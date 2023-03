Titina De Filippo, la storia della grande attrice teatrale del ‘900

Fonte: Getty Images Titina De Filippo

Era un destino già scritto, quello dei fratelli De Filippo, cresciuti a pane e spettacoli nel quartiere di Chiaia a Napoli. Sin da piccoli, infatti, hanno ammirato i palcoscenici dei teatri della città dalla platea, complice il lavoro dei genitori. Mamma Luisa, infatti, era una sarta teatrale mentre papà Eduardo Scarpetta era attore e commediografo.

Così sono cresciuti Edoardo e Peppino, due dei principali protagonisti del teatro del secolo scorso. Ma non erano soli, insieme a loro c’era anche Annunziatina, la sorella maggiore conosciuta poi da tutti come Titina, una grande attrice, una drammaturga e una sceneggiatrice italiana, una delle più grandi interpreti teatrali del ‘900. E questa è la sua storia.

Chi era Titina De Filippo

Annunziatina De Filippo nasce a Napoli il 27 marzo del 1989 e come i suoi fratelli nutre sin da bambina un certo fascino nei confronti del mondo dello spettacolo, e in particolare per quello teatrale. Diventa presto membro della compagnia del padre, ricoprendo ruoli principalmente maschili, almeno all’inizio. Nel 1909 è già la scolara nello spettacolo I guai di un ministro di Vito di Napoli, e partecipa a Miseria e nobiltà indossando i panni di Peppeniello.

In età adolescenziale, però, quella che sembrava una carriera già avviata in realtà subisce un arresto. Titina era troppo grande per interpretare ruoli da bambino, ma non era ancora considerata un’attrice capace di diventare protagonista. Trova posto, però, all’interno della compagnia teatrale del suo fratellastro Vincenzo Scarpetta, e poi in quella di Francesco Corbinci.

Lavorando al fianco degli attori di questa compagnia conobbe Pietro Carloni con il quale convolò a nozze nel 1922. Dalla loro unione nacque Augusto e, proprio durante la gravidanza, Titina, lasciò il teatro per qualche tempo per occuparsi del bambino.

All’età di 31 anni, poi, venne consacrata ad attrice teatrale dal pubblico italiano. In quel periodo, infatti, recitò all’interno della Compagnia Stabile Napoletana Molinari insieme al grande Totò. Quello stesso anno fondò insieme ai suoi fratelli il Teatro Umoristico I De Filippo, dal quale emersero alcuni degli spettacoli più iconici della scena teatrale come la commedia Natale in casa Cupiello.

La grande attrice del ‘900

Dedicò l’intera vita al teatro, Titina, interpretando ruoli che sono rimasti nella storia come quello di Filumena Marturano nell’omonima commedia scritta dal fratello Eduardo che aveva creato il ruolo della protagonista proprio pensando a lei.

Fu allora che la sua fama crebbe, non solo a Napoli ma in tutta Italia. Dopo circa 10 anni di spettacoli e di successi Titina iniziò a interessarsi ad altri modi di fare arte. Amava dipingere, nel tempo libero, e ben presto approcciò anche al cinema, ma come sceneggiatrice. Da tempo afflitta da una malattia cardiaca, scelse di ritirarsi alla vita familiare prima di morire nel 1963 all’età di 65 anni.

Ai suoi funerali parteciparono moltissimi volti noti del cinema e del teatro, oltre a tutte le persone che da sempre la seguivano e le volevano bene. Perché era una donna adorabile Titina, umile, dolce e riservata, oltre a essere una grande attrice.