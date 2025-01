Romantiche, iconiche, per la Ferragni: le frasi delle canzoni di Fedez

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Vero nome Federico Leonardo Lucia, Fedez ha regalato al pubblico brani straordinari e ricchi di emozioni forti. Le frasi tratte dalle canzoni del rapper milanese sono romantiche, iconiche e struggenti, decisamente uniche.

DiLei ha raccolto le frasi delle canzoni di Fedez più belle ed emozionanti, da leggere e dedicare.

Le frasi più famose tratte dalle canzoni di Fedez

Fedez vanta un’ampia discografia che va dal rap al pop. Nel corso della sua carriera ha inciso sette album in studio, fra cui uno con J-Ax, ha inoltre realizzato un EP e ben trenta singoli, oltre a trenta video musicali e tre mixtape.

Le sue canzoni parlano d’amore, ma anche di vita vera, legami importanti e sofferenze personali. Fedez ha infatti usato spesso la musica per raccontare la sua esistenza, fra grandi successi, rovinose cadute, paure ed errori, il tutto sempre con intensità.

Per quanto puoi convincermi e per quanto puoi parlare, lo so che anche un ideale ha un prezzo ideale. (Listino prezzi)

Chiudo gli occhi un paio di ore per riaprirli in un posto migliore. (Bella vita)

E io non so se guarirò, dal dolore che io ho, colgo al volo l’occasione per restare solo. (Blues Feat Guè Pequeno e Marracash)

Abbandona le speranze, non c’è tempo per riflettere, i sogni sono fatti per chi se li può permettere. (Non ci pensi mai)

Se questo è il paradiso portami all’inferno, ormai ho il cuore freddo come questo inverno. (3 di notte)

E col passare degli anni devo guardarmi avanti, perché quelli che ho indietro non posso cambiarli. (Appeso a testa in giù)

L’uomo non si sazia, il mondo lo ringrazia, aspetta il momento giusto per dargli il colpo di grazia. (La mia generazione feat Giso)

Non sembra vero che sia tutto così falso, ma anche con un po’ di soldi il dolore non è scomparso. (Nel mio piccolo)

L’Italia è stanca di chiamarli onorevoli, quando l’onore è la sola cosa che gli manca. (Tu come li chiami)

Tutti con la musica inseguiamo un sogno, ma poche volte dalle crepe del cemento esce un germoglio. (Intro)

I miei genitori non sono mai stati in galera, hanno preferito farsi il culo alla vecchia maniera. (Boom)

Non ci sto, loro hanno il potere non fanno il loro dovere. (Blasfemia pt1)

La Terra è rotonda ma questa vita è piatta e ti prego non sputare sul mio cuore di latta. (Ragazza sbagliata)

Ti invidio perché almeno tu ci riesci, a credere in un uomo che moltiplicava i pesci. (Tu come li chiami)

Esportiamo: laureati, ingegneri, dottori. Importiamo: disperati, clandestini, muratori. (Non basta mai)

Più cerco di rialzarmi più mi buttano giù, il cielo io lo vedo grigio ma mi dicono che è blu. (Contenuti)

La tua tipa ha chiesto a me di fare un giochetto a tre, io le ho detto no, ma mi dispiace un po’ per te. (Dove si va)

E mi perdo nella notte e nell’oscurità, senza navigatore, e se mi stringi forte forte il buio se ne va e tutto prende colore. (Paranoia Airlines)

Contraddizioni e vizi, a ognuno il suo, ma questa notte dormo sul mio fianco preferito, il tuo. (Magnifico)

Con un cielo così grigio, che a tratti sembra me. (Record)

Tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova. (Prima di ogni cosa)

Sei l’errore più bello della mia vita. (Cigno nero)

E tutti gli schiaffi presi in piazza e l’inchiostro sulle braccia, tutto ora combacia, tua madre che mi bacia. (Prima di ogni cosa)

Sembrava nulla e invece eccoci qua, tu la mia calamita e io la tua calamità. (Favorisca i sentimenti)

Oggi stai con me, sei la mia special guest, scappiamo via dai flash, lontani dallo stress. (Kim & Kanye)

Mi hai abbracciato quando ne avevo bisogno. Non sembra, ma ti ho amata più di ogni altra cosa al mondo. (Unica al mondo)

Non sfidare il cuore perché tanto ti batte. Troppa gente intorno, troppa poca nel cuore, d’apparenza si muore. (Sfregi e difetti)

Il primo sole che ti scotta ed è la prima volta anche per me, che vedo te prima di ogni cosa. (Prima di ogni cosa)

Mi hanno fatto vergognare di essere italiano, ma infondo è colpa nostra che glielo permettiamo. (Tu come li chiami)

Ora sei qui davanti, ma non so cosa dire per fare colpo, ora che il silenzio è ormai troppo, ti prego, non darmi ascolto. (L’una per l’alcol)

So che si può abbattere il regime, perché anche un re può essere mangiato da semplici pedine. (Appeso a testa in giù)

Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato, vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato. (Prima di ogni cosa)

Le frasi di Fedez sull’amore

L’amore è uno fra i temi affrontati maggiormente da Fedez nelle sue canzoni, a partire da Cigno nero sino ad Allucinazione collettiva. Un amore spesso contrastato e fonte di dolore, ma anche capace di superare qualsiasi limite.

L’amore è un punto di arrivo, una conquista ma non esiste prospettiva senza due punti di vista. (Magnifico)

Tutti ti stanno accanto, nessuno ti sta vicino, il cuore come un iceberg circondato dalle navi. (Piccole cose)

Faccio foto ricordo in giorni da dimenticare. (L’hai voluto tu)

E se non esco più di casa è perché odio le illusioni, così mi tengo al caldo bruciando le occasioni. (Meglio tardi che noi)

A noi che siamo sempre fuori e ci teniamo tutto dentro. (Il giorno e la notte)

Gli uomini mentono, ma gli occhi raccontano, perché in questa vita sono troppi i conti che non tornano. (Ti vorrei dire)

Noi vogliamo avere una risposta, ma per loro nessuna risposta equivale a una risposta. (Ninna Nanna)

Con mamma e papà appesi ad un fido, poi la vita che ti sfianca, sempre con la faccia stanca. Senza gli abiti di marca, con due cuori e un mutuo in banca. (Senza pagare)

Ho le chiavi dell’alba, non è perfetta, ma ci porta a casa. (Bimbi per strada – Children)

Se mi stringi forte il buio se ne va e tutto prende colore, perché separati siamo stelle, ma abbracciati siamo il sole. (Paranoia Airlines)

Quante volte ci siamo gridati in faccia cattiverie, ma alla fine era tutto per finta come il wrestling. (Sconosciuti da una vita feat J-Ax)

Chiedere scusa non sempre conviene, ho tanti difetti ma li porto bene. (Milano intorno)

Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. (L’amore eternit)

Alla prima volta che credi a un ti amo, e alla volta dopo in cui smetti di crederci. (Polaroid)

Le frasi dalle canzoni di Fedez dedicate a Chiara Ferragni

Dal primo incontro sino all’addio, la relazione fra Chiara Ferragni e Fedez è stata spesso segnata dalla musica. Il cantante e l’imprenditrice digitale infatti hanno vissuto una storia d’amore iniziata nel 2016 proprio grazie ad un verso della canzone Vorrei, ma non posto.

Da quel momento Chiara è stata spesso la musa ispiratrice dell’artista e sono diversi i brani (e le frasi) che Fedez ha voluto dedicargli.

Tutto inizia nel 2016 con il brano Vorrei, ma non posto, realizzato da Fedez con J-Ax. Nella canzone – divenuta il tormentone dell’estate – il rapper decide di dedicare una rima proprio a Chiara Ferragni.

“Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”, dice. Sarà proprio la frase di questa canzone a dare inizio alla love story fra Fedez e la Ferragni.

I due prima di conoscono sui social, poi iniziano ad uscire in gran segreto. A ottobre dello stesso anno svelano su Instagram la relazione, confermando i gossip dopo foto che li ritraevano durante una cena romantica.

Un anno dopo arriva la svolta, con la proposta di matrimonio sul palco dell’Arena di Verona, durante un concerto di Fedez e J-Ax. Emozionatissimo il rapper canta a Chiara Ferragni una strofa di Favorisca i sentimenti per chiedere la mano dell’imprenditrice di fronte alla folla.

“Non servono anelli per tenerci assieme, ma per chiederti quello che sto per chiederti forse sì”, dirà citando la canzone.

