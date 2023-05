Frasi sulla rabbia, per imparare ad affrontarla e farla diventare una risorsa

Si sa, il risentimento e la delusione sono sentimenti che rischiano di avvelenare l’anima, a meno che le frasi sulla rabbia non ci aiutino a razionalizzare le emozioni negative. In questo modo possiamo trasformarle in risorse positive per affrontare un momento no e per ripartire da zero. Forti più che mai.

Una storia d’amore che finisce, il tradimento di un’amica, l’abbandono di un familiare. Possono essere tanti i motivi che ci spingono a provare risentimento verso coloro che credevamo non avrebbero mai potuto farci del male. È una fase normale, ma che va superata per ritrovare la serenità. Ecco perché DiLei ha deciso di raccogliere gli aforismi e le citazioni più significativi sui quali riflettere.

Frasi sulla rabbia e delusione

I sentimenti negativi non sono mai isolati, non arrivano mai dal nulla. C’è sempre una ragione ad accenderli e, il più delle volte, è atavica. È da ricercare in un vissuto lontano, in un’esperienza che ha lasciato il segno. Sì, perché l’ira cammina a braccetto con la delusione, e arriva quando la propria fiducia è stata riposta troppo spesso nelle mani sbagliate. A tal proposito, ecco le frasi sulla delusione per un’amicizia finita.

Ira è breve furor (Francesco Petrarca).

Non insegnate ai vostri figli a non essere mai arrabbiati; insegnate loro come arrabbiarsi (Lyman Abbott).

La rabbia è un acido che può fare più male alla nave in cui è immagazzinato che a qualsiasi cosa su cui è versato (Mark Twain).

La rabbia che si manifesta ci mostra che non eravamo in sintonia con la nostra sensibilità più profonda. Quindi non dobbiamo reprimere la rabbia, bensì parlare con essa (Anselm Grün).

È da tutti ed è facile arrabbiarsi, e donare denaro e far spese: ma farlo con chi si deve, nella misura giusta, al momento opportuno, con lo scopo e nel modo convenienti, non è più da tutti né facile. Ed è per questo che il farlo bene è cosa rara, degna di lode e bella (Aristotele).

Se sei arrabbiato, conta fino a dieci prima di parlare. Se sei molto arrabbiato, conta fino a cento (Thomas Jefferson).

Nulla può accadere all’uomo che non attenga alla sua condizione di uomo, così come nulla può capitare al bue, alla vite o alla pietra che non sia proprio della loro natura. Dunque, se ci accade ciò che per noi è solito e naturale perché dovremmo arrabbiarci? La natura universale non può arrecarci nulla di insopportabile (Marco Aurelio).

In preda alla rabbia è meglio astenersi sia dalla parola che dall’azione (Pitagora).

Con un atto di rabbia puoi ottenere quello che desideri. Per un gesto di bontà prima o poi ti girano le spalle (Romano Battaglia).

Provare risentimento è come bere veleno e sperare che uccida i tuoi nemici (Nelson Mandela).

Parla quando sei arrabbiato e farai il miglior discorso di cui ti pentirai (Ambrose Bierce).

Un uomo arrabbiato apre la bocca e chiude gli occhi (Marco Porcio Catone).

Un pettirosso chiuso in gabbia mette tutto il cielo in rabbia (William Blake).

Non lottare mai con un uomo che non ha nulla da perdere (Baltasar Gracián).

La rabbia repressa può avvelenare una relazione tanto quanto le parole più crude (Joyce Brothers).

Cinque grandi nemici della pace abitano in noi: l’avarizia, l’ambizione, l’invidia, la rabbia e l’orgoglio. Se questi nemici dovessero d’incanto sparire, tutti godremmo infallibilmente di una pace senza fine (Petrarca).

Osiamo esplodere! Qualunque malessere è più sano di quello provocato da una rabbia accumulata (Emil Cioran).

Anche le formiche, nel loro piccolo, si incazzano (Marcello Marchesi).

Quando siamo arrabbiati, il nostro avversario ha raggiunto il suo scopo, siamo in suo potere (Ernst von Feuchtersleben).

Colui che ha l’amore rende a sé estranea l’ira, ma chi coltiva l’odio raccoglie per sé fatiche inopportune (Giovanni Climaco).

Tutto ciò che inizia in rabbia finisce in vergogna (Benjamin Franklin).

Contro le cose non conviene adirarsi, giacché esse non se ne curano affatto (Marco Aurelio).

La rabbia non è mai senza una ragione, ma raramente ne ha una buona (Benjamin Franklin).

L’ira è il ricordo di un odio nascosto o di un rancore (Giovanni Climaco).

Frasi zen sulla rabbia

E quale miglior strumento possiede l’uomo per poter leggere le frasi sulla rabbia in maniera costruttiva e propositiva. Se si prova a distaccarsi dal dolore e si analizzano i fatti per quello che sono, si può trovare la strada giusta per trasformare il risentimento in un’emozione di rinascita e crescita.

Per cambiare il pensiero degli altri serve l’affetto e non la rabbia (Dalai Lama).

Il miglior combattente non è mai arrabbiato (Lao Tzu).

Nell’ira, non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira (Paolo di Tarso).

Non sarai punito per la tua rabbia, sarai punito dalla tua rabbia (Buddha).

Perché l’ira dell’uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio (Giacomo il Giusto).

