposto a morire per poter assicurare una vita migliore ai suoi concittadini.

Motivo per il quale è stato arrestato e restò in prigione per ben 27 anni, colpevole solo di voler combattere ogni politica di disuguaglianza e povertà; è stato uno degli uomini che ha dimostrato più coraggio in assoluto, opponendo grande resistenza al regime segregazionista sudafricano.

Nel 1990 venne liberato dalla prigione e diventò, nel 1994, Presidente del Sudafrica, alle prime elezioni a suffragio universale.

Il suo fu un carcere duro, di totale isolamento, ma questo non gli fece cambiare pensiero e atteggiamento, anzi. Ha sempre dichiarato di essere disposto a morire per ciò in cui credeva, il suo sogno era vedere una società giusta ed equa. Queste alcune delle sue parole al processo: “Ho nutrito l’ideale di una società libera e democratica, in cui tutte le persone vivono insieme in armonia… Questo è un ideale per cui vivo e che spero di realizzare. Ma se è necessario, è un’ideale per il quale sono pronto a morire”.

Ancora oggi la nostra società appare sempre più ricca di divisioni, discriminazioni e scontri. Dovremmo tutti prendere come insegnamento le parole e la lotta di uomini come Nelson Mandela, per portare nel mondo gentilezza e solidarietà verso il prossimo. Vediamo alcune delle più celebri frasi di Nelson Mandela sulla vita e il modo di pensare:

La morte è inevitabile. Quando un uomo ha compiuto quello che ritiene essere il suo dovere nei confronti della sua gente e del suo Paese, può riposare in pace. Penso di essermi impegnato in tal senso ed è per questo che potrò dormire sereno per l’eternità.

Una buona testa ed un buon cuore sono sempre una formidabile combinazione

L’educazione è l’arma più potente che si può usare per cambiare il mondo.

Dobbiamo usare saggiamente il tempo e capire che i tempi sono sempre maturi per fare la cosa giusta.

La nostra compassione umana ci lega l’uno all’altro, non per pietà o condiscendenza, ma come esseri umani che hanno imparato a trasformare la sofferenza comune in speranza per il futuro.

Il compito più difficile nella vita è quello di cambiare se stessi.

Non c’è passione nel vivere in piccolo, nel progettare una vita che è inferiore alla vita che potresti vivere.

Più potente della paura per l’inumana vita della prigione è la rabbia per le terribili condizioni nelle quali il mio popolo è soggetto fuori dalle prigioni.

Ci sono state occasioni nelle quali l’aggressione fisica non è stata così grave quanto l’oppressione psicologica sofferta dalla popolazione nera durante l’apartheid. È una tortura psicologica impossibile da descrivere a parole.

Pensare è una delle armi più efficaci quando si affrontano i problemi.

Una preoccupazione di base per il gli altri nella nostra vita individuale e di comunità può fare la differenza nel rendere il mondo quel posto migliore che così appassionatamente sogniamo.

Lo scopo di esseremarito e moglie è abbracciarsi quando i tempi duri bussano alla porta.

Niente come tornare in un luogo rimasto immutato ci fa scoprire quanto siamo cambiati.

Non dobbiamo essere vittime del nostro passato, lasciamo andare la nostra amarezza. Tutti noi possiamo raggiungere grandi traguardi.

Frasi di Nelson Mandela sulla pace

Nelson Mandela è stato ed è ancora un personaggio di grande ispirazione per tutti, il vero simbolo della pace e dell’uguaglianza tra gli uomini. È grazie a lui che è stata abolita l’apartheid in Sudafrica, nella sua vita Mandela ha sempre dimostrato quanto fosse importante combattere per la pace, la libertà, l’uguaglianza tra esseri umani, contro il razzismo.

La vita di Nelson Mandela è stata molto difficile, per quello che faceva e in cui credeva è stato condannato a morte e ha ricevuto più e più volte gravi minacce, ma nulla è servito a distrarlo dal suo grande progetto di pace, che aveva un unico obiettivo: costruire un futuro migliore per tutti, sempre mantenendo un bel sorriso sulle labbra, nonostante tutto. Ecco alcune frasi sulla pace che DiLei ha deciso di condividere:

Nessuno nasce odiando i propri simili a causa della razza, della religione o della classe alla quale appartengono. Gli uomini imparano a odiare, e se possono imparare a odiare, possono anche imparare ad amare, perché l’amore, per il cuore umano, è più naturale dell’odio

Nessuno è nato schiavo, né signore, né per vivere in miseria, ma tutti siamo nati per essere fratelli.

Il perdono libera l’anima, rimuove la paura. È per questo che il perdono è un’arma potente.

La pace è un sogno, può diventare realtà… Ma per costruirla bisogna essere capaci di sognare.

Odio intensamente le discriminazioni razziali, in ogni loro manifestazione. Le ho combattute tutta la mia vita, le continuo a combattere e lo farò fino alla fine dei miei giorni.

Ho dedicato tutta la mia vita alla lotta del popolo africano. Ho combattuto il predominio dei bianchi e ho combattuto il predominio dei neri. Ho accarezzato l’ideale di una società libera e democratica, in cui tutti possano vivere insieme in armonia e con le stesse opportunità. È un ideale che spero di vedere realizzato, se vivrò abbastanza a lungo. Ma se sarà necessario, Vostro Onore, è un ideale per cui sono pronto a morire.

La pace non è un sogno: può diventare realtà; ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare.

Per fare la pace con un nemico, dovete lavorare con questo nemico, e questo nemico diventerà vostro complice.

Non compromettere i tuoi principi, ma non umiliare i tuoi avversari. Nessuno è più pericoloso di chi viene umiliato.

Sogno un’Africa che sia in pace con se stessa.

Frasi di Nelson Mandela sulla libertà

Nelson Mandela ci ha insegnato che non dovremmo mai perdere la speranza, che dovremmo sempre combattere per realizzare i nostri sogni. Se vogliamo raggiungere degli obiettivi nella vita, dobbiamo imparare a definirli e fare di tutto per esaudire i nostri desideri, senza mai arrenderci.

Il più grande obiettivo di Nelson Mandela era porre fine all’apartheid: sembrava impossibile, ma non si è mai arreso, nonostante le difficoltà, ha messo più volte a rischio la sua vita, ma ce l’ha fatta, ha realizzato il suo sogno.

Premio Nobel per la Pace, ha combattuto per la libertà di coloro che erano ritenuti diversi e senza alcun diritto, senza alcuna dignità. Ognuno di noi può prendere esempio da Nelson Mandela, nel suo piccolo, per contribuire a migliorare la sua esistenza e quella degli altri. Vediamo alcune delle più significative frasi di Nelson Mandela sulla libertà, e cerchiamo di fare tesoro degli insegnamenti che ci ha lasciato: