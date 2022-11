Frasi sulla danza che esaltano la più elegante delle arti

Fonte: 123rf Frasi sulla danza. Le migliori citazioni e gli aforismi

La danza è l’arte attraverso la quale il corpo esprime emozioni tramite movimenti armonici scanditi dal ritmo. È una disciplina antica e che appartiene a tutte le culture, declinata in diversi modi in base al luogo d’origine. La danza africana, per esempio, è più improntata sull’improvvisazione, quella classica su coreografie prestabilite e rigide regole. Nella nostra cultura le origini della danza risalgono all’era preistorica. Poi, il ballo ha iniziato a essere impiegato in rituali, momenti sacri o di aggregazione. I movimenti del corpo accompagnati dalla musica sono stati i protagonisti di feste popolari, dalle quali sono nati balli tradizionali come la tarantella e la pizzica in Italia o la salsa, il tango e il merengue in America Latina. Nelle civiltà indiane, cinesi ed egiziane, la danza era considerata la massima espressione dell’armonia degli astri. Nell’antica Grecia la musa Tersicore era colei che proteggeva i danzatori. Nel Rinascimento si è poi diffusa la danza classica, raffinata e con ferree regole per l’esecuzione dei principali passi. Arma di seduzione ma anche di liberazione dei propri sentimenti ed emozioni. Si balla per lasciarsi andare, dimenticare per un po’ i problemi e le paure o per esprimere la felicità che si sta provando. Considerata l’arte più raffinata, il ballo è sinonimo di leggiadria e senso del ritmo. Per gli appassionati, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sulla danza, dai più noti a quelli che un ballerino deve assolutamente conoscere.

Frasi e aforismi sulla danza

Danzare è un’arte che è stata coltivata dall’antichità e che, in un certo senso, avvicina agli Dei. È anche un’arma di corteggiamento e un modo per liberare le emozioni attraverso il corpo. Qualche frase e aforisma sulla danza.

Nulla è così necessario agli uomini come il ballo… Senza il ballo, un uomo non saprebbe far nulla… Quando un uomo ha commesso uno sbaglio nella propria condotta, sia negli affari di famiglia, sia nel governo di uno stato, sia nel comando di un esercito, non si dice sempre: “Il tale ha fatto un passo falso in un certo affare”? E fare un passo falso, da cosa deriva se non dall’ignoranza del ballo? (Molière)

Colui che conosce il potere della danza, vive in Dio. (Djamaladdin Rumi)

La danza è, tra le nostre funzioni, quella che si può più logicamente qualificare come divina. La danza è come la messa di tutti i popoli primitivi e può essere un omaggio istintivo… all’ordine dell’universo. (Elie Faure)

Danzare, è lottare contro tutto ciò che ci trattiene, tutto ciò che ci affonda, tutto ciò che pesa e appesantisce, è scoprire con il proprio corpo l’essenza, l’anima della vita, è entrare in contatto fisico con la libertà (Jean-Louis Barrault)

Io non volevo essere un albero, un fiore o un’onda. Nel corpo di una danzatrice noi, in quanto pubblico, dobbiamo vedere noi stessi, non l’imitazione del comportamento, delle azioni di ogni giorno; non fenomeni della natura, non creature esotiche di un altro pianeta: ma qualcosa, una piccola cosa di quel miracolo che è l’essere umano. (Martha Graham)

Ci vuole un’atleta per danzare, ma ci vuole un’artista per diventare una danzatrice. (Shanna La Fleur)

La danza non è un esercizio. È uno stato dell’anima che esce attraverso il movimento. (Antonio Gades)

Amare la danza era un primo passo, sicuro, nella direzione dell’innamorarsi. (Jane Austen)

La terra gira e non cade. La trottola gira e non cade. Quello che gira non cade. Così a volte credo che nella danza non ci sia la morte. Che dio è il danzante.(Lorenzo Olivan)

Dio ti rispetta quando lavori ma ti ama quando danzi. (Massima Sufi)

Lavora come se non avessi bisogno di soldi. Ama come se non avessi mai sofferto. Danza come se nessuno ti guardasse. (Satchel Paige)

Esseri umani, piante o polvere cosmica: tutti danziamo su una melodia misteriosa intonata nello spazio da un musicista invisibile. (Albert Einstein)

La danza è una delle forme più perfette di comunicazione con l’intelligenza infinita. (Paulo Coelho)

Ci sono delle scorciatoie per la felicità, e la danza è una di queste. (Vicki Baum)

La danza è una poesia in cui ogni parola è un movimento. (Mata Hari)

Frasi sulla danza: le più celebri

Tantissimi ballerini, ma anche scrittori, teatranti e psicologi hanno elogiato gli effetti positivi del ballare, attività che permette di liberarsi da preoccupazioni e angosce. Una serie di citazioni e aforismi celebri sulla danza.

