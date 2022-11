Il suo nome è Sumiko ed è la dj più anziana del mondo

Fonte: Instagram Sumirock, la dj più anziana del mondo

Siamo abituati a pensare al regno della notte e della movida come un universo esclusivamente popolato da giovanissimi. E quanto ci sbagliamo! Non solo perché la presenza degli adulti nelle discoteche e nei party conferma che il divertimento non ha età, ma anche perché nei locali di Tokyo la vera anima della festa è una donna di 87 anni, ed è un concentrato di energia pura e infinita.

Il suo nome è Sumiko Iwamuro e non sarà del tutto nuovo alle persone che da sempre sono appassionate ai record mondiali. Sì perché la donna, un’ottantasettenne originaria di Tokyo si è guadagnata meritatamente il suo incredibile primato: quello di essere la dj donna più anziana del mondo.

Di giorno lavora nel suo ristorante, ereditato dal papà, di notte invece posa il camice da chef per indossare magliette brillantinate e abiti di paillettes per poi raggiungere i locali della città e far ballare le persone fino all’alba. Scopriamo la sua storia.

Chi è Sumiko Iwamuro

Nata all’anagrafe con il nome Sumiko Iwamuro, l’anziana dj è conosciuta in tutto il Giappone, e anche nel resto del mondo, con lo pseudonimo di dj Sumirock. Ama la musica tecno e sa suonarla anche piuttosto bene dato che nei locali della città è super richiesta.

La vita di Sumiko, però, non si limita alla consolle. Da circa 50 anni, infatti, gestisce il ristorante di famiglia. Chi lo frequenta scommette sui suoi gyoza, descrivendoli come i ravioli di carne più buoni della città. E in effetti, come la stessa donna ha dichiarato in questi anni, ama cucinare, così come stare in consolle. La cucina e la musica, infatti, sono le sue più grandi passioni da sempre.

Non ha ereditato solo il ristorante da suo papà, ma anche la passione per la musica. L’uomo, infatti, suonava in una band jazz e adorava ascoltare quella musica nel tempo libero, in casa e anche al ristorante. Tuttavia, avendo provato sulla sua pelle la difficoltà di affermarsi come musicista nel mondo del lavoro, aveva sconsigliato alla sua bambina di seguire le sue orme.

Così Sumiko ha dedicato la sua intera vita al ristorante di famiglia. Dopo la morte di suo marito all’età di 70 anni, però, ha deciso di rimettersi in gioco in maniera estremamente inedita. Tutto è nato per caso quando, un cliente del locale, l’ha invitata a partecipare a una serata organizzata per dj emergenti. Rimasta estremamente affascinata da quel mondo, e dalla consolle, Sumiko ha scelto di iscriversi a una scuola di musica per dj e dopo un anno ha fatto la sua prima serata che si è rivelata subito un successo.

Il Guiness World Record

Oggi Sumiko Iwamuro si divide tra il lavoro al ristorante e la consolle. È un concentrato di energia e di talento, ed è diventata la protagonista assoluta della movida notturna della città.

Tutti a Tokyo la conoscono con il nome di dj Sumirock, ed è una dei dj di musica tecno più apprezzata e richiesta nelle discoteche. Ma non è famosa solo in Giappone Sumiko, la donna infatti è apparsa anche nel Guinness World Record del 2018 guadagnandosi il primato di dj più anziana del mondo.

Oggi, che di anni ne ha 87, Sumiko continua a suonare con la stessa energia di sempre con un solo obiettivo: godersi la vita con gioia e spensieratezza. E dimostrando che in fondo l’età è solo un numero.