A ottobre del 2017, la Ferragni annuncia di essere incinta e il 19 marzo 2018 dà alla luce Leone Lucia Ferragni. A novembre Fedez decide di dedicare a suo figlio una canzone intitolata Prima di ogni cosa.

“Il primo bacio, il primo giorno a scuola, il primo giorno in prova – recita la canzone -. Il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta. Ed è la prima volta anche per me, che vedo te. Prima di ogni cosa”.

“E ho preso appunti per tutte le volte che ho sbagliato. Ho un manuale di istruzioni dove “distruzioni” è scritto attaccato. E tu sei al primo posto in questa vita che mi sembra nuova”.

Sino a: “Cerco un po’ di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero. Altri meno. Ma la verità, uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai papà”.

Il 24 settembre 2021, Fedez sorprende Chiara Ferragni con una dichiarazione d’amore straordinaria, dedicandole la canzone Meglio del cinema.

“E ho fatto qualche figuraccia. E qualche volta piango e tutti ridono. Ma tu mi levi i fari dalla faccia. Giuro, mi fai venire voglia di futuro. Dimmi com’è che fai. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita. E litigare con te è meglio del cinema”, canta.

Fra le frasi più belle di Meglio del cinema troviamo anche: “Sto cercando amici nuovi del tipo “pochi, ma buoni”. Al momento siamo in numero dispari minore di tre. Che poi vuol dir me. Scusa le parole forti e se ho scomodato i morti. Mi prendo tutti i torti. Scusa, ma ero fuori di me (“è pazzo, sì”). Pazzo di te. In mezzo ai pacchi del trasloco con l’appartamento vuoto. Metti i piedi su una foto, la guardi e ti ricordi di me. Ti ricordi di me”.

Nello stesso anno esce anche Disumano, nuovo album di Fedez che contiene il singolo Vittoria, dedicato alla sua secondogenita.

“Che fine si fa per amore, cosa non farai per amore. Se vuoi te ne racconto di storie. Servirebbe un’altra vita e invece ho solo poche ore”, canta Fedez.

E ancora: “Quando me ne vado via da te. È come se non fossi andato via, mai andato via da te. Che non sembra vero. Poi ci nascondiamo in una stanza con il cielo. Fatto del colore dei tuoi occhi che non merito. Quando me ne vado via da te. Hai vinto dieci a zero”.

Sino alla frase: “Poi vorrai sentirti grande in un ostello di Berlino. Vuoi già sentirti grande, lui ti aspetta in motorino e prima ci ho parlato, ti dirò che è anche carino. Sì, ma tu in quel vestitino, va’ che piove e fa freschino”.

Un amore, quello fra Chiara Ferragni e Fedez, arrivato al capolinea nel 2024. La coppia si separa, dopo lo scandalo del pandoro e una lunga crisi. In seguito arriverà il dissing di Fedez con Tony Effe e la canzone Allucinazione collettiva in cui il rapper racconta la sua verità.

“Ed io mi chiedo ancora se c’è un lieto fine a una favola infelice e storta. Se fossi stato un altro me. Tu un’altra te, forse sarebbe tutta un’altra storia (è nero l’abito da sposa)”, recita la canzone.

“Dimmi che è un incubo mascherato da sogno. Eppure lo so che mi hai donato le cose più belle che ho. Con te ho vissuto cose che io non rivivrò mai più”.

Fedez poi canta: “Abbiamo vinto un concorso di colpe. Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso, ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi son fatto. Per tutto lo schifo che ho accumulato. La gente festeggia sulla tua carcassa. Mi chiedo alla fine che cosa hanno vinto. Tu sei la distrazione di massa più bella che io abbia mai visto”.

Mentre il ritornello recita: “La vita ferisce, il tempo lenisce, l’amore sparisce, ma non si capisce (e mi ripeto)”.

Battito, le frasi della canzone di Sanremo 2025

Battito è il titolo della canzone presentata da Fedez a Sanremo 2025. Si tratta del sequel di Allucinazione Collettiva, canzone che l’artista aveva dedicato all’ormai ex moglie Chiara Ferragni dopo l’addio.

“Battito è una moltitudine di cose – ha confessato a Carlo Conti, direttore artistico del Festival -. Una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione”.