Danzare sembra affascinante, semplice, incantevole. Ma il cammino verso il paradiso della realizzazione non è meno complesso di tutti gli altri. C’è una fatica così grande che il corpo grida, persino nel sonno. Ci sono momenti di completa frustrazione, ci sono piccole morti quotidiane… (Martha Graham)

Colui che danza cammina sull’acqua e dentro una fiamma. (Garcia Lorca)

Danzare in tempo di guerra, è come sputare in faccia al diavolo. (Hafid Aggoune)

Prima Danza. Dopo pensa. È l’ordine naturale delle cose. (Samuel Beckett)

Dovremmo considerare ogni giorno un giorno perso, se non abbiamo ballato almeno una volta. (Friedrich Nietzsche)

La danza è una carriera misteriosa, che rappresenta un mondo imprevedibile ed imprendibile. Le qualità necessarie sono tante. Non basta soltanto il talento, è necessario affiancare alla grande vocazione, la tenacia, la determinazione, la disciplina, la costanza. (Carla Fracci)

Toccare, commuovere, ispirare: è questo il vero dono della danza. (Aubrey Lynch)

Se mi chiedessero quando smetterò di danzare, risponderei: “quando finirò di vivere”. (Rudolf Nureyev)

Non cerco di ballare meglio di chiunque altro. Cerco solo di ballare meglio di me stesso.” (Mikhail Baryshnikov)

Non dimostro il mio amore con un bacio, lo dimostro ballando. (Fred Astaire)

Non esistono garanzie. La danza è un percorso difficile ma pieno di soddisfazioni. (Roberto Bolle)

Sono un coreografo. Un coreografo è un poeta. Io non creo, Dio crea. Io assemblo, e ruberò ovunque per farlo. (George Balanchine)

La danza non è un’arte per avere successo. Ma un dono per dare agli altri un’emozione”. (Merce Cunningham)

La performance tecnica è nulla in sé, la danza inizia quando si mette l’anima. (Leilaa Hassan)

Poesie sulla danza che ispirano

La danza è la disciplina che meglio si presta a essere collegata alle altre arti come la musica, la pittura, il teatro e persino componimenti poetici. L’eleganza e la leggiadria dei danzatori è oggetto di dediche delicate. Una selezione di poesie sulla danza che ispirano.

La stessa corrente di vita che scorre nelle mie vene, notte e giorno scorre per il mondo e danza in ritmica misura.È la stessa vita che germoglia gioiosa attraverso la polvere negli infiniti fili dell’erba e prorompe in onde tumultuose di foglie e di fiori. (Rabindranath Tagore)

Questa mattina, dal mio balcone entra una musica che agitazione! I piedi partono per conto loro strisciano, battono, corrono, saltano però, che bravo da quando? Lo ignoro! (Danza di Antonella Berti)

Poi danza davanti al principe al suono del liuto, del flauto e della chitarra. Ella danza la danza delle stelle e quella dell’universo; poi ella danza la danza dei fiori che vorticano nel vento. (La danzatrice di Khalil Gilbran)

A questo fresco fiore di peonia, è come una stupenda ballerina che turbina magicamente su un tappeto di fuoco e di profumo sulla punta delle dita, e, tra cuscini morbidi di rosa, cade sfinita. Eccola, s’avanza. Tutta vestita di baci, sulla peonia rossa di garanza; agita i veli fantasiosi, e danza. (Ballerina di Corrado Govoni)

Tu balli e nelle tue movenze sicure vive l’Oriente e vive la sua vita lontana, sta in te tutta l’infinita magia di Giava. Strane architetture evochi, le pagote i fiori i segni di una civiltà che ci sconvolge e ci esalta. La tua danza avvolge il cuore e i sensi: su essi tu regni! (Poesia dedicata a Mata Hari da Jean Marie Dumont)

L’espressione più dolce che possa esistere è quell’espressione leggera che parte dal cuore e dall’anima e fluisce nel movimento del corpo. Non pensate che la danza sia un insieme di passi… ma una risposta della bellezza dell’anima che viene dal cuore. (Espressione di Valentina Giordano)

La danza è forza, amore, passione e tenacia. La danza è vita, la danza è la tua amica del cuore, la danza è il tuo rifugio nei momenti difficili, la danza è gioia nei momenti felici, la danza è in te: basta afferrarla. (Sensazioni di Francesca Bigini)

Detti e aforismi sulla danza

Il ballo diventa anche strumento di metafore sulla vita e il suo movimento non prevedibile o sulla libertà di fare ciò che si vuole. Di seguito, alcuni detti e aforismi sulla danza.

