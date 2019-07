Se lasci tuo figlio libero di esprimere le sue passioni, gli farai del bene

editato in: da

Quello del genitore è il mestiere più difficile. Nel momento in cui diventiamo genitori ci impieghiamo in un ruolo che durerà tutta la vita.

Quando veniamo al mondo siamo esseri indifesi, bisognosi di cure, amore e dedizione. La famiglia è il luogo perfetto in cui crescere e imparare i valori della vita. Per questo motivo, nel momento in cui decidiamo di avere dei figli, dobbiamo essere del tutto consapevoli di ciò che significa “essere genitori“. Siamo le prime persone responsabili dell’educazione dei nostri figli, della loro formazione e della loro cura nelle singole tappe della vita. Tuttavia, essere genitori comporta delle sfide, il che vuol dire che non bastano solo le buone intenzioni, serve anche tanta determinazione.

I nostri figli dipendono dalle nostre espressioni, di amore o di rifiuto, e dal nostro stato d’animo. Per questo è fondamentale essere sereni e in pace con noi stessi, in quanto la ricchezza dell’educazione familiare si basa sul raggiungimento dell’armonia. Come genitori abbiamo il compito di aiutare i nostri figli a mettere a frutto i propri talenti, la propria creatività, superando certi limiti.

Ogni bambino ha le sue predisposizioni, saperle riconoscere e aiutarlo a sviluppare le sue potenzialità, senza precludergli nulla, può farlo crescere con una maggiore sicurezza in sé stesso.

Assecondare le passioni e i talenti dei bambini fin da piccoli può essere un grande regalo per il loro futuro, perché dalla loro stimolazione dipendono tutte le scelte e le attitudini che impareranno ad acquisire e a migliore nel corso della vita. Non bisogna “ingabbiare” la creatività dei nostri figli, al contrario, bisogna lasciarli liberi. Liberi di esprimersi, di sperimentare, di inseguire i propri sogni. Questa libertà consente loro di scoprire le proprie inclinazioni e di coltivarle con passione e dedizione. Ognuno ha il diritto di scegliere la propria strada. Dare spazio alle loro iniziative, li aiuterà a trovare la loro.

Concediamo ai nostri figli il lusso di cambiare idea, finché hanno l’età per farlo. Diamo loro occasioni per fare esperienze lasciandoli liberi di agire. Questo non vuol dire non dettare regole ma amplificare la conoscenza dei propri talenti in sicurezza e autonomia. Tutto ciò può solo arricchirli e renderli grati per ciò che ne sarà del loro futuro.