La rabbia è il nemico della non violenza e l’orgoglio è un mostro che la inghiotte (Mahatma Gandhi).

Le tigri dell’ira sono più sagge dei cavalli della sapienza (Saul Bellow).

Trattenere la rabbia e il rancore è come tenere in mano un carbone ardente con l’intento di gettarlo a qualcun altro: sei tu quello che viene bruciato (Buddha).

Quando sale la rabbia, pensa alle conseguenze (Confucio).

Avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio (Gesù).

Non si può stringere una mano tenendo il pugno chiuso (Indira Gandhi).

La rabbia può procurare un momentaneo successo dandoti una certa soddisfazione per un breve periodo, ma alla fine causerà ulteriori difficoltà (Dalai Lama).

Ogni giorno, quando ti svegli pensa: oggi sono fortunato perché mi sono svegliato, sono vivo, ho una preziosa vita umana, non la sprecherò. Userò tutte le mie energie per migliorarmi, per aprire il mio cuore agli altri, avrò per gli altri parole gentili e non pensieri cattivi e non mi arrabbierò, ma cercherò di far più bene che posso (Dalai Lama).

Frasi di rabbia verso una persona

La collera non è un’emozione facile da gestire, ecco perché la riserviamo solo a chi ci ha ferito davvero, a qualcuno che aveva un posto speciale nel nostro cuore e ha dimostrato di non meritarlo. Ma, attenzione, alle volte la rabbia non fa vedere gli avvenimenti dalla giusta prospettiva. Prima di incanalare il proprio risentimento verso qualcuno, chiediamoci se ne vale veramente la pena.

Ero arrabbiato con il mio amico: io glielo dissi, e la rabbia finì. Ero arrabbiato con il mio nemico: non ne parlai, e la rabbia crebbe (William Blake).

Non permetterò a nessun uomo di degradare la mia anima facendomi provare odio per lui (Booker T. Washington).

La rabbia è stupida, e la stupidità ti ucciderà più sicuramente della lama del tuo avversario (Patricia Briggs).

Le piccole menti malvagie abbondano di rabbia e vendetta e sono incapaci di provare il piacere di perdonare i loro nemici (Philip Stanhope).

Scrivi sempre lettere piene di rabbia ai tuoi nemici. Ma non spedirle mai (James Fallows).

Gli uomini in collera colpiscono quelli che gli augurano il meglio (William Shakespeare).

Dobbiamo trasformare la rabbia non in un fuoco distruttivo ma in un fuoco capace di cuocere (Clarissa Pinkola Estès).

La mia rabbia è la rabbia dei vecchi molto più forte di quella dei giovani: voglio conoscere me nel rapporto con gli altri, perché un vecchio ha tutti i dati necessari (Cesare Zavattini).

Colui che ti fa arrabbiare ti conquista (Elizabeth Kenny).

Quando un uomo ha torto e non vuole ammetterlo, finisce sempre con l’arrabbiarsi (Thomas Chandler Haliburton).

Frasi sulla rabbia, è questione di tristezza

Le frasi sulla rabbia possono essere davvero illuminanti, dirci quanto profondo possa essere il sentimento da cui nasce la collera verso qualcuno. Sono la tristezza, le aspettative disattese a provocare la tristezza. Solo allontanandola possiamo percorrere la via della guarigione. A tal proposito, ecco alcune frasi sull’indifferenza che possono aiutarci a guardare i fatti dalla giusta distanza.

Incredibile quanto ferocemente ci attacchiamo alla nostra infelicità, l’energia che bruciamo per alimentare la nostra rabbia. Incredibile quanto un momento siamo lì che ringhiamo come bestie, e un momento dopo ci siamo già scordati il come e il perché. E questo non per ore, o giorni, o mesi, o anni, ma per decadi, vite completamente usate, consegnate agli odi e ai rancori più insignificanti. Alla fine, qui non resta niente alla morte da portar via (Henry Chinaski).

Di solito le persone, quando sono tristi, si limitano a piangere sulla propria situazione. Quando si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare le cose (Malcolm X).

Arrivano momenti in cui diventa d’obbligo liberare una rabbia che scuota i cieli. Esiste un momento in cui bisogna dar fuoco alle polveri. In risposta a un’offesa grave, contro l’anima o lo spirito. Prima bisogna provare con tutte le altre strade ragionevoli per ottenere un cambiamento, ma se non portano a nulla, allora occorre scegliere il momento giusto (Clarissa Pinkola Estès).

Guardati dalla furia di un uomo tranquillo (John Dryden).

Le nevi si fermano più lungamente sui terreni incolti e trascurati; ma dove la terra, lavorata dall’aratro, diventa splendente, la brina leggera sparisce in men che non si dica. Analogamente nel cuore umano si comporta l’ira: nelle anime rozze si insedia, mentre quelle raffinate appena le sfiora e si dilegua (Petronio Arbitro).

Frasi sulla rabbia e la vita

Ognuno di noi ha un dono prezioso da custodire: la propria esistenza. Ecco allora che diventa fondamentale comprendere in che misura le frasi sulla rabbia e il risentimento debbano avere spazio nel tempo che abbiamo il dovere di passare al meglio. Ogni secondo, ogni emozione sono solo nostri e dobbiamo essere noi a lasciare che non vengano rovinati da qualcuno che non merita la nostra delusione.