Quasi nessuno balla da sobrio, a meno che non sia pazzo. (Howard Phillips)

Mano nella mano, sul bordo della sabbia, ballavano alla luce della luna. (Edward Lear)

La danza è l’espressione verticale di un desiderio orizzontale. (Priyanshu Singh)

La musica dance è il mio amore, la mia passione, la mia vita. Vivo per i miei fan e prendo la mia arte molto seriamente. (Steve Aoki)

Quando si balla, lo scopo non è arrivare in un determinato punto della pista. È godersi ogni passo lungo il percorso. (Wayne Dyer)

Ogni giorno è un’occasione per respirare, togliersi le scarpe e ballare. (Oprah Winfrey)

Ho fatto tutto quello che ha fatto lui, ma all’indietro e con i tacchi alti. (Ginger Rogers)

Ho fatto tutto quello che ha fatto lui, ma all’indietro e con i tacchi alti. (Ginger Rogers) Una stella non può mai morire. Si trasforma solo in un sorriso e si scioglie di nuovo nella musica cosmica, nella danza della vita. (Michael Jackson)

Danzare è creare una scultura che è visibile solo per un momento. (Erol Ozan)

Danziamo al sole, con i fiori di campo tra i capelli… (Susan Polis Schutz)

L’amore è molto simile alla danza: ci si abbandona alla musica. (Pierce Brosnan)

Fai le cose in grande, falle bene e falle con stile. (Fred Astaire)

Tutto nell’universo ha un ritmo, tutto danza. (Maya Angelou)

L’opportunità balla con chi è già sulla pista da ballo. (Jackson Brown)

Se vuoi liberare la tua aggressività, alzati e balla. È questo il senso del rock and roll. (Chuck Berry)

Frasi per una ballerina delle grandi ballerine

Da Carla Fracci a Anna Pavlova fino a Eleonora Abbagnato, il mondo della danza è pieno di donne che hanno dedicato la vita al ballo e che hanno spiegato il legame profondo che hanno o hanno avuto con questa disciplina. Ecco le frasi per una ballerina delle grandi ballerine.

Mi hanno chiesto a volte quand’è che ho scelto di diventare una danzatrice. Io non l’ho scelto. Sono stata scelta per essere una danzatrice, e questa è una cosa ineludibile. Quando qualche giovane allieva mi domanda se io penso che debba diventare una danzatrice, io le rispondo: ‘Se senti il bisogno di chiederlo, la risposta è no…’ (Martha Graham)

La danza è poesia perché il suo fine ultimo è esprimere sentimenti, anche se attraverso una rigida tecnica. Il nostro compito è quello di far passare la parola attraverso il gesto. (Carla Fracci)

Un ballerino danza, perché il suo sangue danza nelle vene. (Anna Pavlova)

Ci sono momenti in cui la semplice dignità di un movimento può sostituire degnamente una montagna di parole. (Doris Humphrey)

Da piccola pensavo ad una sola cosa: mettermi le scarpette e danzare. Sapevo che sarei stata circondata dai migliori ballerini, e non mi curavo di nulla all’infuori della danza. Ma crescendo ti rendi conto di cosa hai veramente bisogno. (Eleonora Abbagnato)

Certe cose si possono dire con le parole, altre con i movimenti. Ci sono anche dei momenti in cui si rimane senza parole, completamente perduti e disorientati, non si sa più che cosa fare. A questo punto comincia la danza. (Pina Bausch)

La danza è di tutti ma non per tutti. (Alessandra Celentano)

Ho danzato su questa musica come una foglia portata dal vento. (Isadora Duncan)

Per farmi venire un collo del piede da vera ballerina chiedevo alle mie amiche di sedersi per ore sulle mie caviglie. (Eleonora Abbagnato)

Le persone sono venute a vedere la bellezza, e io ballo per dargliela. (Judith Jamison)

Le più belle frasi sulla danza

Il ballo come espressione delle emozioni e meravigliosa arte che fa arrivare fino all’estasi chi balla e chi osserva ballare. Qualche ultima frase tra le più belle e intense sulla danza.